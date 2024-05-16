«Бавария» может попытаться подписать Бруну, если Тухель останется в клубе (Bild)
Томас Тухель хотел бы видеть Бруну Фернандеша в «Баварию».
По данным журналиста Bild Тоби Альтшаффля, Бруну Фернандеш – игрок, который полностью соответствует идеям Томаса Тухеля и его тренерского штаба. Португалец – именно тот, кого Тухель хотел бы видеть в команде.
Пойдет ли «Бавария» на покупку Фернандеша, зависит от будущего нынешнего главного тренера.
Ранее сообщалось, что Томас Тухель и «Бавария» обсуждают продолжение сотрудничества.
Португалец забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ.
Бруну в АПЛ один из лучших игроков и имеет два года контракта. И за сколько его должен его богатый МЮ отдать? За 40?
Учитывая, сколько в прошлом сезоне потратили на Кейна, придется потратить 80-90 миллионов на главную звезду тонущего манчестерского корабля, не меньше. Юнайтед определенно вцепится зубами, и неважно, что Бруну скоро 30.
Впрочем, говорить о перспективах этого трансфера имеет смысл только тогда, когда настанет ясность в вопросе о будущем тренере Баварии.