РФС об игре «Ахмат» – ЦСКА: «В Грозном наблюдаются проблемы со связью между судьями и ВАР-центром в Москве. Все резонансные эпизоды будут тщательно изучены»
В РФС прокомментировали работу бригады Владислава Безбородова на игре «Ахмат» – ЦСКА.
«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР-центром в Москве.
Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки
5 пенальти назначено в матче «Ахмат» – ЦСКА, было 3 удаления. Грозненцы перебивали 11-метровый в добавленное время 1-го тайма, он шел 57 минут
Пусть свой внутренний турнир кадырова организуют и там пылят.
РФС, не позорьтесь. Не надо этих дешёвых отмазок! Вся страна видела, что это был самый настоящий беспредел.