«Краснодар» лидирует в РПЛ после 2 матчей с 6 очками. Только «Спартак» может опередить его

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Краснодар Сочи Футбол

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ после 2 туров.

В первых двух турах нового сезона «Краснодар» набрал 6 очков, обыграв «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). Команда под руководством Владимира Ивича единолично лидирует в турнирной таблице.

Опередить «Краснодар» по итогам двух туров может только «Спартак», который во 2-м туре примет на своем поле калининградскую «Балтику». Отметим, что для того, чтобы обойти «Краснодар» в турнирной таблице, «Спартаку» необходима победа над «Балтикой» с разницей не менее чем в 3 мяча, так как между собой «быки» и красно-белые еще не играли.

Матч «Спартак» – «Балтика» пройдет в понедельник, 31 июля.

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38 комментариев

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llolishe
Судя по сегодняшнему матчу завтра повторится беспредел матча Спартак-Сочи если вы помните
+26
-8
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Никита Алексеев
Спортс на фоне новостей о Безбородове, я так понимаю лег совсем?
Даже матч ЦСКА не отображается
+11
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Олег Св
Ответ ss_podonok
завтра спартак прихлопнет балтику и не заметит🔴⚪️
Девятку
+11
-3
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Valentin Kompaneytsev
Команды только разгоняются и выводы делать рано.
Но тем не менее после 2 тура лидерство
захватил Краснодар.
+2
0
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OldRedWhite
Ответ Owen_the_Simple
Это тот, где Жиго забивал с нарушением и в ворота Спартака пенальти не поставили?
Нет крови - нет пенальти !
Вы же знаете ? )))
+2
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Эдуард Шаталов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
завтра Спартак возглавит таблицу
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Зубы Дзюбы
Ответ llolishe
Судя по сегодняшнему матчу завтра повторится беспредел матча Спартак-Сочи если вы помните
Там вроде не Казарцев
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Олег Св
Ответ Valentin Kompaneytsev
Команды только разгоняются и выводы делать рано. Но тем не менее после 2 тура лидерство захватил Краснодар.
Выводы делать никому не рано и никогда не поздно))))))
+2
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RSI
Ответ Ильдар Фарукшин
Комментарий удален модератором
Ничего не понял, но очень интересно!
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Лысый огурец
Неужели снова Спартак будут тянуть за уши и в этом году.
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Alex Metallov
У Краснодара вообще календарь на начало чемпионата хороший, могут еще пару побед одержать подряд.
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Konstantin Zorin
Вот, завтра и увидим.
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Василий Васильевич
Ответ Эдуард Шаталов
завтра Спартак возглавит таблицу
Чемпионы 2 туров ,красиво))))))))
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Алексей Краснодарский
Ответ Олег Св
Девятку
Максимум нулевку)))
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Ganibale
Ответ Никита Алексеев
У меня в матче ЦСКА 5:5, и все с пенальти, и все забил Чалов)
Жалко что это не так, у меня и так Федя в фентези 34 очка взял, а то вообще было бы…)
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Никита Алексеев
Ответ Ganibale
А Факел оказывается 0:4 влетел
У меня в матче ЦСКА 5:5, и все с пенальти, и все забил Чалов)
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Rio de Janeiro
Хочу увидеть как Галицкий поднимает Кубок😌
+5
-5
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Константин Эсперов
Ответ Никита Алексеев
Спортс на фоне новостей о Безбородове, я так понимаю лег совсем? Даже матч ЦСКА не отображается
у меня норм с приложения
0
0
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Ganibale
Ответ Никита Алексеев
Спортс на фоне новостей о Безбородове, я так понимаю лег совсем? Даже матч ЦСКА не отображается
А Факел оказывается 0:4 влетел
0
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llolishe
Ответ Owen_the_Simple
Это тот, где Жиго забивал с нарушением и в ворота Спартака пенальти не поставили?
Что думаешь о том что Кассьера три гола забить сопернику -пашет весь матч
Чалов три гола-ждет подарков пенальти от судей
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Лысый огурец
Ответ Спартак сила
Спартак это и сделает Спартак чемпион
Не говори гоп пока не перепрыгнеш.
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Slavnov
Не может,а опередит,вообще Спартак чемпион,в априори
0
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Дмитрий Тихонов
Краснодар болеет за "Балтику"! Давайте парни, покажите, что вы не зря вышли в РПЛ!
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Шухрат Казыев
Игра покажет
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Strike36
Вернутся, чтобы править?
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