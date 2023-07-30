ЦСКА будет добиваться отмены красной карточки Гайичу в матче с «Ахматом»

ЦСКА намерен добиваться аннулирования удаления защитника Милана Гайича.

В концовке первого тайма в матче 2-го тура Мир РПЛ против « » защитник ЦСКА получил желтую карточку за фол на в штрафной площади.

Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр принял решение заменить желтую карточку Гайича на красную – это произошло уже после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Олейникова с пенальти. Затем грозненцы получили возможность перебить 11-метровый и сравняли счет. Матч выиграл ЦСКА – 3:2.

«Мы будем добиваться аннулирования красной карточки », – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

ЦСКА подаст протест на судейство Безбородова. Арбитр удалил Гайича после исполненного «Ахматом» пенальти и дал его перебить