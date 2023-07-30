«Краснодар» лидирует в РПЛ после 2 матчей с 6 очками. Только «Спартак» может опередить его

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ после 2 туров.

В первых двух турах нового сезона «Краснодар» набрал 6 очков, обыграв « » (3:1) и « » (2:0). Команда под руководством Владимира Ивича единолично лидирует в турнирной таблице.

Опередить « » по итогам двух туров может только «Спартак», который во 2-м туре примет на своем поле калининградскую «Балтику». Отметим, что для того, чтобы обойти «Краснодар» в турнирной таблице, «Спартаку» необходима победа над «Балтикой» с разницей не менее чем в 3 мяча, так как между собой «быки» и красно-белые еще не играли.

Матч « » – « » пройдет в понедельник, 31 июля.