2-й трофей «Ред Булл» разбит за 2 Гран-при. Табличку «Вамос Чеко» уронили на командный кубок во время празднования
Второй кубок «Ред Булл» оказался уничтожен за две недели.
На Гран-при Венгрии пилот «Макларена» Ландо Норрис ударил бутылкой шампанского о подиум, в результате чего кубок Макса Ферстаппена за победу упал и раскололся.
В Бельгии команда завоевала дубль и получила три трофея: Ферстаппен выиграл гонку, Серхио Перес завоевал второе место, «Ред Булл» вручили приз как конструктору-победителю.
Во время празднования и фотосессии табличка с надписью «Вамос Чеко» упала на командный кубок, и он развалился на части.
Норрис разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при! Вдарил рядом бутылкой шампанского – и свалил на Макса
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Фото: соцсети Гран-при Мехико
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