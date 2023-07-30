Украинские саблистки с Харлан в составе проиграли матч за бронзу командного турнира на ЧМ

Теги сборная Франции жен сабля сборная Украины жен Ольга Харлан сборная Венгрии жен Чемпионат мира по фехтованию Фехтование

Сборная Украины вместе с Ольгой Харлан в составе заняла четвертое место в командном турнире саблисток на ЧМ в Милане.

В поединке за третье место они уступили Южной Корее со счетом 32:45. Помимо Харлан за Украину выступили Юлия Бакастова и Алина Комащук. Золото позднее разыграют команды Франции и Венгрии.

Таким образом, Харлан, которая является олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира, не сумела завоевать медалей на первенстве в Милане. Ранее ее дисквалифицировали в личном турнире саблисток за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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72 комментария

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Redmurza
Я думаю, если сильно попросить, FIE отменит это поражение и даст золотые медали
+145
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+133
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Фарид Харисов
Какая же всё-таки убогая философия "хата сгорела, зато у соседа корова сдохла"

Но иногда так красиво дохнет эта самая корова, на душе приятно... Всем хорошего воскресенья :)
+68
-23
+45
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Max9999
Корейки могли бы поддаться. Разве не знают как тяжело украинушке. Надо писать протест.
+49
-8
+41
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artpal
Ответ Яков Рыбалко
Пример свободы слова на нашем либеральном сайте. Какой дешевый наброс. 4 место для этой украинской сборной - потолок. Харлан свои поединки провела нормально.Но вы продолжайте зубоскалить)
Ну все ранво же приятно, Яша
Самое обидное и мерзкое место в спорте за Украиной, чему невозможно не порадоваться
Четвертое намного обиднее занять, чем вылететь в первом круге. И то оно по сути пятое, потому что ведущая страна в этом виде отстранена
+24
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юрий зайцев
Дайте им тогда уж денег и f-16...
+25
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+20
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Александр Кот
Вообще поражает вопиющее лицемерие запада, значит как другим так правила писаны, а если это обиженка из хохляндии так ей зелёный свет, её не трогают ,правила нарушать можно, всем закрыть глаза.
Странно что ей уже медаль Олимпиады не дали только потому что она из Украины..
+15
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Roman Shnel
Ответ Яков Рыбалко
Пример свободы слова на нашем либеральном сайте. Какой дешевый наброс. 4 место для этой украинской сборной - потолок. Харлан свои поединки провела нормально.Но вы продолжайте зубоскалить)
её не должно быть там из-за нарушения правил чего она там провела уже не важно.
+15
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Беглый*
Высшая справедливость. Карма
+17
-5
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Ирэна Айларова
Подождите сутки, Южная Корея принесет извинения за такую вопиющую провокацию. И вернет бронзовые медали.
+11
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Александр Шарин
Вентелятор + бросок 💩 = статья на Спортс
вентЕлятор....
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Борщ со сметанкой
Фарид у нас яростный патриот, который скоро будет осваивать дружбу с африканскими племенами
Лучше дружить с африканцами, чем быть страной лёгкого поведения.
+9
-1
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Максим Золотов
отличная новость, с деревяхой бандеровок)
+7
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murzzzzzilka
Ответ Redmurza
Я думаю, если сильно попросить, FIE отменит это поражение и даст золотые медали
Я тоже так думаю:)) а кореянкам влепить дисквал за то, что посмели победить Королевство кривых зеркал:))
+9
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Александр Медведев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
кореянкам то руки пожали? 🤔
или опять обиделись? 😬
+13
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Чемпион Людей
чтобы не допустить подобной оплошности, на следующий турнир им разрешат заявиться с пистолетами?
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Roman Shnel
А как же войти в положение и дать золото?
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Aat
Пустячок, а приятно
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Василий Иванов
Ответ Чемпион Людей
чтобы не допустить подобной оплошности, на следующий турнир им разрешат заявиться с пистолетами?
Либо соперниц заставят без сабель выйти)
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da_predator
Зато у них самые лучшие проститутки!
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Боддисатва13
Лучшая новость дня! Классно их размазали
+7
-4
+3
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Сергей Лепехин
Так бывает, когда эмоции выброшены не в спортивный поединок, и их не хватает на непосредственно свою работу в нужное время... Но им это и не надо, вернуться с "перемогой"
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murzzzzzilka
Ответ Анатолий Дмитриевич
вентЕлятор....
ВентИлятор
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Tango Cash
У Украины все тетки за тридцать. Дальше тишина...
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Александр Кот
Странно, что бах сразу не вручил ей олимпийскую медаль для убедительности своей приверженности ценностям.
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And-Rover
Карма она такая. Появляется когда надо.
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