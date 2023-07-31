Безумный матч ЦСКА и «Ахмата» с 5 пенальти, Уткин разнес комментаторов «Матч ТВ», Ферстаппен выиграл 8-ю гонку «Ф-1» подряд, первая футболистка в хиджабе на ЧМ и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. ЦСКА в историческом матче 2-го тура Мир РПЛ обыграл «Ахмат» на выезде – 3:2. Было полное безумие: пять пенальти, главный из которых ошибочно перебивали уже после сэйва Акинфеева, чтобы изменить желтую карточку Гайича на красную, три удаления, хет-трик Чалова с точки! РФС сообщил, что такое феерическое судейство Владислава Безбородова (повторившего великий рекорд Валентина Иванова по числу пенальти за матч) было вызвано «проблемами со связью между судьями и ВАР-центром в Москве». ЦСКА подаст протест на судейство и будет добиваться отмены красной карточки Гайичу.

В других матчах тура «Локомотив» разгромил «Факел» на выезде (4:1) благодаря дублю Тикнизяна, двум ассистам Глушенкова и первому голу Дзюбы в сезоне, «Краснодар» обыграл «Сочи» (2:0) и единолично возглавил таблицу по итогам игрового дня, «Рубин» при всего лишь 4 822 зрителях сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).

2. Василий Уткин раскритиковал работу комментаторов «Матч ТВ» Александра Неценко и Михаила Моссаковского. Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Тимур Журавель заступился за коллег: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна». Уткин написал: «На «Матч ТВ» третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать». Тимур высказался об Уткине: «У него было немало не слишком хороших комментаторских работ, но мы его поддерживали. А он злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного». Уткин в ответ вновь раскритиковал сотрудников «Матч ТВ»: «Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка, нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга».

3. Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, Перес – 2-й, Леклер – 3-й. У Макса 8 побед подряд (всего одна до рекорда Феттеля), у «Ред Булл» – 13 подряд. А еще за 2 Гран-при был разбит 2-й трофей «Ред Булл»: табличку «Вамос Чеко» уронили на командный кубок во время празднования.

4. В последний день чемпионата мира по водным видам спорта было разыграно 7 комплектов наград. Мейлутите выиграла с мировым рекордом, Макинтош, Шестрем и Хафнауи одержали победы, у США – два золота в эстафетах. Китай победил в медальном зачете, Австралия – 2-я, США – 3-и.

5. Трансферные новости. Переговоры «Лацио» и «Динамо» по Захаряну близки к тупику из-за разногласий с Сарри. «Страсбур» – наиболее вероятный вариант. «Спартак» контактирует с Машовичем, защитник «Бохума» и Сербии обойдется в 8-10 млн евро. «ПСЖ» ожидает «оскорбительно низкое» предложение от «Реала» по Мбаппе в конце трансферного окна. Дембеле близок к переходу в «ПСЖ», он уже сообщил об этом игрокам «Барселоны». «Челси» покупает защитника «Монако» Дисаси за 45 млн евро. 

6. Футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина первой сыграла в хиджабе на женском чемпионате мира.

7. Аргентинец Лукас Вера из «Оренбурга» согласился получить гражданство РФ: «Это надежда на сборную и вопрос налогов».

8. Товарищеские матчи. «Ман Сити» уступил «Атлетико», «Ман Юнайтед» – «Боруссии», «Ливерпуль» забил 4 «Лестеру», «Челси» обыграл «Фулхэм».

9. Баннеры «Украинцы убивали детей на Волыни» и «Остановите украинизацию Польши» вывесили фанаты «Шленска» на игре чемпионата Польши.

10. Украинские саблистки с Ольгой Харлан в составе проиграли матч за бронзу командного турнира на чемпионате мира.

11. Федотов поздравил моряков с Днем ВМФ. Вратарь ЦСКА отслужил на Северном флоте.

12. Дэвид и Виктория Бекхэм рассорились с принцем Гарри и Меган Маркл, утверждает Daily Mail. Бекхэмов подозревали в сливе информации о королевской паре.

13. Инфлюэнсер рассказала об однополой связи Неймара на тайной вечеринке во время пандемии: «Не было никаких запретов».

Цитаты дня.

«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»

Олисе о расизме в России: «В ЦСКА троллили: «Черножопый, иди сюда». Чего обижаться? Я же черный, не могу стать белым»

Ирина Винер: «Высшая награда – это признание того, что твои ученицы лучшие в мире и в честь них, как и в честь президента России, играется гимн и поднимается флаг»

Гусев о том, что Россия – хоккейная страна: «И да, и нет. Хоккей любят, но почему-то футбол больше обсуждают и показывают по ТВ»

Загитова показала работу над чертежами: «Знакомьтесь. Алина-проектировщик»

Глава ОКР – Сергею Миронову: «Отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны»

Безбородов отказался обсуждать игру «Ахмат» – ЦСКА: «Не говорю ничего. Ты что, глухой?»

7 комментариев

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Мистер Уайт
Коротко о главном: судья Безбородов сыграл в хиджабе по чертежам Алины Загитовой.
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Дмитрий
Думали, что он нехороший судья, а он оказался…
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Rundatgame
Представилось как Василий в стиле Сергея Юрьевича Белякова из Нашей Раши в майке садится на диван, и со словами "Давай Матч-ТВ, чё там у вас, показывай", собирается смотреть футбол.
Тоска у Васи по комментаторской работе, он то знает как надо, он то умеет. Не то что эти анпрофешаналы.
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Северный болельщик
Судья пенальтия!
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Злобный Конь
Что с комментариями,Спортс?!
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6kMz
Ответ Себастьян Перейра негоциант
Клювокрыла Безбородова понятное дело что отстранят на какое то время,также понятно что действия его скорее всего были кем то мотивированны,а может сразу обоими клубами,но вот такие победы ЦСКА чести не делают,поэтому сильно радоваться очкам добытым благодаря расположению или ошибкам арбитра тоже не стоит,особенно которые делают такие как Безбородов. Через пару мойку туров другой судья найдет основания поставить им пару пендалей и удалить пару игроков,ибо безбородов в любом виде в коллегии человек авторитетный
А что не так с победой ЦСКА? После ошибки судьи им игрока удалили и пенальти перебили.
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