«ПСЖ» ожидает «оскорбительно низкое» предложение от «Реала» по Мбаппе в конце трансферного окна. Так «Мадрид» может показать, что пытался купить игрока (RMC)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» ожидает, что «Реал» сделает «оскорбительное предложение» по Килиану Мбаппе.

Как сообщает RMC, французский клуб ждет, что в конце трансферного окна мадридцы сделают «оскорбительно низкое» предложение о трансфере нападающего.

Таким способом «Реал Мадрид» хочет показать, что пытался заполучить футболиста, но парижане отказались его продавать.

Отмечается, что 31 июля истекает срок активации игроком опции продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. Мбаппе не изменил своего мнения и не намерен продлевать соглашение.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» хочет за Килиана Мбаппе компенсацию, очень близкую к 250 миллионам евро.

«Реал» потянет Мбаппе за 200+ млн уже этим летом? Как дела с ФФП и лимитами Ла Лиги?

28 комментариев

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Старая школа
50 000 рублей.
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Marina_Greta
Ответ Старая школа
50 000 рублей.
Это чужой лейбл, не надо воровать у Сутормина его франшизу.
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Marina_Greta
Ответ Ман Сити 3 требл
Да что Реал все возится с этим Мбаппе, если он хочет перейти в Реал, то пускай спокойно и переходит бесплатно в 2024 году, если нет, то найдите другого игрока на правый фланг, тот же Родриго уже есть, лучше бы Кейна этим летом купили ...
В том то и дело, такого уровня игрока тяжело найти, Реал бы не суетился, если бы не нуждался в нём. Мбаппе принесёт много пользы и голов Реалу
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corazón blanco
Ну так у Мадрида и все карты на руках. Время на их стороне.
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Dani Schestov
"Готовы поменяться на аквариум с черепашками"
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Vlad
Ответ Marina_Greta
Сами то что ждете от Мбаппе?) Хотя бы ряда по результативности к КР7 подойдёт?)
Насчёт КриРо не знаю, но как футболист он превосходит расиста и провокатора.
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Борис Энгельгардт
ну а что
прислать оффер на 50 миллионов за час до закрытия окна
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Манковский
Без медийки 65 лямов цена Мбяпе.
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Mr. Galacticos
предложить 31 августа 500 баксов
ну не хотите - как хотите
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IAZ
Ответ Marina_Greta
Долларов
Рублей
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Misha Stepanenko
Ответ Marina_Greta
Сами то что ждете от Мбаппе?) Хотя бы ряда по результативности к КР7 подойдёт?)
ждать второго КР7 бессмысленно. Его нет. Как и нет второго Месси. Просто ждём Мбаппе
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