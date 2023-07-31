Безбородов отказался обсуждать игру «Ахмат» – ЦСКА: «Не говорю ничего. Ты что, глухой?»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Матч ТВ Футбол

Владислав Безбородов отказался отвечать на вопросы о матче «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

Владислав, здравствуйте.

– Не говорю ничего.

– Но вы не могли бы объяснить, что произошло в моменте, когда дали пробить пенальти еще раз в конце первого тайма?

– Ты что, глухой? – отреагировал главный судья игры 2-го тура Мир РПЛ, где он назначил пять пенальти и удалил трех игроков.

«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»

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45 комментариев

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Он может быть и глухой, но ты тогда слепой 🔎
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Spartakus1984
Знает что обос....я,отсюда такая и реакция
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Серёга Соколов
Просто человеку нужно посоветоваться с "руководством",чтобы дали совет,как же теперь отмазываться
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Vladvenk
«Еще один такой вопрос, и я тебе в лоб дам!»
Хотя, конечно, сравнивать Сергея Ивановича и этого «арбитра», а также их завершения карьер – святотатство.
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unknown artist
Ответ Marina_Greta
А что ему сказать, обделался знатно, по полной программе, даже отмазку такие не найти, хотя со связью пытался, самое веселое надеюсь у него впереди, когда отстранен будет.
Так и сказать, что ситуация была необычная, связь пропадала, ошибся. А такая реакция показывает, что он не только бестолочь недоученная, но еще и высокомерное хамло. Еще больше прилетит.
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Борщ со сметанкой
Ментовская рожа у него неспроста
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Marina_Greta
А что ему сказать, обделался знатно, по полной программе, даже отмазку такие не найти, хотя со связью пытался, самое веселое надеюсь у него впереди, когда отстранен будет.
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Манковский
По-Широковски ответил.
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kokakoka
Ответ alexus-1990
по питерски)
В Питере Широков феерил. А обделался в Спартаке
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Vladvenk
Ответ Pelerin
Где Овчина, а где святотатство. Один гопник, другой винтик вертикали...
Да так посмотреть: в современном и недавнем футболе гопник – каждый второй, кроме Сергея Богдановича. (Он – первый)
(Шутка)
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Серёга Соколов
Ответ Spartakus1984
Знает что обос....я,отсюда такая и реакция
Вот даже спасибо хочется сказать. Не каждый день болельщик Спартака, признаёт работу судьи не в пользу ЦСКА
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johnnyplank
Мало того, что в штаны наделал, так ещё можно сказать посылает. В его ситуации вообще бежать со стадиона нужно было, а не вальяжно идти к тачке, ну и речь тоже шикарная. Должны давать пожизненный дисквал.
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Александр Беляков
У всех судей такие лица противные, как на подбор))
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Кирилл.С-Пб
Кто звонил? Вован и Лексус?
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fil_spb
Глупая реакция. Безбородов нарывается на ответное обсуждение своих хворей да недугов. А поводов он для этого обсуждения сегодня дал с избытком.
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Вячеслав Максименко
Ответ Александр Беляков
У всех судей такие лица противные, как на подбор))
У них такой же фейсконтроль, как у гаишников))
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LaffyTaffy
клоунская лига, клоунские лиги.
по хорошему этот безбородов после такого должен как эвребе в своё время уехать в свою деревушку и тихо молча сидеть.
но нет ведь, судить и дальше будет. пока набивает карманы своим покровителям
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Marina_Greta
Ответ unknown artist
Так и сказать, что ситуация была необычная, связь пропадала, ошибся. А такая реакция показывает, что он не только бестолочь недоученная, но еще и высокомерное хамло. Еще больше прилетит.
Это знаете какой момент напоминает, когда начинаешь врать, врать и уже до того сам закапался, что незнает просто, что сказать)
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Сергей Корнилов
😂😂😂😂
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Мансур Абдрахимов
Кадыров подарит Мерс
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Остап Бендер
- Безбородов, проснись!
- А я не сплю
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BlazRock
Ответ Marina_Greta
А что ему сказать, обделался знатно, по полной программе, даже отмазку такие не найти, хотя со связью пытался, самое веселое надеюсь у него впереди, когда отстранен будет.
самое веселое будет когда его отстранят на год и через месяц позовут снова судить матчу РПЛ
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Sanan1908
Просто ещё не придумали отмазки для него) ждёт когда сверху скажут что-то)
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Тюменский медвежонок
в целом реакция то понятна после игры, мужик то понял что дров наломал (в народе в штаны наложил) и теперь отмоется не скоро, возможно в этом сезоне уже судить не будет, считай без денег будет сидеть фиг знает сколько без работы
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Ермек Жолдаспаев
Вопрос Безбородову:Ты,что слепой?
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