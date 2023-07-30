ЦСКА будет добиваться отмены красной карточки Гайичу в матче с «Ахматом»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации судьи Ахмат Владислав Безбородов видеоповторы Иван Олейников Милан Гайич Спорт-Экспресс Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА намерен добиваться аннулирования удаления защитника Милана Гайича.

В концовке первого тайма в матче 2-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» защитник ЦСКА получил желтую карточку за фол на Иване Олейникове в штрафной площади.

Однако после просмотра видеоповтора главный арбитр Владислав Безбородов принял решение заменить желтую карточку Гайича на красную – это произошло уже после того, как Игорь Акинфеев отразил удар  Олейникова с пенальти. Затем грозненцы получили возможность перебить 11-метровый и сравняли счет. Матч выиграл ЦСКА – 3:2.

«Мы будем добиваться аннулирования красной карточки Милана Гайича», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

ЦСКА подаст протест на судейство Безбородова. Арбитр удалил Гайича после исполненного «Ахматом» пенальти и дал его перебить

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Говорят что могут пригласить Безбородова пересмотреть эпизод
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Рихтер
Ответ Groznyi2024
3 пенки отменить не хочет в ворота Ахмата от лучшего и топового бомбардира чемпионата, сделавшего невероятный красоты хет-трик?
Польщен , что "болело" другой команды так высоко ценит Чалова💪😁
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Победили, да по пенальти, да с удалениями соперников! Но кто скажет, что судейство было справедливым? За что удалили Гайича и почему разрешили перебить пенальти? ЭСК, жду ваших ответов.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Рихтер
Ответ Эдуард Шаталов
ты же понимаешь что эти голы купленные ? 😁
Предлагаю посмотреть обзор , дабы не было сомнений по поводу пенальти в ворота Ахмата 😌
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Малышев
Ответ Groznyi2024
3 пенки отменить не хочет в ворота Ахмата от лучшего и топового бомбардира чемпионата, сделавшего невероятный красоты хет-трик?
Зачем? Хет-трик то красивый! А вы и второй не забили🤭
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Ответ Dima67
Не в защиту товарища Безбородова, вопрос - а что не так с назначениеми пенальти и удалениями? Про перебитый пенальти и так все ясно - ошибка
Даже если удаление было, Безбородов и ВАР его профукали, а то что пересмотр был уже после пеналя, не соответствует регламенту, а значит пеналя не было и красной, так как за фол последней надежды красную не рассматривают на кдк.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Baskakov
И что самое главное ОТМЕНЯТ ЖЕ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
naxerger
не надо! без него лучше сыграем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Шаталов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Виктор Рихтер
Польщен , что "болело" другой команды так высоко ценит Чалова💪😁
ты же понимаешь что эти голы купленные ? 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Three Days Grace
Когда судьи мешали Спартаку, некоторые местные "кони" говорили, что это нытье. Что изменилось? 🤔
А между прочим у них 2 Гайича !
Второй же сможет играть : какие проблемы ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Эсаулов
Ответ Dima67
Не в защиту товарища Безбородова, вопрос - а что не так с назначениеми пенальти и удалениями? Про перебитый пенальти и так все ясно - ошибка
Он нарушил протокол ВАР. Судья главный м принимает решение, он принял решение бить пенеку. После исполнения пенальти он не имел права прибегать к помощи ВАР. Должен был быть счёт 1-2 и перерыв. Либо он первую пенку должен был отменить, до полного разбирательства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Любитель побеждать
Даже если удаление было, Безбородов и ВАР его профукали, а то что пересмотр был уже после пеналя, не соответствует регламенту, а значит пеналя не было и красной, так как за фол последней надежды красную не рассматривают на кдк.
Ну так фол то был на красную
Может цска еще протест на забитый пенальти отправит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий