Тикнизян забил 4 гола в трех матчах сезона. Он забивает или ассистирует 7 игр подряд

Наир Тикнизян продлил голевую серию до трех матчей.

Футболист « » оформил дубль в матче второго тура Мир против « ».

Таким образом, отметился забитыми мячами в третьей игре подряд с начала сезона.

Прежде он отличился в игре против «Рубина» (2:2), а также забил «Уралу» (2:1) в игре Фонбет Кубка России.

Более того, с учетом прошлого сезона и игр сборной Армении у Тикнизяна серия из семи матчей подряд с результативными действиями.

Подробную статистику 24-летнего игрока можно изучить здесь.