Вера из «Оренбурга» согласился получить гражданство РФ: «Это надежда на сборную и вопрос налогов»
Аргентинец Лукас Вера заявил о согласии получить гражданство России.
– Вы действительно можете получить российское гражданство?
– Мне предложили это сделать, и я согласился. Это достаточно неплохо для моего будущего.
Прежде всего, это дает надежду на то, чтобы оказаться в сборной. Во‑вторых, это вопрос налогов, которые приходится платить.
– Когда будет паспорт?
– Не знаю.
– Вы мечтаете сыграть за сборную России?
– Может быть такая цель, но предстоит долгий путь, чтобы там оказаться, – сказал полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера.
Аргентинский футболист выступает в Мир РПЛ с 2022 года. В 29 матчах в общей сложности он забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
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– Не знаю.