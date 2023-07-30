Футболистка Марокко первой сыграла в хиджабе на женском ЧМ

Футболистка сборной Марокко первой сыграла в хиджабе на женском чемпионате мира.

25-летняя Нухайла Бензина сыграла в хиджабе сегодня против сборной Южной Кореи. Ее команда выиграла со счетом 1:0.

Ранее ФИФА запрещала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях, ссылаясь на риск травмы головы или шеи, однако в 2014 году запрет был снят.

Несмотря на решение ФИФА, запрет на ношение хиджаба по-прежнему действует во Франции, где в настоящее время играют шесть марокканских футболисток.

Объясняя решение об отмене запрета, принятое почти десять лет назад, генсек ФИФА Жером Вальк сказал: «Было решено, что женщины могут покрывать голову во время игры. Мужчины тоже могут играть в головном уборе. Цвет головного убора должен совпадать с цветом футболки».

Фото: East News/AP Photo/James Elsby, AP Photo/James Elsby

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