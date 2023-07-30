Тикнизян забил 4 гола в трех матчах сезона. Он забивает или ассистирует 7 игр подряд

Теги Локомотив премьер-лига Россия Факел Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян продлил голевую серию до трех матчей.

Футболист «Локомотива» оформил дубль в матче второго тура Мир РПЛ против «Факела».

Таким образом, Наир Тикнизян отметился забитыми мячами в третьей игре подряд с начала сезона.

Прежде он отличился в игре против «Рубина» (2:2), а также забил «Уралу» (2:1) в игре Фонбет Кубка России.

Более того, с учетом прошлого сезона и игр сборной Армении у Тикнизяна серия из семи матчей подряд с результативными действиями.

Подробную статистику 24-летнего игрока можно изучить здесь.

11 комментариев

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Alex Slobodskikh
Что творит армянское гражданство.
Сразу в футболиста превратился
+16
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Артём Никулин
РПЛ = Кубок России?
+4
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s_kapa
2 матча РПЛ и 1 матч кубка
+4
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King_X
Уже дубль даже, Наир в какой-то дикой форме
+3
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Гамарджоба Генацвале
Монстр просто.
+3
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Step_up
Какой-то новый тренд на левых защитников - бомбардиров.
+2
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Егор Добрый
хорошая карьера может получиться 👍 и в Европу 100% уедет в свое время
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ALMANAC
Брусок в космической форме конечно.
+1
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Снегири и суперклей
"Привозян", "Такнельзян". Хейтерки, что с лицом?
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waleri
Наир молодчик! А вот Изидор почему то сегодня не забил...
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