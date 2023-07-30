Футболистка Марокко первой сыграла в хиджабе на женском ЧМ

Теги женский футбол ФИФА фото Сборная Марокко по футболу чемпионат мира среди девушек стиль ЧМ по футболу среди женщин религия Нухайла Бензина Футбол

Футболистка сборной Марокко первой сыграла в хиджабе на женском чемпионате мира.

25-летняя Нухайла Бензина сыграла в хиджабе сегодня против сборной Южной Кореи. Ее команда выиграла со счетом 1:0.

Ранее ФИФА запрещала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях, ссылаясь на риск травмы головы или шеи, однако в 2014 году запрет был снят.

Несмотря на решение ФИФА, запрет на ношение хиджаба по-прежнему действует во Франции, где в настоящее время играют шесть марокканских футболисток.

Объясняя решение об отмене запрета, принятое почти десять лет назад, генсек ФИФА Жером Вальк сказал: «Было решено, что женщины могут покрывать голову во время игры. Мужчины тоже могут играть в головном уборе. Цвет головного убора должен совпадать с цветом футболки».

Фото: East News/AP Photo/James Elsby, AP Photo/James Elsby

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118 комментариев

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voroninboris
Ну сыграла и сыграла
+100
-13
+87
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Фанат спорта01
Ответ Metalloid
Отвратительно. Назад, в будущее, в средневековье!!!
в средневековье никто хиджаб не носил.
+89
-14
+75
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ЦСКА1960
Интересно, а как сочетается выпячивание такой напускной религиозности с помощью внешних атрибутов в виде хиджаба, и желание играть в футбол?
Такие игры, как и многие другие развлечения, в исламе запрещены.
Желает усидеть на двух стульях?
+57
-13
+44
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NartApsua
Ответ mqh9pzrxgf
Давно ходить голыми стало прогрессом?
А что сразу за крайности? Или хиджаб или голый? Других вариантов вообще не существует?
+27
-2
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Metalloid
Отвратительно. Назад, в будущее, в средневековье!!!
+77
-54
+23
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Amalfitano
Ответ ЦСКА1960
Интересно, а как сочетается выпячивание такой напускной религиозности с помощью внешних атрибутов в виде хиджаба, и желание играть в футбол? Такие игры, как и многие другие развлечения, в исламе запрещены. Желает усидеть на двух стульях?
Ну дык у нас тоже бывают бабники и пьяницы которые ходят в церковь и верят в Бога. Тоже несовместимый набор, но он у нас повсеместно. И вообще, мир соткан из противоречий.
+24
-5
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Andrey Gubskiy
посмотрел новую зеландию и швейцарию, что сказать? это не футбол в обычном понимании,долго думал с чем сравнить,так вот это детский футбол уровня 9-10 лет,минимум мысли,скорости смешные,комбинаций не подвезли,новой зеландии нужна была победа,что они сделали для этого? НИ ЧЕ ГО, до 90 минуты катали мяч,что одни,что другие, в добавленое начался навал,который тоже толком не получился. Швейцарки так и вообще просто грузили мяч вперед без мыслей каких нибудь кроме 0-0 нас устроит ,при всем при этом там куча футболисток из женских топ клубов, но девченки хоть 1 момент можно создать за 55 минут, с учетом добавленого? неа. смотреть на это можно с трудом,но лучше не надо
+15
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александр модов
Давайте, больше дичи, надо потом полностью закрытыми бегать и матчи прерывать на время ритуалов
+16
-4
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Вадим Николаевич
назад в будущее
+9
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Mihel
В хиджабе и без юбки?😏
+6
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ mqh9pzrxgf
Да ок, с каких пор одежда признак прогресса?
Дело в том, что если женщина нормально оденется, её казнят. Это нормально?
+7
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King_X
Забавно, как чуваки, которые едва ли смотрели когда-то или будут смотреть женский футбол, так активно бомбят из-за платка и длинных рукавов у футболистки))
Такие тут все современные/ дофига свободные, но что-то когда на ЧМ-2018 россиянки гуляли с иностранцами - этих фраз про XXI век и современное общество не было, мыслили как раз догматично/традиционно/скрепно
+7
-4
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Моутиньо оформляет 40
Ответ DenizKios
Для спортс ру вера(неважно христианство или мусульманство), институт семьи, гетеросексуальность, здоровый образ жизни, Россия воспринимаются с негативом и остервенением Разврат, блм, гомосексуалисты, запад, трассексуалы и однополая любовь в почете Красавцы че
Показное выпячивание веры с негативом воспринимать совершенно нормально
+5
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ mqh9pzrxgf
Давно ходить голыми стало прогрессом?
Ну и сколько людей ходят голыми?
+7
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весёлый роджер
Это неспортивно, просто лишняя нагрузка на мотор. Но дело ее, конечно.
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Синий туман
В этой пятёрке на фото больше мужских черт ,чем женских. А вообще это страшно. Что будет дальше ,представить несложно.
+9
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Давай Так
Ответ DenizKios
Для спортс ру вера(неважно христианство или мусульманство), институт семьи, гетеросексуальность, здоровый образ жизни, Россия воспринимаются с негативом и остервенением Разврат, блм, гомосексуалисты, запад, трассексуалы и однополая любовь в почете Красавцы че
И почему это плохо?
+8
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Danny Vigneault
удобно наверно и тепло
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Ligalaiz
Ответ ЦСКА1960
Интересно, а как сочетается выпячивание такой напускной религиозности с помощью внешних атрибутов в виде хиджаба, и желание играть в футбол? Такие игры, как и многие другие развлечения, в исламе запрещены. Желает усидеть на двух стульях?
так, открой Коран, и процитируй мне страницу и строчку, где воля Аллаха говорит о том что нельзя играть в футбол?
+3
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Donald J. Trump
Ответ Фанат спорта01
в средневековье никто хиджаб не носил.
В средневековье в футбол не играли.
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max bogomazov
Жаль не запретили ей играть в нем. Ох как бы всех бомбило истеричек.
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Нагрузки Сборной
Ответ Антон Фалафель
Комментарий удален модератором
А в чем именно проблема ношения дополнительного слоя одежды во время игры в футбол? Комбезы лыжников тоже отвратительны, правильно понимаю?
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Геннадий Тёкин
Следующая будет в парандже?
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ voroninboris
Ну сыграла и сыграла
Да ты что, у некоторых после просмотра мозоль на глазах появляется оказывается)
+10
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Синий туман
Ответ Nacho13
Культурные традиции нужно уважать. Не вижу в хиджабе проблемы. Когда-нибудь мусульмане в Марокко сами придут к тому, что некоторые их традиции устарели.
Когда -нибудь и Париж переименуют в Старый Рабат.А столицу перенесут в другое место.
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