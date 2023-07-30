Украинские саблистки с Харлан в составе проиграли матч за бронзу командного турнира на ЧМ

Сборная Украины вместе с Ольгой Харлан в составе заняла четвертое место в командном турнире саблисток на ЧМ в Милане.

В поединке за третье место они уступили Южной Корее со счетом 32:45. Помимо Харлан за Украину выступили Юлия Бакастова и Алина Комащук. Золото позднее разыграют команды Франции и Венгрии.

Таким образом, Харлан, которая является олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира, не сумела завоевать медалей на первенстве в Милане. Ранее ее дисквалифицировали в личном турнире саблисток за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.

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