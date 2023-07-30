Баннеры «Украинцы убивали детей на Волыни» и «Остановите украинизацию Польши» вывесили фанаты «Шленска» на игре чемпионата

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу высшая лига Польша Заглембе Любин болельщики Шленск Политика брань Футбол

Болельщики польского «Шленска» вновь вывесили антиукраинские баннеры.

Это случилось в субботу в матче чемпионата Польши против «Заглембе» из Люблина (1:2).

На трибунах стадионе во Вроцлаве появились баннеры с надписями «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания Волыни», сообщает WP SportoweFakty.

 Также были надписи с нецензурными словами в адрес УПА (запрещенная в России организация) и бандеровцов.

Напомним, в октябре 2022 года фанаты «Шленска» уже вывешивали антиукраинские баннеры, в частности, с призывом «остановить украинизацию Польши».

В марте за баннер фанатов «Это не наш конфликт» с Тризубом на красно-черном фоне «Шленск» оштрафован на 15 000 злотых. 

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51 комментарий

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ХавиГави_Паратрупер
А вот и обещанные польскими политиками вагнеровцы, переодетые в беженцев. Наконец-то добрались🤓
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Nick Crosier
Это зрада или перемога?
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Bartez1986
это все иноагенты
+12
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Groznyi2024
Уважаю поляков за то, что они хотя бы не стесняются говорить как есть и напрямую ненавидят Россию, а не через какие-то обтекаемые формулировки
Было бы за что уважать.Украинцы тоже напрямую ненавидят, ты их тоже уважаешь?
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Flavius
Ответ Ivan Balashov
История осталась в прошлом. Почему жителям XXI века должно быть не наплевать на нее?
На историю не плевать тем, у кого нет настоящего и будущего ))
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Vadim Gordeev
урок истории на трибунах
+3
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Сергей Галынский
Ответ Максим Новиков
Кстати реально никогда не понимал, почему поляки наплевали на собственную историю и резко забыли про Волынь. Или это из серии про меньшее и большее зло? Мол, дела это давнишние, все про это уже забыли, а Украине надо помогать здесь и сейчас, потому что Россия это большее зло? Других объяснений этому у меня просто нет
Им просто нужен запад страны 404
+2
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Owen_the_Simple
А вот и не подерётесь. Гей-парад вас помирит. Бгг
+4
-3
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Groznyi2024
Уважаю поляков за то, что они хотя бы не стесняются говорить как есть и напрямую ненавидят Россию, а не через какие-то обтекаемые формулировки
+10
-9
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Mihel
Большинство поляков считают людьми только поляков
Это данность и это их право
+4
-3
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Максим Новиков
Кстати реально никогда не понимал, почему поляки наплевали на собственную историю и резко забыли про Волынь. Или это из серии про меньшее и большее зло? Мол, дела это давнишние, все про это уже забыли, а Украине надо помогать здесь и сейчас, потому что Россия это большее зло?
Других объяснений этому у меня просто нет
+2
-1
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Stewee
Ответ Ivan Balashov
История осталась в прошлом. Почему жителям XXI века должно быть не наплевать на нее?
Хех, когда я был в Чехии, местные говорили, что не любят русских из-за пражской весны 1968 года. А к тому моменту уже 50 лет прошло.
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Максим Новиков
Ответ Ivan Balashov
История осталась в прошлом. Почему жителям XXI века должно быть не наплевать на нее?
Действительно. Ты наверное и не вспоминаешь, что когда то ВОВ была
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CriminalJoint62
База
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Ivan Balashov
Ответ Максим Новиков
Действительно. Ты наверное и не вспоминаешь, что когда то ВОВ была
Вспоминаю (примерно на том же уровне, что я вспоминаю колонизацию Америки или вымирание динозавров). Но ни в коем случае не собираюсь отождествлять себя с кем-то из ее участников. Или считать эти события чем-то злободневным и актуальным. Чем-то, ради чего можно пожертвовать делами дня сегодняшнего.
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MTZ_2022
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ради перспективы вернуть ранее утраченные части Речи Посполитой можно и потерпеть немного.
Не надо всех судить по себе
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Stewee
Ответ Flavius
А как один баннер это отменяет?
Баннер никак не влияет на то, что поляки никогда не были и не будут для укров братьями) Максимум панско-холопские отношения)
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Профессор из Кобхэма
Ответ Stewee
Когда западная Украина будет под Польшей, шляхта не будет церемониться со скакунами и фанатиками степашки😏
А почему не заходят, сейчас же подходящий момент?
Ааа, еще не время. А когда? Аааа «скоро».
Держи в курсе.
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Stewee
Ответ Профессор из Кобхэма
А почему не заходят, сейчас же подходящий момент? Ааа, еще не время. А когда? Аааа «скоро». Держи в курсе.
Ну вспомнишь меня, когда во Львов зайдут польские миротворцы, с этого все и начнется)
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Nerazzurri-88
Польские братья наши. Угораю.
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Vadim Gordeev
они защищают европу ,да что там весь мир, а тут такой удар в спину! они ж все белые и пушистые, за что их?)))
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Оригинальный Ник
Хоть бы кто из наших футбольных фанов такие акции устраивал. Только вместо украинизации понятно какие слова надо вставить
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utsh44psmr
Приятного аппетита
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Сергей Васильев
Видимо, не хотят санитарную зону от Винницы до Кракова
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Lionel Andres Messi 10
Ради перспективы вернуть ранее утраченные части Речи Посполитой можно и потерпеть немного.
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