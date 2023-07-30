РФС об игре «Ахмат» – ЦСКА: «В Грозном наблюдаются проблемы со связью между судьями и ВАР-центром в Москве. Все резонансные эпизоды будут тщательно изучены»

Теги ЦСКА РФС происшествия судьи Ахмат Владислав Безбородов видеоповторы Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

В РФС прокомментировали работу бригады Владислава Безбородова на игре «Ахмат» – ЦСКА.

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР-центром в Москве.

Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки

5 пенальти назначено в матче «Ахмат» – ЦСКА, было 3 удаления. Грозненцы перебивали 11-метровый в добавленное время 1-го тайма, он шел 57 минут

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69 комментариев

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Аморалинни
Первую связь я заглушил в 16 лет © неизвестный работник стадиона
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kk.abb
Отмазки пошли. Ведь для того, чтобы понимать, что после пенки уже нельзя отыграть - нужна связь). Связь с Богом?
+50
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Новый тренер ФК Спартак
🤡🤡🤡🤡
+32
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Московские Куницы
Не вопрос, аудиозапись переговоров во время эпизода с пенальти опубликуйте
+22
0
+22
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Аморалинни
Во время передачи данных канал связи забит помехами похожими на "дон"
+21
-4
+17
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ zh_asik
вар центр в кремле находится?
в центре принятия веществ и взяток
+19
-3
+16
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red hikkikomori
Это ли не причина для отправки Спартака в пердив?)
+16
-5
+11
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Его Величество Златан
была плохая связь и мы не понимали деньги зачислены на счет или нет
+10
0
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Alexey Trojanov
ой, как удобно 🤡🤡🤡
+6
0
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L.A.S_Vegas_777_
Ахмед вообще давно пора убрать из РПЛ. Что не игра у них там, то по понятиям и беспределу.
Пусть свой внутренний турнир кадырова организуют и там пылят.
+5
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*MVP*
Ответ red hikkikomori
Это ли не причина для отправки Спартака в пердив?)
можно также расформировать Зенит, чивоуштам
+5
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Московские Куницы
Не вопрос, аудиозапись переговоров во время эпизода с пенальти опубликуйте
але але але вас не слышно! Вар: плиз кол летер пип пип пип ахах
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Shilo_za_CSKA
Откройте протокол ВАР и там черным по белому написано, что в случае неполадок со связью матч приостанавливается до того момента, пока связь не будет нормально работать. В случае, если связь наладить не удается, то матч продолжается без системы видеоповторов.
РФС, не позорьтесь. Не надо этих дешёвых отмазок! Вся страна видела, что это был самый настоящий беспредел.
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Сангусь
Экспертная комиссия после тщательного разбора всех резонансных эпизодов постановит, что связь на стадионе в Грозном надо починить.
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zh_asik
вар центр в кремле находится?
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Vagner01
Азахахаха! Пошли отмазы лепить и судью оправдывать! Какая связь? После отбитого пенальти нельзя все отматывать назад!
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Константин Безликих
Е-мое, я за этот матч постарел лет на десять, наверное.Дикий нервяк из-за такого судейского цирка.
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Максим Суровцев
Пусть тогда опубликуют записи переговоров var и безбородова, по ним бы видны эти неполадки были, но я сомневаюсь, что это сделают)))
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Ganibale
Ответ kk.abb
Отмазки пошли. Ведь для того, чтобы понимать, что после пенки уже нельзя отыграть - нужна связь). Связь с Богом?
Проблема со связью было заметно что была. И можно было бы этим ограничиться если бы не одно НО, какого чуда ты даешь бить - человек отбивает, свистишь, идешь смотришь, меняешь на красную которая на мой взгляд спорная и даешь опять бить хотя не имеешь право так делать. Вот этого никто понять не может поэтому вы правы полностью!
+3
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Fils de joi
Але, у вас судья правил не знает, при чем здесь связь? Как же глубоко укоренилась привычка отмазывать своих при любом раскладе…
+2
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Алексей Меренков
Безбородова проверять и банить от футбола навсегда
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Встречный ветер
А также проблемы с видимостью ,так как в результате хаотичного передвижения игроков по полю ,и следовательно по их вине ,судья матча не мог вынести правильные решения
+1
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VanyaVanya063
Ответ kk.abb
Отмазки пошли. Ведь для того, чтобы понимать, что после пенки уже нельзя отыграть - нужна связь). Связь с Богом?
Как в его интервью «А ты докажи что не Аллах!»
+1
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Marina_Greta
Ответ Vagner01
Азахахаха! Пошли отмазы лепить и судью оправдывать! Какая связь? После отбитого пенальти нельзя все отматывать назад!
Просто не придумали другую версию)
+1
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[ADO]
"Слухи о марсианах в Обуховском переулке распущены торговцами Сухаревки. Они будут строго наказаны." (с)
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