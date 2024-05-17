Суд закрыл дело по подозрению хавбека «Бетиса» Карвалью в изнасиловании. Не нашлось доказательств, что секс с девушкой был не по согласию

Теги Сборная Португалии по футболу Бетис Ла Лига происшествия Вильям Карвалью девушки и спорт Футбол

Суд Севильи закрыл дело по подозрению Вильяма Карвалью в изнасиловании.

Расследование в отношении футболиста началось после заявления предполагаемой жертвы. Исходя из ее слов, полузащитник «Бетиса» изнасиловал ее в августе 2023 года в номере отеля, накачав наркотиками. Суд не предъявил Карвалью обвинений в изнасиловании: хавбек «Бетиса» сообщил, что секс был по обоюдному согласию

Согласно постановлению испанского суда, никакие из предыдущих или последующих событий не подтверждают версию о том, что отношения сексуального характера происходили без согласия.

Отмечается, что пара была знакома несколько месяцев до предполагаемого инцидента. По утверждениям самой заявительницы, они общались посредством сообщений и звонков перед тем, как решили провести вместе несколько дней в Севилье.

В итоге дело было закрыто.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не прокатило
+14
0
+14
А теперь взыскать со шлюпки деньги за клевету, давно пора их наказывать жёстко
+12
-3
+9
Ответ Влад Аронофски
Где то чаем поперхнулся Алвес
Чифиром
+1
0
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
А теперь взыскать со шлюпки деньги за клевету, давно пора их наказывать жёстко
Из этого же можно ещё штук десяток новостей слепить ☝️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий