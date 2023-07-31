Безумный матч ЦСКА и «Ахмата» с 5 пенальти, Уткин разнес комментаторов «Матч ТВ», Ферстаппен выиграл 8-ю гонку «Ф-1» подряд, первая футболистка в хиджабе на ЧМ и другие новости

1. ЦСКА в историческом матче 2-го тура Мир РПЛ обыграл «Ахмат» на выезде – 3:2. Было полное безумие: пять пенальти, главный из которых ошибочно перебивали уже после сэйва Акинфеева, чтобы изменить желтую карточку Гайича на красную, три удаления, хет-трик Чалова с точки! РФС сообщил, что такое феерическое судейство Владислава Безбородова (повторившего великий рекорд Валентина Иванова по числу пенальти за матч) было вызвано «проблемами со связью между судьями и ВАР-центром в Москве». ЦСКА подаст протест на судейство и будет добиваться отмены красной карточки Гайичу.

В других матчах тура «Локомотив» разгромил «Факел» на выезде (4:1) благодаря дублю Тикнизяна, двум ассистам Глушенкова и первому голу Дзюбы в сезоне, «Краснодар» обыграл «Сочи» (2:0) и единолично возглавил таблицу по итогам игрового дня, «Рубин» при всего лишь 4 822 зрителях сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).

2. Василий Уткин раскритиковал работу комментаторов «Матч ТВ» Александра Неценко и Михаила Моссаковского. Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Тимур Журавель заступился за коллег: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна». Уткин написал: «На «Матч ТВ» третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать». Тимур высказался об Уткине: «У него было немало не слишком хороших комментаторских работ, но мы его поддерживали. А он злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного». Уткин в ответ вновь раскритиковал сотрудников «Матч ТВ»: «Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка, нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга».

3. Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, Перес – 2-й, Леклер – 3-й. У Макса 8 побед подряд (всего одна до рекорда Феттеля), у «Ред Булл» – 13 подряд. А еще за 2 Гран-при был разбит 2-й трофей «Ред Булл»: табличку «Вамос Чеко» уронили на командный кубок во время празднования.

4. В последний день чемпионата мира по водным видам спорта было разыграно 7 комплектов наград. Мейлутите выиграла с мировым рекордом, Макинтош, Шестрем и Хафнауи одержали победы, у США – два золота в эстафетах. Китай победил в медальном зачете, Австралия – 2-я, США – 3-и.

5. Трансферные новости. Переговоры «Лацио» и «Динамо» по Захаряну близки к тупику из-за разногласий с Сарри. «Страсбур» – наиболее вероятный вариант. «Спартак» контактирует с Машовичем, защитник «Бохума» и Сербии обойдется в 8-10 млн евро. «ПСЖ» ожидает «оскорбительно низкое» предложение от «Реала» по Мбаппе в конце трансферного окна. Дембеле близок к переходу в «ПСЖ», он уже сообщил об этом игрокам «Барселоны». «Челси» покупает защитника «Монако» Дисаси за 45 млн евро.

6. Футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина первой сыграла в хиджабе на женском чемпионате мира.

7. Аргентинец Лукас Вера из «Оренбурга» согласился получить гражданство РФ: «Это надежда на сборную и вопрос налогов».

8. Товарищеские матчи. «Ман Сити» уступил «Атлетико», «Ман Юнайтед» – «Боруссии», «Ливерпуль» забил 4 «Лестеру», «Челси» обыграл «Фулхэм».

9. Баннеры «Украинцы убивали детей на Волыни» и «Остановите украинизацию Польши» вывесили фанаты «Шленска» на игре чемпионата Польши.

10. Украинские саблистки с Ольгой Харлан в составе проиграли матч за бронзу командного турнира на чемпионате мира.

11. Федотов поздравил моряков с Днем ВМФ. Вратарь ЦСКА отслужил на Северном флоте.

12. Дэвид и Виктория Бекхэм рассорились с принцем Гарри и Меган Маркл, утверждает Daily Mail. Бекхэмов подозревали в сливе информации о королевской паре.

13. Инфлюэнсер рассказала об однополой связи Неймара на тайной вечеринке во время пандемии: «Не было никаких запретов».

Цитаты дня.

«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»

Олисе о расизме в России: «В ЦСКА троллили: «Черножопый, иди сюда». Чего обижаться? Я же черный, не могу стать белым»

Ирина Винер: «Высшая награда – это признание того, что твои ученицы лучшие в мире и в честь них, как и в честь президента России, играется гимн и поднимается флаг»

Гусев о том, что Россия – хоккейная страна: «И да, и нет. Хоккей любят, но почему-то футбол больше обсуждают и показывают по ТВ»

Загитова показала работу над чертежами: «Знакомьтесь. Алина-проектировщик»

Глава ОКР – Сергею Миронову: «Отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны»

Безбородов отказался обсуждать игру «Ахмат» – ЦСКА: «Не говорю ничего. Ты что, глухой?»