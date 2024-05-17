Суд закрыл дело по подозрению хавбека «Бетиса» Карвалью в изнасиловании. Не нашлось доказательств, что секс с девушкой был не по согласию

Суд Севильи закрыл дело по подозрению Вильяма Карвалью в изнасиловании.

Расследование в отношении футболиста началось после заявления предполагаемой жертвы. Исходя из ее слов, полузащитник «Бетиса» изнасиловал ее в августе 2023 года в номере отеля, накачав наркотиками. Суд не предъявил Карвалью обвинений в изнасиловании: хавбек «Бетиса» сообщил, что секс был по обоюдному согласию

Согласно постановлению испанского суда, никакие из предыдущих или последующих событий не подтверждают версию о том, что отношения сексуального характера происходили без согласия.

Отмечается, что пара была знакома несколько месяцев до предполагаемого инцидента. По утверждениям самой заявительницы, они общались посредством сообщений и звонков перед тем, как решили провести вместе несколько дней в Севилье.

В итоге дело было закрыто.