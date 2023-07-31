Безбородов отказался обсуждать игру «Ахмат» – ЦСКА: «Не говорю ничего. Ты что, глухой?»
Владислав Безбородов отказался отвечать на вопросы о матче «Ахмат» – ЦСКА (2:3).
– Владислав, здравствуйте.
– Не говорю ничего.
– Но вы не могли бы объяснить, что произошло в моменте, когда дали пробить пенальти еще раз в конце первого тайма?
– Ты что, глухой? – отреагировал главный судья игры 2-го тура Мир РПЛ, где он назначил пять пенальти и удалил трех игроков.
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Хотя, конечно, сравнивать Сергея Ивановича и этого «арбитра», а также их завершения карьер – святотатство.
(Шутка)
по хорошему этот безбородов после такого должен как эвребе в своё время уехать в свою деревушку и тихо молча сидеть.
но нет ведь, судить и дальше будет. пока набивает карманы своим покровителям
- А я не сплю