Гюндоган красиво улетел на пенальти и спас «Барсу» на 93-й. На время даже вылетели из четверки
Но остались в гонке.
Илкай Гюндоган все-таки вырвал победу для «Барселоны» – уже в компенсированное время заработал и реализовал пенальти в ворота «Лас-Пальмаса» (2:1). Было трудно – волевая победа каталонцев.
Плохой первый тайм для «Барсы»: потеряли Канселу и быстро пропустили от воспитанника
В самом начале матча «Барселона» потеряла одного из ключевых игроков – Жоау Канселу получил травму, одновременно ударив по мячу вместе с игроком «Лас-Пальмаса» Максимо Перроне. Врачи не помогли: португалец вернулся в игру, но моментально рухнул и попросил замену.
В первом тайме хозяева смотрелись мощно и не позволили сопернику создать серьезные моменты. Более того, сами забили на 12-й минуте – гол «Лас-Пальмаса» сделали воспитанники «Барсы». Сандро Рамирес прострелил на Мунира Эль-Хаддади, который прошил с близкого расстояния Иньяки Пенью. И не постеснялся ярко отпраздновать.
Камбэк только после перерыва, герой – Гюндоган
Каталонцы сравняли только на 56-й минуте: игрок хозяев вынес прямо в голову Роберту Левандовскому, Серджи Роберто после отскока подобрал и скинул в штрафную на Торреса. Ферран катнул в дальний угол без шансов для вратаря.
«Барселона» в целом забегала намного активнее, чем в первом тайме, появились опасные моменты. Не хватало лишь забить.
На 79-й за «Барсу» дебютировал новичок Витор Роке – выскочил вместо Торреса. Начал агрессивно и чуть не снес в одном из эпизодов вратаря Альваро Вальеса.
На 91-й «Барса» заработала пенальти! Игрок «Лас-Пальмаса» толкнул Илкая Гюндогана, когда тот подлетел, чтобы внести мяч в пустые ворота. И как же забавно выглядел этот полет!
Впрочем, судья был безжалостен – показал на точку и достал красную для Синкгравена за фол последней надежды. Гюндоган не простил с пенальти – развел мяч и вратаря по разным углам.
На 97-й Витор Роке мог отличиться в дебютном же матче – но не попал с близкого расстояния, очень небрежно ковырнул мимо створа.
Через пару секунд нападающий снова получил возможность, но спас Вальес. После выхода на поле бразилец набрал 0.92 xG – больше, чем весь «Лас-Пальмас» (0.65).
● Игроки «Барселоны» попали в офсайд 14 (!) раз, футболисты «Лас-Пальмаса» – 2.
● После первого тайма у каталонцев было 38 очков – они выпали из четверки после победы «Атлетика» над «Севильей». Но итоговая победа сохранила третье место и оставила в гонке за «Реалом» и «Жироной». До лидеров по-прежнему 7 очков.
● «Барселона» набрала уже 19 очков благодаря голам в последние 15 минут. Лучший результат в лиге! Команда Хави выиграла второй матч подряд в чемпионате, до этого были 4:2 с «Альмерией».
● Следующий матч «Барса» проведет 7 января в Кубке Испании против «Барбастро». У «Лас-Пальмаса» кубковый выезд на канарское дерби против «Тенерифе» на день позже.
- Дата проведения
- 4 января, 23.30, «де Гран Канария»
- Голы:
- 1:0 – 12 Мунир, 1:1 – 55 Ферран Торрес, 1:2 – 90, пенальти Гюндоган.
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Лас-Пальмас –
Вальес, Суарес (Синкгравен, 83), Коко, Мармоль, Кардона, Хави Муньос, Родригес, Перроне, Молейро (Луаодис, 68), Сандро Рамирес (Пехиньо, 68), Мунир (Кардона, 59).
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Барселона –
Пенья, Жоау Канселу (Кристенсен, 11), Кунде, Араухо, Бальде, Серджи Роберто (Лопес, 78), Гюндоган, де Йонг, Рафинья (Ямаль, 72), Ферран Торрес (Роке, 78), Левандовски (Жоау Феликс, 72).
- Предупреждения:
- Серджи Роберто (20), Хави (20), Суарес (58), Коко (79), Ямаль (81), Хави Муньос (88), Кардона (89), Родригес (90).
- Удаление:
- Синкгравен (90).
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Фото: Gettyimages/Angel Martinez; Gabriel Jimenez Lorenzo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Барселона сейчас: ееее вытянули победу на 93й минуте с пенки над лас-пальмасом.
А по факту все понимают, что будет АПЛ + ещё одна лига. Какая именно - будет решаться ближе к концу сезона, так что в четвёрку попадать всё же стоит
Такое ощущение, что Барса забыла про какой-то важный элемент игры, без которого они сами не свои. И я полагаю этот элемент - владение. Именно благодаря классическому гвардиоловскому владению(оно же ватокатство у хейтеров), Барса не позволяла соперникам создавать моменты после прессинга защиты(откуда часто приходят голы). Также гвардиоловский контр-прессинг предусматривал быстрый возврат мяча и недопускание контратак соперников.
Поэтому не совсем понимаю какую игру ставит Хави команде, такое ощущение что он отталкивается тупо от сильных сторон игроков. Но если сильные игроки ошибаются, может им нужна правильная установка? Странно что именно Хави это не понимает.
реал сейчас:ураааа еле обыграли мальорку
Сегодня одержали волевую победу над середняком на выезде - если не вспоминать постоянно времена Месси-Хави-Иниесты, а быть в контакте с реальностью, то это отличный результат.
Лишь бы ляпнуть какую-н хейтерскую чушь.