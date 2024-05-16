Куртуа сыграет в финале ЛЧ и с «Бетисом», Лунин – с «Вильярреалом» (Хосе Луис Санчес)
В «Реале» определились, кто из вратарей сыграет в финале Лиги чемпионов.
Как сообщил в эфире El Chiringuito TV журналист Хосе Луис Санчес, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти планирует выпустить Андрея Лунина в матче с «Вильярреалом» 19 мая, а на игру с «Бетисом» 25 мая и с «Боруссией» Дортмунд 1 июня выйдет Тибо Куртуа.
В этом сезоне бельгиец принял участие в трех играх, в том числе в двух последних матчах «Реала» в Ла Лиге.
Но Куртуа банально более высокого уровня вратарь, гораздо сильнее на выходах играет, меньше ошибок допускает (можно вспомнить ляпы Лунина в играх с Сити и гол в ближний с Баварией).
Но что не менее важно - у Куртуа есть опыт игры в финалах и он должен быть спокойнее на Уэмбли, чем Лунин, у которого такого опыта нет.