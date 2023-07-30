2-й трофей «Ред Булл» разбит за 2 Гран-при. Табличку «Вамос Чеко» уронили на командный кубок во время празднования

Второй кубок «Ред Булл» оказался уничтожен за две недели.

На Гран-при Венгрии пилот « » ударил бутылкой шампанского о подиум, в результате чего кубок за победу упал и раскололся.

В Бельгии команда завоевала дубль и получила три трофея: Ферстаппен выиграл гонку, завоевал второе место, « » вручили приз как конструктору-победителю.

Во время празднования и фотосессии табличка с надписью «Вамос Чеко» упала на командный кубок, и он развалился на части.

Норрис разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при! Вдарил рядом бутылкой шампанского – и свалил на Макса

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Фото: соцсети Гран-при Мехико