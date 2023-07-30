Тикнизян забил 4 гола в трех матчах сезона. Он забивает или ассистирует 7 игр подряд
Наир Тикнизян продлил голевую серию до трех матчей.
Футболист «Локомотива» оформил дубль в матче второго тура Мир РПЛ против «Факела».
Таким образом, Наир Тикнизян отметился забитыми мячами в третьей игре подряд с начала сезона.
Прежде он отличился в игре против «Рубина» (2:2), а также забил «Уралу» (2:1) в игре Фонбет Кубка России.
Более того, с учетом прошлого сезона и игр сборной Армении у Тикнизяна серия из семи матчей подряд с результативными действиями.
Подробную статистику 24-летнего игрока можно изучить здесь.
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