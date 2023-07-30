Товарищеские матчи. «Ливерпуль» сыграет с «Лестером», «Ман Сити» против «Атлетико», «МЮ» – «Боруссия»

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Европейские топ-клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.

Товарищеские матчи

Сингапур

Ливерпуль Англия – Лестер Англия
Дата проведения
30 июля, 12.00, «Stadium of Singapore»
Онлайн матча

Сеул, Южная Корея

Атлетико Испания – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
30 июля, 14.00, «Сеул Стэдиум»
Онлайн матча

Детройт, США

Кристал Пэлас Англия – Севилья Испания
Дата проведения
31 июля, 02.00, «Comerica Park»
Онлайн матча

Парадайз, США

Манчестер Юнайтед Англия – Боруссия Д Германия
Дата проведения
31 июля, 04.00, «Allegiant Stadium»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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