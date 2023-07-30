«Краснодар» лидирует в РПЛ после 2 матчей с 6 очками. Только «Спартак» может опередить его
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ после 2 туров.
В первых двух турах нового сезона «Краснодар» набрал 6 очков, обыграв «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). Команда под руководством Владимира Ивича единолично лидирует в турнирной таблице.
Опередить «Краснодар» по итогам двух туров может только «Спартак», который во 2-м туре примет на своем поле калининградскую «Балтику». Отметим, что для того, чтобы обойти «Краснодар» в турнирной таблице, «Спартаку» необходима победа над «Балтикой» с разницей не менее чем в 3 мяча, так как между собой «быки» и красно-белые еще не играли.
Даже матч ЦСКА не отображается
Но тем не менее после 2 тура лидерство
захватил Краснодар.
Вы же знаете ? )))
Чалов три гола-ждет подарков пенальти от судей