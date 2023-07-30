Дэвид и Виктория Бекхэм рассорились с принцем Гарри и Меган Маркл. Бекхэмов подозревали в сливе информации о королевской паре (Daily Mail)

Семья Дэвида и Виктории Бекхэм рассорилась с принцем Гарри и Меган Маркл.

Они раньше дружили семьями, но теперь дружбе пришел конец, сообщает Daily Mail.

Их отношения раскололись на фоне обвинений в адрес семьи Бекхэмов, которые якобы сливали информацию о принце Гарри и Меган Маркл в прессу.

Отмечается, что эти обвинения очень взбесили Дэвида. Источник, близкий к Бекхэмам, сказал: «Дэвид и Виктория были на свадьбе Меган и Гарри и оказали большую поддержку, когда Меган приехала в Великобританию».

Также эти обвинения прозвучали в «напряженном телефоном разговоре», по итогам которой дружбе пришел конец. При этом Daily Mail не уточняет, между кем был этот разговор.

«Очень маловероятно, что они смогут помириться сейчас», – сказал один неназванный источник.

Добавим, что Дэвид и Виктория были гостями на свадьбе Меган с принцем Гарри в Виндзорском замке в 2018 году. При этом Меган и Гарри не были в апреле 2022 года на свадьбе сына Бекхэмов Бруклина с Николой Пельтц, американской актрисой, дочерью промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца. Не было Меган и Гарри среди гостей во время дебюта Лионеля Месси за « », совладельцем которого является .