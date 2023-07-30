Журавель об Уткине: «У него было немало не слишком хороших комментаторских работ, но мы его поддерживали. А он злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного»

Тимур Журавель продолжил полемику с Василием Уткиным по поводу комментаторов «Матч ТВ».

Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир « » – « » (1:1), на котором в эфире « » работали и , написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Журавель заступился за коллег: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна». Уткин написал: «На «Матч ТВ» третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать».

«Давайте по порядку. Вася сразу передернул, что я ему что-то запретил. Ничего я не запрещал. Наоборот – сказал, что Вася в полном праве высказываться. Я лишь удивился отсутствию аргументации.

Вот она пришла. И что в ней? Ну штаны пожарного запоминаются. А по сути, к сожалению, только натяжка и придирка. Что комментаторы оценили эпизод с голом не так, как , – охереть претензия! Так для этого Радимов и есть в эфире – чтобы увидеть то, что не видят не игравшие в футбол люди.

У самого Васи, думаю, таких моментов были сотни, когда он не видел по ходу матча то, что потом ему подсказывали друзья-футболисты , , тот же Радимов. Только это было уже за эфиром. А сейчас в эфире. И это, по-моему, прекрасно.

По поводу плохого повтора – Вася не может не знать, ЧТО такое трансляция и что по ходу бывает всякое. Но превращает это в гигантский упрек. Да, спору нет, повтор гола не был удачным. Так случается. И в АПЛ, и в ЛЧ.

Не заданный про красную карточку вопрос – явный прокол Мосса. Он это сам без понимает и будет иначе строить работу после финального свистка.

Но простите, в аргументации Васи нет ничего, что подходило бы под определение «ужасный», «анпрофешнл» и так далее. Местами неудачные, местами рабочие моменты.

У самого Васи тоже были не слишком хорошие комментаторские работы. И немало. И как вели себя мы, его друзья? Подбадривали, поддерживали, приходили в пару или просто забирали у него матчи, на которых Вася по разным причинам не мог отработать.

А что делает сейчас Вася? Злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного. Именно поэтому я и написал еще утром, что мне грустно. И после нового Васиного поста стало только хуже», – ответил комментатор, журналист и ведущий «Матч ТВ».