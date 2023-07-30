Уткин о «Матч ТВ»: «Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка, нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга»

Теги Зенит Ростов Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Тимур Журавель Михаил Моссаковский Александр Неценко Матч ТВ Футбол

Василий Уткин назвал коллег с «Матч ТВ» слабейшими русскоязычными комментаторами.

Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский, написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Журавель заступился за коллег: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна». Уткин написал: «На «Матч ТВ» третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать». Тимур высказался об Уткине: «У него было немало не слишком хороших комментаторских работ, но мы его поддерживали. А он злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного».

«Ну, я ж говорю: и не стоило разбирать.) Тут взаимопонимания не достичь. Да и не нужно.

Остались те, кого больше никуда не взяли – или те, кто не решился попробовать. Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка; нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга; троллить, что с ней еще делать.)», – написал Уткин.

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42 комментария

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Spaten
В чем Вася прав, в том как они друг друга расхваливают. Это правда бесит
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Mixos Demid
Василий прав.
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Анатолий Дмитриевич
на самом деле, Уткин от них недалеко ушёл. такой же самовлюблённый нарцисс, такой же косяпор, тоже мочит только опреденных футболистов и тренеров. просто более талантливый и профессиональный)
+32
-6
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kostyan89
Ну куда они с Уткиным тягаться лезут? Вася на опыте уделает там любого. Да и в троллинге/срачах Вася хорош был всегда в общем-то
+18
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babajaro
Ответ Spaten
В чем Вася прав, в том как они друг друга расхваливают. Это правда бесит
А что они должны делать, если они коллеги? 🙂 Публично критиковать они точно не должны друг друга. Журавль в принципе об этом же и говорит, что Вася раньше по-другому себя вёл.
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Знатный стахановец
А я с Уткиным согласен.
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kokomelon
100% прав. Слабейший состав за последние годы. Нет таких как Розанов (светлая память), Елагин, Казанский. Если не хочется выключить звук при просмотре с*рач тв, то это уже большая победа этой шайки.
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мистер бин
Неценко сейчас на голову выше того же Васи.
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Marina_Greta
Ответ kostyan89
Ну куда они с Уткиным тягаться лезут? Вася на опыте уделает там любого. Да и в троллинге/срачах Вася хорош был всегда в общем-то
Да ему стоило сегодня сказать правду, у них уже полыхает так, что с Владивостока видно)
+6
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Three Days Grace
Ответ Анатолий Дмитриевич
на самом деле, Уткин от них недалеко ушёл. такой же самовлюблённый нарцисс, такой же косяпор, тоже мочит только опреденных футболистов и тренеров. просто более талантливый и профессиональный)
"более талантливый и профессиональный" - получается, что далеко ушел)
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Marina_Greta
Ответ Давай Так
И в чём его сила?
В правде.
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Давай Так
Ответ Marina_Greta
В правде.
Женщина, вы на следующей не выходите?
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Amalfitano
Все наши комментаторы(в том числе и Вася) живут и работают в системе где нет конкуренции. Так что тут вопрос не в том прав ли Вася. Вопрос в том, насколько далеко от них ушел сам Вася который всегда требовал безоговорочного самолюбования им от своих подчинённых.
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Manowar66
Васю на работу не берут что ли
чего он на всех кидается
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London-D
Вчера от Неценко реально уши вяли.
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Bartez1986
у Васи было немало хороших комментаторских работ. а сколько их было у Журавеля, чтобы вообще говорить об этом?
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Marina_Greta
Как бы порой Уткин не говорил грубо, а местами даже, безумно, тут он прав во всех отношениях. Все, кого приятно было слушать, ушли с Матч ТВ, потому что там остался гадюшник, друг другу готовы пятки лизать, делают себе образ идеальных, только вот во время матча даже не могут нормально статистику назвать, то фамилии спутают... Ни говоря, что вести репортаж интересно они вообще не умеют.
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А я ясные дни оставляю себе
Всё по делу. Ни одной личности не осталось на канале. Сплошь бездарная серая масса вроде Журавеля.
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therealgreenman
Ну вот кто-кто, но Журавель самый не приятный и мерзкий тип из этой банды матч тв…
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f0mk4
Сетанта на уровне Матча комментарии
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Kikilboka
Матч не смотрел, но, вероятно, он был чертовски унылый, раз после матча лишь обсуждается словесная перепалка комментаторов, даже не обслуживавших матч
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Олег Иванов
Алкаш, засыпавший в прямом эфире, что-то говорит о качестве комментирования.
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Marina_Greta
Прав на все 100%.
Все друг другу лижут,так это смешно...
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forward1988
Какой смысл все это писать,если есть какие то претензии к друг другу может стоить поговорить с глазу на глаз?
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Аморалинни
Кажется все стали забывать классику: "Нет жены, нет детей, Вася уткин - жирный гей"
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