РФС об игре «Ахмат» – ЦСКА: «В Грозном наблюдаются проблемы со связью между судьями и ВАР-центром в Москве. Все резонансные эпизоды будут тщательно изучены»

В РФС прокомментировали работу бригады Владислава Безбородова на игре «Ахмат» – ЦСКА.

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и ВАР-центром в Москве.

Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», – сообщили в службе коммуникаций .

Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки

5 пенальти назначено в матче «Ахмат» – ЦСКА, было 3 удаления. Грозненцы перебивали 11-метровый в добавленное время 1-го тайма, он шел 57 минут