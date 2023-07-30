Уткин о «Матч ТВ»: «Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка, нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга»
Василий Уткин назвал коллег с «Матч ТВ» слабейшими русскоязычными комментаторами.
Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский, написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Журавель заступился за коллег: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна». Уткин написал: «На «Матч ТВ» третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать». Тимур высказался об Уткине: «У него было немало не слишком хороших комментаторских работ, но мы его поддерживали. А он злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного».
«Ну, я ж говорю: и не стоило разбирать.) Тут взаимопонимания не достичь. Да и не нужно.
Остались те, кого больше никуда не взяли – или те, кто не решился попробовать. Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка; нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга; троллить, что с ней еще делать.)», – написал Уткин.
чего он на всех кидается
Все друг другу лижут,так это смешно...