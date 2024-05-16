Ривалдо о Левандовском: «Отличный форвард, но он уже стар. Болельщикам «Барсы» нужны титулы, они хотят команду сильнее, чем в последние 2 сезона»

Теги Барселона Ла Лига Ривалдо Роберт Левандовски Футбол

Ривалдо поделился мнением о Роберте Левандовском.

«Левандовски – отличный форвард, но он уже стар, и это важный фактор.

В мое время, когда тебе было уже 30 лет, клуб начинал рассматривать возможность продать тебя, выставить на трансферный рынок. Сейчас подписываются игроки в возрасте 36 или 37 лет.

Однако, хотя Левандовски пробыл в клубе всего два сезона, «Барсе» нужны титулы. Болельщики хотят видеть более сильную команду, чем в эти два сезона», – заявил экс-игрок Барселоны.

Бразилец покинул каталонский клуб, когда ему исполнилось 30 лет. Польскому нападающему в августе исполнится 36 лет.

В текущем сезоне Левандовски сыграл в 32 матчах Ла Лиги, забив 17 голов и сделав 8 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.

Левандовски хочет остаться в «Барсе». Ему нравятся клуб и город, свою форму он считает хорошей

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13 комментариев
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Ответ Vlad Zhadejko
Мне кажется, болельщики Барсы, которые постоянно требуют титулы, являются главной проблемой для клуба, так как если бы ожидания были менее высокими, вряд ли Лапорта стал бы тратить столько денег и продавать активы клуба лишь для сиюминутного результата
Лапорта сам способствует завышению ожиданий. Он на пару с Хави толкает популистские речи про величие и тяжёлую футболку, хотя должен максимально занижать ожидания и просить фанатов потерпеть пару сезонов, чтобы талантливая молодёжь набралась опыта.
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Ответ Vlad Zhadejko
С этим я согласен, но если бы с приходом Хави и Лапорты ожидания не были высоки, не думаю, что они стали бы говорить подобные вещи))
Зачем такими громкими словами ещё сильнее завышать ожидания? Они этим себя топят. Причём больше всего страдает Хави, за которым прячется Лапорта.
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Я думаю, что болельщики всего мира хотят, чтобы его клуб был сильнее чем за последние два сезона)))
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С бородой анекдот...Брежнев смотрится в зеркало: - я стар. Я очень стар. Я суперстар.
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Лёва старый, Роке молодой, Ферран в самый раз.
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Ответ Homelander_666
Лапорта сам способствует завышению ожиданий. Он на пару с Хави толкает популистские речи про величие и тяжёлую футболку, хотя должен максимально занижать ожидания и просить фанатов потерпеть пару сезонов, чтобы талантливая молодёжь набралась опыта.
С этим я согласен, но если бы с приходом Хави и Лапорты ожидания не были высоки, не думаю, что они стали бы говорить подобные вещи))
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Ответ Homelander_666
Зачем такими громкими словами ещё сильнее завышать ожидания? Они этим себя топят. Причём больше всего страдает Хави, за которым прячется Лапорта.
Это неразумно и, можно сказать, глупо, но Лапорта — популист, он говорит то, что от него хотят услышать, а в своей предвыборной кампании он наобещал столько, что теперь говорить о том, что надо подождать, для него, как мне думается, будет фатальным (кстати, пока писал комментарий, пришло уведомление о том, что Жоан недоволен речью Хави, значит, мои слова имеют хоть какой-то вес)))
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