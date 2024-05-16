Куртуа сыграет в финале ЛЧ и с «Бетисом», Лунин – с «Вильярреалом» (Хосе Луис Санчес)

В «Реале» определились, кто из вратарей сыграет в финале Лиги чемпионов.

Как сообщил в эфире El Chiringuito TV журналист Хосе Луис Санчес, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти планирует выпустить в матче с « » 19 мая, а на игру с «Бетисом» 25 мая и с «Боруссией» 1 июня выйдет .

В этом сезоне бельгиец принял участие в трех играх, в том числе в двух последних матчах « » в Ла Лиге.