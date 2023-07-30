Баннеры «Украинцы убивали детей на Волыни» и «Остановите украинизацию Польши» вывесили фанаты «Шленска» на игре чемпионата

Болельщики польского «Шленска» вновь вывесили антиукраинские баннеры.

Это случилось в субботу в матче чемпионата Польши против «Заглембе» из Люблина (1:2).

На трибунах стадионе во Вроцлаве появились баннеры с надписями «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания Волыни», сообщает WP SportoweFakty.

Также были надписи с нецензурными словами в адрес УПА (запрещенная в России организация) и бандеровцов.

Напомним, в октябре 2022 года фанаты «Шленска» уже вывешивали антиукраинские баннеры, в частности, с призывом «остановить украинизацию Польши».

В марте за баннер фанатов «Это не наш конфликт» с Тризубом на красно-черном фоне «Шленск» оштрафован на 15 000 злотых.