«Бавария» может попытаться подписать Бруну, если Тухель останется в клубе (Bild)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Бруну Фернандеш Футбол

Томас Тухель хотел бы видеть Бруну Фернандеша в «Баварию».

По данным журналиста Bild Тоби Альтшаффля, Бруну Фернандеш – игрок, который полностью соответствует идеям Томаса Тухеля и его тренерского штаба. Португалец – именно тот, кого Тухель хотел бы видеть в команде.

Пойдет ли «Бавария» на покупку Фернандеша, зависит от будущего нынешнего главного тренера.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель и «Бавария» обсуждают продолжение сотрудничества.

Португалец забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ.

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18 комментариев
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Ответ Football Forever
Бавария столько денег не выложит, сколько МЮ попросит.
Сколько уж за него попросят, у него два года контракта осталось, за миллионов 80-90 да купят.
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Ответ Amalfitano
30-ти летнего за 80-90 миллионов? Бруну, что Зидан что ли?
30 летний Кейн ушел из Тоттенхэма с годом контракта за 100+20.
Бруну в АПЛ один из лучших игроков и имеет два года контракта. И за сколько его должен его богатый МЮ отдать? За 40?
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Бруну не трожь 😎
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Бруну единственный кто тащит МЮ.
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Ответ Фанат Доры Дуры
Сколько уж за него попросят, у него два года контракта осталось, за миллионов 80-90 да купят.
Даже если столько предложат, то смысл? МЮ сейчас скидывает игроков с высокой зп и разгружает ведомость. В деньгах проблемы не должно быть
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Комментарий удален пользователем
За бесплатно берите Модрича и Крооса и все будет гуд.
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Если Юнайтед заломит ценник и Бруну не будет форсировать переход в Баварию, то немцам ничего не светит.

Учитывая, сколько в прошлом сезоне потратили на Кейна, придется потратить 80-90 миллионов на главную звезду тонущего манчестерского корабля, не меньше. Юнайтед определенно вцепится зубами, и неважно, что Бруну скоро 30.

Впрочем, говорить о перспективах этого трансфера имеет смысл только тогда, когда настанет ясность в вопросе о будущем тренере Баварии.
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Ответ Фанат Доры Дуры
Сколько уж за него попросят, у него два года контракта осталось, за миллионов 80-90 да купят.
А что не 30 _?)
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Не в ПСЖ же идёт
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Ответ che kaif
ПСЖ 3 трофея 2024 год бавар проект 0💪🤣 где тут понижение и дураку понятно
Ты настолько обиделся, что даже комментарий удалил(
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