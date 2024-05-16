Куртуа сыграет в финале ЛЧ и с «Бетисом», Лунин – с «Вильярреалом» (Хосе Луис Санчес)

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Вильярреал Бетис Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

В «Реале» определились, кто из вратарей сыграет в финале Лиги чемпионов.

Как сообщил в эфире El Chiringuito TV журналист Хосе Луис Санчес, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти планирует выпустить Андрея Лунина в матче с «Вильярреалом» 19 мая, а на игру с «Бетисом» 25 мая и с «Боруссией» Дортмунд 1 июня выйдет Тибо Куртуа.

В этом сезоне бельгиец принял участие в трех играх, в том числе в двух последних матчах «Реала» в Ла Лиге.

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53 комментария
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Ответ Этот Райола хочет денег
Рискует Карло. Серьезной практики у бельгийца после травмы нет от слова совсем и сразу в финал
Последние матчи показали, что Куртуа в полном порядке.
+42
-5
+37
Как бы обидно не было за Лунина, но Куртуа в последнем матче показал, что он машина.
+29
-7
+22
Ответ Этот Райола хочет денег
Рискует Карло. Серьезной практики у бельгийца после травмы нет от слова совсем и сразу в финал
опыта достаточно у Куртуа
+19
-1
+18
Ответ Spo88
Лунин определенно молодец и абсолютно заслуживает всяческих похвал и слов, что во многом благодаря ему Мадрид в финал и попал. Но Куртуа банально более высокого уровня вратарь, гораздо сильнее на выходах играет, меньше ошибок допускает (можно вспомнить ляпы Лунина в играх с Сити и гол в ближний с Баварией). Но что не менее важно - у Куртуа есть опыт игры в финалах и он должен быть спокойнее на Уэмбли, чем Лунин, у которого такого опыта нет.
Я вот тоже сначала думал, мол справедливо было бы Лунину выйти, но чем ближе финал, тем больше хочется победы любимой команды. И с Куртуа все же спокойнее
+16
-2
+14
Анчи виднее конечно кто готов лучше
+14
-4
+10
Ответ Александер Мухаметшин
Как бы обидно не было за Лунина, но Куртуа в последнем матче показал, что он машина.
С кем, с топ-клубом Алавесом?)
+13
-3
+10
Лунин определенно молодец и абсолютно заслуживает всяческих похвал и слов, что во многом благодаря ему Мадрид в финал и попал.

Но Куртуа банально более высокого уровня вратарь, гораздо сильнее на выходах играет, меньше ошибок допускает (можно вспомнить ляпы Лунина в играх с Сити и гол в ближний с Баварией).
Но что не менее важно - у Куртуа есть опыт игры в финалах и он должен быть спокойнее на Уэмбли, чем Лунин, у которого такого опыта нет.
+13
-4
+9
Ответ Homelander_666
Именно. Пугает секта свидетелей Лунина. Они полностью отрицают его ошибки (оба гола в последнем класико, гол Сане, привоз в кубке с Атлетико) и говорят только о хороших моментах. Лунину большое спасибо за сезон, но Тибо в форме - это лучший кипер в мире. За эти три матча сложилось ощущение, что у Куртуа не было травм, потому что он в полном порядке.
Всё так. Лунину респектище за игру и прогресс, но не признавать, что он любит косячить и неуверен на выходах, нельзя. А в финале любая ошибка может стать фатальной, особенно с Дортмундом, который обожает в этом сезоне стандарты и отлично играет в защите. Да и Карло не тот тренер, который просто так выпустит кого-то за былые заслуги, так что он знает что делает.
+10
-1
+9
Ответ Эльдар Сулейманов
Анчи виднее конечно кто готов лучше
Именно. Пугает секта свидетелей Лунина. Они полностью отрицают его ошибки (оба гола в последнем класико, гол Сане, привоз в кубке с Атлетико) и говорят только о хороших моментах. Лунину большое спасибо за сезон, но Тибо в форме - это лучший кипер в мире. За эти три матча сложилось ощущение, что у Куртуа не было травм, потому что он в полном порядке.
+19
-11
+8
Пусть каждый сыграет по тайму 😊
+6
-1
+5
Обидно Лунину, наверное
+4
0
+4
Лунин может не справиться с волнением в финальном матче, а может и справился бы. Но видимо Анчелотти не хочется рисковать, он принял прагматичное решение. Куртуа намного более опытен в решающих матчах.
+5
-1
+4
Ответ Инсаф Галиуллинн
Да в него вообще никто видать не верил в этом сезоне, а он вот что сотворил
Поэтому и должен играть
+5
-1
+4
Ответ Igor Shalamov
Предательство для Лунина
Да в него вообще никто видать не верил в этом сезоне, а он вот что сотворил
+5
-2
+3
Если так, то буду болеть за Боруссию
+3
0
+3
Очень обидно за Андрея, но Анчелотти виднее, кого поставить первым номером на финал
+3
0
+3
Рискует Карло. Серьезной практики у бельгийца после травмы нет от слова совсем и сразу в финал
+13
-10
+3
Это неправильно! Он и подведёт, уверен.
+3
-1
+2
Куртуа игрок больших матчей, благодаря его отменной игре в финале с Ливерпулем Реал взял 14й ЛЧ
+3
-1
+2
Все верно. В финале должны играть сильнейшие
+2
0
+2
Ответ Igor Shalamov
Поэтому и должен играть
Думаю ему надо перейти в другую команду, в ту же Баварию где с вратарями беда
+2
0
+2
Лунина жаль, он сделал свою работу на отлично. Но несправедливо рисковать всей командой, отдавая должное одному игроку. Для Начо это точно последний финал ЛЧ, возможно и не только для него. Дело тренера принять наилучшее решение для команды.
+2
0
+2
Чисто по человечески, жалко Лунина, заслужил он финал. Но как говорится, тренеру виднее!
+1
0
+1
Ответ <Inter>
Жёстко поступили с Лунином. Могли бы дать доиграть турнир
Тут важнее чашку забрать, а не Лунину респекты в финале кидать. Тем более, пустил с Сити и Баварией он очень детские мячи.
+1
0
+1
Ответ SPAIN 2010
Куртуа игрок больших матчей, благодаря его отменной игре в финале с Ливерпулем Реал взял 14й ЛЧ
А с Сити и Баварией не большие матчи были?
0
0
0
Ответ Анри Карлайл
Лунин зря решил остаться. Мог бы основным быть в другом клубе.
Его один блестящий сезон в Реале сродни 5 сезонам в другом более слабом клубе
0
0
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Ответ <Inter>
Жёстко поступили с Лунином. Могли бы дать доиграть турнир
Ну что за аргументы, Анчелотти наверно виднее там, никакой обиды не будет у Лунина, Кепа там вообще сильно переживал за Лунина в серии пенальти с Сити, подсказки делал ему, хотя Андрей посадил его на лавку
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Ответ Александр Бородин
Неуважительно конечно к Лунину, буду болеть за Дортмунд
Держи в курсе
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Ответ last_guard
Хорошая новость для Дортмунда. Носатый цыган должен пару бабочек пустить.
посмотрите его хайлайты в последних играх, выглядит как будто и не пропускал сезон
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Ответ Ophiomorph
Всё так. Лунину респектище за игру и прогресс, но не признавать, что он любит косячить и неуверен на выходах, нельзя. А в финале любая ошибка может стать фатальной, особенно с Дортмундом, который обожает в этом сезоне стандарты и отлично играет в защите. Да и Карло не тот тренер, который просто так выпустит кого-то за былые заслуги, так что он знает что делает.
Карло чётко сказал, что он от него требуют победы, а не удовлетворение чьих-то хотелок.
+1
-1
0
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