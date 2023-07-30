Дэвид и Виктория Бекхэм рассорились с принцем Гарри и Меган Маркл. Бекхэмов подозревали в сливе информации о королевской паре (Daily Mail)

Теги МЛС Дэвид Бекхэм светская хроника Интер Майами Виктория Бекхэм Футбол

Семья Дэвида и Виктории Бекхэм рассорилась с принцем Гарри и Меган Маркл.

Они раньше дружили семьями, но теперь дружбе пришел конец, сообщает Daily Mail.

Их отношения раскололись на фоне обвинений в адрес семьи Бекхэмов, которые якобы сливали информацию о принце Гарри и Меган Маркл в прессу.

Отмечается, что эти обвинения очень взбесили Дэвида. Источник, близкий к Бекхэмам, сказал: «Дэвид и Виктория были на свадьбе Меган и Гарри и оказали большую поддержку, когда Меган приехала в Великобританию».

Также эти обвинения прозвучали в «напряженном телефоном разговоре», по итогам которой дружбе пришел конец. При этом Daily Mail не уточняет, между кем был этот разговор.

«Очень маловероятно, что они смогут помириться сейчас», – сказал один неназванный источник.

Добавим, что Дэвид и Виктория были гостями на свадьбе Меган с принцем Гарри в Виндзорском замке в 2018 году. При этом Меган и Гарри не были в апреле 2022 года на свадьбе сына Бекхэмов Бруклина с Николой Пельтц, американской актрисой, дочерью промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца. Не было Меган и Гарри среди гостей во время дебюта Лионеля Месси за «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

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56 комментариев

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Аморалинни
А вот и спортивные новости подъехали на нашем сайте о селебрити
+102
-10
+92
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red hikkikomori
Журналы "Все звёзды", "сool", "starhit", "7days", газеты "speed info" и "теле7" - спортс крадёт их хлеб)
+71
-3
+68
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OldRedWhite
Ответ Аморалинни
А вот и спортивные новости подъехали на нашем сайте о селебрити
Скорее уж Дэвид и Виктория королевская семья , чем эти черти )))
+33
-8
+25
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fussballer
Ответ red hikkikomori
Журналы "Все звёзды", "сool", "starhit", "7days", газеты "speed info" и "теле7" - спортс крадёт их хлеб)
Ностальгией запахло)
+18
-1
+17
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SaH4r.
ок, держите в курсе
+18
-3
+15
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dreamstep
Бекхэм и так мировая икона футбола, сам достиг всего с нуля. Без принца проживет, который ничего не сделал для того чтобы стать принцем кроме как родился. Вообще непонимаю этого вознесения королевской семьи, пережитки прошлого.
+15
-3
+12
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Профессор из Кобхэма
А зачем они вообще дружили с этими проходимцами🤷‍♂️
+10
-2
+8
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Покерный Футбол
Спасибо Бэксу что он вращается в таких кругах и можно подтянуть такую новость на наш СтарХит,ой точнее Спортс.ру
+7
-1
+6
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fussballer
Ответ Oleg Olegov
Блин, какой Бекхэм, что там нового у Уткина и Журавеля?
Да бог с ними, с Уткиным и Журавелем. Что там с Мостовым?
+5
-1
+4
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Oleg Olegov
Блин, какой Бекхэм, что там нового у Уткина и Журавеля?
+4
-1
+3
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Max9999
Это потому что Меган Маркл чорная.
+3
0
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Аморалинни
Ответ Marina_Greta
Ну, тем не менее, я ушла оттуда по причине ужасной м0дерации, одним можно писать про политику и гадости, другим нельзя, да и ещё масса причин. Ужасный сайт)
Одним можно, другим нельзя
Так это же спортс
+1
0
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Marina_Greta
Ответ OldRedWhite
И о футболе на Ч информации не меньше и она часто даже оперативнее )))
Ну, тем не менее, я ушла оттуда по причине ужасной м0дерации, одним можно писать про политику и гадости, другим нельзя, да и ещё масса причин. Ужасный сайт)
+2
-1
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nmnackjbxkasbk
Ответ red hikkikomori
Журналы "Все звёзды", "сool", "starhit", "7days", газеты "speed info" и "теле7" - спортс крадёт их хлеб)
и делает это не без успеха!
+1
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Ivan Tsioply
Ответ fussballer
Ностальгией запахло)
Верните мне мой 2003-й год!
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Kuryanin
Ответ Marina_Greta
Блин, в то время у меня был кнопочный телефон 😊 а этот журнал в захлеб читала, всю светскую хронику знала))
У меня в то время дисковый телефон был.
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fussballer
Ответ Профессор из Кобхэма
А зачем они вообще дружили с этими проходимцами🤷‍♂️
Статус обязывает.
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Spaten
Дэвидку на царство!
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Sunnyboy
Бэкс легенда, второго не знаю!
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Ksandvankneshas
Скандалы, интриги, расследования
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Экспертное мнение
У Бекхэма есть своя королевская семья с Месси и Антонеллой
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Аморалинни
Ответ dreamstep
Бекхэм и так мировая икона футбола, сам достиг всего с нуля. Без принца проживет, который ничего не сделал для того чтобы стать принцем кроме как родился. Вообще непонимаю этого вознесения королевской семьи, пережитки прошлого.
Эти пережитки прошлого управляют судьбой миллиардов))
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OldRedWhite
Ответ Marina_Greta
Оторопь?
Именно
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Ростов-на-Дону
Ну, и вляпалась Виктория в эту семейку!
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Профессор из Кобхэма
Ответ fussballer
Статус обязывает.
Так Гарри позор королевской семьи якобы)
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