Уткин о «Матч ТВ»: «Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка, нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга»

Василий Уткин назвал коллег с «Матч ТВ» слабейшими русскоязычными комментаторами.

Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир « » – « » (1:1), на котором в эфире « » работали и , написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Журавель заступился за коллег: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна». Уткин написал: «На «Матч ТВ» третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать». Тимур высказался об Уткине: «У него было немало не слишком хороших комментаторских работ, но мы его поддерживали. А он злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного».

«Ну, я ж говорю: и не стоило разбирать.) Тут взаимопонимания не достичь. Да и не нужно.

Остались те, кого больше никуда не взяли – или те, кто не решился попробовать. Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка; нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга; троллить, что с ней еще делать.)», – написал Уткин.