«Бавария» может попытаться подписать Бруну, если Тухель останется в клубе (Bild)

Томас Тухель хотел бы видеть Бруну Фернандеша в «Баварию».

По данным журналиста Bild Тоби Альтшаффля, – игрок, который полностью соответствует идеям и его тренерского штаба. Португалец – именно тот, кого Тухель хотел бы видеть в команде.

Пойдет ли « » на покупку Фернандеша, зависит от будущего нынешнего главного тренера.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель и «Бавария» обсуждают продолжение сотрудничества.

Португалец забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ.