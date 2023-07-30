Вера из «Оренбурга» согласился получить гражданство РФ: «Это надежда на сборную и вопрос налогов»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Оренбург натурализация Матч ТВ Лукас Вера I Футбол

Аргентинец Лукас Вера заявил о согласии получить гражданство России.

– Вы действительно можете получить российское гражданство?

– Мне предложили это сделать, и я согласился. Это достаточно неплохо для моего будущего.

Прежде всего, это дает надежду на то, чтобы оказаться в сборной. Во‑вторых, это вопрос налогов, которые приходится платить.

– Когда будет паспорт?

– Не знаю.

– Вы мечтаете сыграть за сборную России?

– Может быть такая цель, но предстоит долгий путь, чтобы там оказаться, – сказал полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера.

Аргентинский футболист выступает в Мир РПЛ с 2022 года. В 29 матчах в общей сложности он забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

46 комментариев

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Дмитрий Агалаков
При всём уважении к Лукасу Вере и любви к Оренбургу, за какие заслуги дают гражданство РФ человеку, лишь год назад приехавшему а страну, не владеющему языком и вряд ли обладающему знаниями хотя бы об истории России?
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ЦСКА1960
Скоро Путин российские паспорта будет сбрасывать с самолёта над Африкой, как бесплатное зерно.
+36
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error505
Сборная Южной Америки собирается
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Домоседов
Когда он дальше поедет зарабатывать деньги, жду воплей губерниевых "ряяя, он нас предал!", хотя человек прямо говорит: паспорт получаю, чтобы налогов меньше платить
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NikSoderzhitZapreshenni
Ответ Дмитрий Агалаков
При всём уважении к Лукасу Вере и любви к Оренбургу, за какие заслуги дают гражданство РФ человеку, лишь год назад приехавшему а страну, не владеющему языком и вряд ли обладающему знаниями хотя бы об истории России?
За красивые глаза и хороший откат
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OldRedWhite
Ответ Домоседов
Когда он дальше поедет зарабатывать деньги, жду воплей губерниевых "ряяя, он нас предал!", хотя человек прямо говорит: паспорт получаю, чтобы налогов меньше платить
Вера уже с нами !
Ждём Надежду , Любовь и матерь их - Софию
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Tima_Milan
– Когда примете присягу и поедете в командировку?

– Не знаю.
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Егор Егор
Ответ Дмитрий Агалаков
При всём уважении к Лукасу Вере и любви к Оренбургу, за какие заслуги дают гражданство РФ человеку, лишь год назад приехавшему а страну, не владеющему языком и вряд ли обладающему знаниями хотя бы об истории России?
Если уж любят так паспорта футболистам раздавать, могли бы ради приличия сделать закон, который дает возможность претендовать на упрощенное получение при % сыгранных матчей в высшей проф. лиге страны. Но они там сейчас другими делами заняты, призывами да трансгендерами.
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Vano from Tbilisi
А чувак сечет фишку. С паспортом быстро из фарма в основную команду заберут. Думаю по вопросу с паспортом именно питерцы в рфс и помогают
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And-Rover
После "Это надежда" можно было не продолжать заголовок.
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Гамарджоба Генацвале
Вера, надежда и любовь к деньгам.
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OldRedWhite
Ответ Ростов-на-Дону
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Чужая кость всегда толще
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мистер бин
У него еще возраст призывной
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alexmixer9
Ответ Дмитрий Агалаков
При всём уважении к Лукасу Вере и любви к Оренбургу, за какие заслуги дают гражданство РФ человеку, лишь год назад приехавшему а страну, не владеющему языком и вряд ли обладающему знаниями хотя бы об истории России?
Можно так же спросить про иностранных специалистов которые по Москве ходят, превращая районы в аулы, им тоже пачками раздают паспорта
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Домоседов
Ответ Дмитрий Агалаков
При всём уважении к Лукасу Вере и любви к Оренбургу, за какие заслуги дают гражданство РФ человеку, лишь год назад приехавшему а страну, не владеющему языком и вряд ли обладающему знаниями хотя бы об истории России?
А это не его проблемы, а знатоков языка и истории, которые эти паспорта выдают, его дело маленькое, только документы подать
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Гусеконь
Ответ Дмитрий Агалаков
При всём уважении к Лукасу Вере и любви к Оренбургу, за какие заслуги дают гражданство РФ человеку, лишь год назад приехавшему а страну, не владеющему языком и вряд ли обладающему знаниями хотя бы об истории России?
видимо за те же, что и зенитовским
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Artie Bukko
Ответ Marina_Greta
Ну а что вы тогда возмущаетесь? Какой смысл? Привык простой люд терпеть несправедливость, нарушения, коррупцию, так и будет терпеть. А если есть мнение против, идите боритесь, собирайте соратников, единомышленников, только вот, вряд ли что-то получится...
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Marina_Greta
Ответ леннорыч-абрамович
ну по поводу обоснования чего-либо там огромные проблемы. Ни разу не получил ни одного толкового ответа на неудобный вопрос.
Так же и я, потому тупо забила, пусть минусуют, для меня виртуальные +/- не важны, важнее найти хорошего собеседника)
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леннорыч-абрамович
Ответ Marina_Greta
У них просто нет аргументов, как прибежать минус поставить с трясущимися руками) Общаться такие люди не умеют и обосновать свой минус)
ну по поводу обоснования чего-либо там огромные проблемы. Ни разу не получил ни одного толкового ответа на неудобный вопрос.
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Marina_Greta
Ответ Artie Bukko
ну, вообще его минусуют по делу, ибо Оренбург это Газпром
И что, что Газпром? Газовик вообще назывался раньше, в чем прикол то? Опять типа про фарм-клуб шутки?
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Ростов-на-Дону
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леннорыч-абрамович
Ответ Зелёный гопник
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Зелёный гопник
Ответ леннорыч-абрамович
Зенит не останавливается. Ахаха. И сразу налетели и заминусовали. Ну что за болельщики у проекта?!
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Marina_Greta
Ответ Artie Bukko
почему шутки? здесь ничего смешного нет, у нескольких команд внутри одной лиги один генеральный спонсор – это по-хорошему предмет для разбирательства УЕФА, а вы говорите "шутки". Окно овертона в действии, раз такое уже считается у нас шутками, а не вопиющим беспределом.
Ну раз это нарушение - почему никто не разбирается в этом?
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Арсений Чернобаев
в Америке бегают мужики с колокольчиками за женскую команду и сборную, а у нас будет Вера играть за мужскую. я если что за то что бы он играл в сборной, но он ведь приехал только год, не знающий даже банальностей нашей истории и русского языка.
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