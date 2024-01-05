Гюндоган красиво улетел на пенальти и спас «Барсу» на 93-й. На время даже вылетели из четверки

Но остались в гонке.

Илкай Гюндоган все-таки вырвал победу для «Барселоны» – уже в компенсированное время заработал и реализовал пенальти в ворота «Лас-Пальмаса» (2:1). Было трудно – волевая победа каталонцев.

Плохой первый тайм для «Барсы»: потеряли Канселу и быстро пропустили от воспитанника

В самом начале матча «Барселона» потеряла одного из ключевых игроков – Жоау Канселу получил травму, одновременно ударив по мячу вместе с игроком «Лас-Пальмаса» Максимо Перроне. Врачи не помогли: португалец вернулся в игру, но моментально рухнул и попросил замену.

В первом тайме хозяева смотрелись мощно и не позволили сопернику создать серьезные моменты. Более того, сами забили на 12-й минуте – гол «Лас-Пальмаса» сделали воспитанники «Барсы». Сандро Рамирес прострелил на Мунира Эль-Хаддади, который прошил с близкого расстояния Иньяки Пенью. И не постеснялся ярко отпраздновать.

Камбэк только после перерыва, герой – Гюндоган

Каталонцы сравняли только на 56-й минуте: игрок хозяев вынес прямо в голову Роберту Левандовскому, Серджи Роберто после отскока подобрал и скинул в штрафную на Торреса. Ферран катнул в дальний угол без шансов для вратаря.

«Барселона» в целом забегала намного активнее, чем в первом тайме, появились опасные моменты. Не хватало лишь забить.

На 79-й за «Барсу» дебютировал новичок Витор Роке – выскочил вместо Торреса. Начал агрессивно и чуть не снес в одном из эпизодов вратаря Альваро Вальеса.

На 91-й «Барса» заработала пенальти! Игрок «Лас-Пальмаса» толкнул Илкая Гюндогана, когда тот подлетел, чтобы внести мяч в пустые ворота. И как же забавно выглядел этот полет!

Впрочем, судья был безжалостен – показал на точку и достал красную для Синкгравена за фол последней надежды. Гюндоган не простил с пенальти – развел мяч и вратаря по разным углам.

На 97-й Витор Роке мог отличиться в дебютном же матче – но не попал с близкого расстояния, очень небрежно ковырнул мимо створа.

Через пару секунд нападающий снова получил возможность, но спас Вальес. После выхода на поле бразилец набрал 0.92 xG – больше, чем весь «Лас-Пальмас» (0.65).

● Игроки «Барселоны» попали в офсайд 14 (!) раз, футболисты «Лас-Пальмаса» – 2.

● После первого тайма у каталонцев было 38 очков – они выпали из четверки после победы «Атлетика» над «Севильей». Но итоговая победа сохранила третье место и оставила в гонке за «Реалом» и «Жироной». До лидеров по-прежнему 7 очков.

● «Барселона» набрала уже 19 очков благодаря голам в последние 15 минут. Лучший результат в лиге! Команда Хави выиграла второй матч подряд в чемпионате, до этого были 4:2 с «Альмерией».

● Следующий матч «Барса» проведет 7 января в Кубке Испании против «Барбастро». У «Лас-Пальмаса» кубковый выезд на канарское дерби против «Тенерифе» на день позже.

Фото: Gettyimages/Angel Martinez; Gabriel Jimenez Lorenzo/Keystone Press Agency/Global Look Press