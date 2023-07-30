Журавель об Уткине: «У него было немало не слишком хороших комментаторских работ, но мы его поддерживали. А он злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного»

Теги Зенит Ростов Владислав Радимов Сергей Семак Дмитрий Хохлов Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Валерий Карпин Тимур Журавель Михаил Моссаковский Александр Неценко Матч ТВ Футбол

Тимур Журавель продолжил полемику с Василием Уткиным по поводу комментаторов «Матч ТВ».

Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский, написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Журавель заступился за коллег: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна». Уткин написал: «На «Матч ТВ» третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать».

«Давайте по порядку. Вася сразу передернул, что я ему что-то запретил. Ничего я не запрещал. Наоборот – сказал, что Вася в полном праве высказываться. Я лишь удивился отсутствию аргументации.

Вот она пришла. И что в ней? Ну штаны пожарного запоминаются. А по сути, к сожалению, только натяжка и придирка. Что комментаторы оценили эпизод с голом не так, как Влад Радимов, – охереть претензия! Так для этого Радимов и есть в эфире – чтобы увидеть то, что не видят не игравшие в футбол люди.

У самого Васи, думаю, таких моментов были сотни, когда он не видел по ходу матча то, что потом ему подсказывали друзья-футболисты Карпин, Хохлов, тот же Радимов. Только это было уже за эфиром. А сейчас в эфире. И это, по-моему, прекрасно.

По поводу плохого повтора – Вася не может не знать, ЧТО такое трансляция и что по ходу бывает всякое. Но превращает это в гигантский упрек. Да, спору нет, повтор гола не был удачным. Так случается. И в АПЛ, и в ЛЧ.

Не заданный про красную карточку вопрос Семаку – явный прокол Мосса. Он это сам без Васи понимает и будет иначе строить работу после финального свистка.

Но простите, в аргументации Васи нет ничего, что подходило бы под определение «ужасный», «анпрофешнл» и так далее. Местами неудачные, местами рабочие моменты.

У самого Васи тоже были не слишком хорошие комментаторские работы. И немало. И как вели себя мы, его друзья? Подбадривали, поддерживали, приходили в пару или просто забирали у него матчи, на которых Вася по разным причинам не мог отработать.

А что делает сейчас Вася? Злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного. Именно поэтому я и написал еще утром, что мне грустно. И после нового Васиного поста стало только хуже», – ответил комментатор, журналист и ведущий «Матч ТВ».

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40 комментариев

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Один живой
полное ощущение, что кто-то не смыл журавеля и он воняет.
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Николай Корягин
Жабье-гадючные войны. Эпизод VII: Журавль наносит ответный удар
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Северный болельщик
Представляю, каким визгливым голосом произносится эта речь
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Yury Fedoseev
Не слишком хорошая комментаторская работа Уткина будет на порядок качественней лучшей работы Журавля
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Давид Agabekyan
Ответ Cruel Snake
Ну не знаю, Вася хорошо работал. Того отвращения как от этих к нему не было
Великолепно засыпал во время трансляций. Настоящий профессионал
+14
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Трент Резнор
Как быстро он признал, что комментаторы плохо отработали. А ещё вчера говорил про какие-то набросы. Золотой флюгер этому парню.
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Игорь Новиков
Ответ Cruel Snake
Ну не знаю, Вася хорошо работал. Того отвращения как от этих к нему не было
Хорошо работал на пике. Потом, было очень много лажи, увы. По самым разным причинам.
+8
-1
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dreamstep
До Журавеля никому нет дела, абсолютно серый тип, поэтому чтоб обратили внимание надо начать с кем-то перепалку в интернете )
+9
-3
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Genaraz
В итоге: Васе грустно, Журавлю грустно, Моссу грустно, ребятам с матч ТВ грустно - всем грустно!
+5
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Тимур Кокоев
Черданцев,Журавель омерзительнейшие персонажи
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Ovsyankin
У Жаравля ровно 0 хороших комментариев, как он может оценивать работу Васи?
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Красная стрела
Зато у тебя трындец аргументация. Постоянно смотреть футбол, получать командировки на лучшие стадионы мира и говорить , что «не разбираемся, потому что не играли». 😂Так у тебя десятки лет карьеры, что б чему- то научиться. А научиться нужно просто смотреть игру. Понимать причину и следствие эпизода.А вы чешите языком не понятно о чем. По сути те же пивные посиделки с друзьями, только в эфире. При этом «диванных» экспертов так же недолюбливаете, считая себя профи. Хотя многие диванные действительно разбираются лучше, не говоря о тех, кто действительно с этим работал.
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An Kr
Ответ Cruel Snake
Ну не знаю, Вася хорошо работал. Того отвращения как от этих к нему не было
🤣когда храпел в эфире или имена путал? когда хорошо работал?
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-3
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MrWillSee
Ответ Marina_Greta
Он был его животом одним забил)
Да он был почти любого забил)
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Kahn01
Журавель даже Уткину на спаде в подмётки не годится. Аргументация тут может быть только одна: последние годы я смотрю Матч ТВ без звука. Действительно режет ухо
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Oleg Olegov
Когда трэшток без мма - становится скучно. Вот если бы они сначала так в соцсетях разогревали толпу, а потом дрались, вот это было бы шоу. Уткин против Журавеля, бой века.
А так, ну как бабки у подъезда, несерьёзно.
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Мельников Михаил
Даже когда Вася спал в эфире, его "комментарий", был интереснее бубнящего фона нынешних комментаторов. Ну а просто его "неудачные" комментаторские работы - недостижимый уровень для них всех.
Журавель указывает на работу эксперта, и дескать, не страшно, что комментатор не все подмечает. Так вот между стандартами работы комментаторов уткинской редакции футбола НТВ+ 12-15 лет назад и нынешнего пропогандистсткого спортивного государственного тв просто пропасть. Пропасть! В те времена и при работе на тех стандартах Черданцев(!) был хорошим комментатором.
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Cruel Snake
Ну не знаю, Вася хорошо работал. Того отвращения как от этих к нему не было
+8
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Oleg Olegov
Ответ Marina_Greta
Он был его животом одним забил)
Журавель может озвереть и порезать Василия линзой очков. Покромсать на сотни маленьких Уткиных.
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Сергей Жарковский
Журавелю - чья бы корова мычала.
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Орыс-орыс онбаган
Да, на матче только такие и остались - журавль, чердак...впрочем, матч как проекция на все управление страной...бездарные жополизы нынче котируются
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Marina_Greta
Ответ MrWillSee
Да он был почти любого забил)
Как сумоист 😂
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Владимир Тищенко
Назревает новый скандал?))
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Ron Weasley
Собака лаяла, на дядю фраера
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Мансур Абдрахимов
Утка Журавлю не товарищ
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