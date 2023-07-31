Безбородов отказался обсуждать игру «Ахмат» – ЦСКА: «Не говорю ничего. Ты что, глухой?»

Владислав Безбородов отказался отвечать на вопросы о матче «Ахмат» – ЦСКА (2:3).

– , здравствуйте.

– Не говорю ничего.

– Но вы не могли бы объяснить, что произошло в моменте, когда дали пробить пенальти еще раз в конце первого тайма?

– Ты что, глухой? – отреагировал главный судья игры 2-го тура Мир , где он назначил пять пенальти и удалил трех игроков.

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