Футболистка Марокко первой сыграла в хиджабе на женском ЧМ
Футболистка сборной Марокко первой сыграла в хиджабе на женском чемпионате мира.
25-летняя Нухайла Бензина сыграла в хиджабе сегодня против сборной Южной Кореи. Ее команда выиграла со счетом 1:0.
Ранее ФИФА запрещала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях, ссылаясь на риск травмы головы или шеи, однако в 2014 году запрет был снят.
Несмотря на решение ФИФА, запрет на ношение хиджаба по-прежнему действует во Франции, где в настоящее время играют шесть марокканских футболисток.
Объясняя решение об отмене запрета, принятое почти десять лет назад, генсек ФИФА Жером Вальк сказал: «Было решено, что женщины могут покрывать голову во время игры. Мужчины тоже могут играть в головном уборе. Цвет головного убора должен совпадать с цветом футболки».
Фото: East News/AP Photo/James Elsby, AP Photo/James Elsby
Такие игры, как и многие другие развлечения, в исламе запрещены.
Желает усидеть на двух стульях?
Такие тут все современные/ дофига свободные, но что-то когда на ЧМ-2018 россиянки гуляли с иностранцами - этих фраз про XXI век и современное общество не было, мыслили как раз догматично/традиционно/скрепно