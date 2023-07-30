Вера из «Оренбурга» согласился получить гражданство РФ: «Это надежда на сборную и вопрос налогов»

Аргентинец Лукас Вера заявил о согласии получить гражданство России.

– Вы действительно можете получить российское гражданство?

– Мне предложили это сделать, и я согласился. Это достаточно неплохо для моего будущего.

Прежде всего, это дает надежду на то, чтобы оказаться в сборной. Во‑вторых, это вопрос налогов, которые приходится платить.

– Когда будет паспорт?

– Не знаю.

– Вы мечтаете сыграть за сборную России?

– Может быть такая цель, но предстоит долгий путь, чтобы там оказаться, – сказал полузащитник « » .

Аргентинский футболист выступает в Мир РПЛ с 2022 года. В 29 матчах в общей сложности он забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.