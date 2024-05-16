Ривалдо о Левандовском: «Отличный форвард, но он уже стар. Болельщикам «Барсы» нужны титулы, они хотят команду сильнее, чем в последние 2 сезона»

Ривалдо поделился мнением о Роберте Левандовском.

« – отличный форвард, но он уже стар, и это важный фактор.

В мое время, когда тебе было уже 30 лет, клуб начинал рассматривать возможность продать тебя, выставить на трансферный рынок. Сейчас подписываются игроки в возрасте 36 или 37 лет.

Однако, хотя Левандовски пробыл в клубе всего два сезона, «Барсе» нужны титулы. Болельщики хотят видеть более сильную команду, чем в эти два сезона», – заявил экс-игрок Барселоны.

Бразилец покинул каталонский клуб, когда ему исполнилось 30 лет. Польскому нападающему в августе исполнится 36 лет.

В текущем сезоне Левандовски сыграл в 32 матчах , забив 17 голов и сделав 8 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.

Левандовски хочет остаться в «Барсе». Ему нравятся клуб и город, свою форму он считает хорошей