Украинские саблистки с Харлан в составе проиграли матч за бронзу командного турнира на ЧМ
Сборная Украины вместе с Ольгой Харлан в составе заняла четвертое место в командном турнире саблисток на ЧМ в Милане.
В поединке за третье место они уступили Южной Корее со счетом 32:45. Помимо Харлан за Украину выступили Юлия Бакастова и Алина Комащук. Золото позднее разыграют команды Франции и Венгрии.
Таким образом, Харлан, которая является олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира, не сумела завоевать медалей на первенстве в Милане. Ранее ее дисквалифицировали в личном турнире саблисток за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.
Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе
Но иногда так красиво дохнет эта самая корова, на душе приятно... Всем хорошего воскресенья :)
Самое обидное и мерзкое место в спорте за Украиной, чему невозможно не порадоваться
Четвертое намного обиднее занять, чем вылететь в первом круге. И то оно по сути пятое, потому что ведущая страна в этом виде отстранена
Странно что ей уже медаль Олимпиады не дали только потому что она из Украины..
или опять обиделись? 😬