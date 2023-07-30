Ирина Винер: «Высшая награда – это признание того, что твои ученицы лучшие в мире и в честь них, как и в честь президента России, играется гимн и поднимается флаг»

Ирина Винер рассказала, что считает своей высшей наградой в спорте.

Сегодня заслуженному тренеру России по художественной гимнастике исполнилось 75 лет.

– В чем для вас сейчас смысл жизни?

– Ничего не изменилось. Я сразу воспринимала свою профессию как дар божий. Дар божий, который выражается в творчестве, искусстве и соединении спорта и культуры движения. Высшая награда – это признание того, что твои ученицы лучшие в мире и в честь них, как и в честь президента России, играется гимн и поднимается флаг.

В действительности я счастливый человек. Если человек не востребован, а особенно если я почувствую когда‑нибудь, что мне уже нечего сказать, то это будет какой‑то такой трагический момент.

Но пока я даже устаю и прихожу домой на четырех ногах, но всё равно чувствую, что мне бог дает глаза и уши и видение того образа и творчества, который является только явлением оттуда (показывает глазами наверх – Sports.ru).

Я считаю, что я проводник. Проводник того, что мне диктуется. А я уже это даю детям, которые это обязаны выполнять, как и я в том числе», – сказала Винер в рамках документального фильма «Ирина Винер: правила жизни» на «Матч ТВ».

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур