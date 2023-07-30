Товарищеские матчи. «Ливерпуль» сыграет с «Лестером», «Ман Сити» против «Атлетико», «МЮ» – «Боруссия»
Европейские топ-клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.
Товарищеские матчи
Сингапур
- Дата проведения
- 30 июля, 12.00, «Stadium of Singapore»
Сеул, Южная Корея
- Дата проведения
- 30 июля, 14.00, «Сеул Стэдиум»
Детройт, США
- Дата проведения
- 31 июля, 02.00, «Comerica Park»
Парадайз, США
- Дата проведения
- 31 июля, 04.00, «Allegiant Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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