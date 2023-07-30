«ПСЖ» ожидает «оскорбительно низкое» предложение от «Реала» по Мбаппе в конце трансферного окна. Так «Мадрид» может показать, что пытался купить игрока (RMC)
«ПСЖ» ожидает, что «Реал» сделает «оскорбительное предложение» по Килиану Мбаппе.
Как сообщает RMC, французский клуб ждет, что в конце трансферного окна мадридцы сделают «оскорбительно низкое» предложение о трансфере нападающего.
Таким способом «Реал Мадрид» хочет показать, что пытался заполучить футболиста, но парижане отказались его продавать.
Отмечается, что 31 июля истекает срок активации игроком опции продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. Мбаппе не изменил своего мнения и не намерен продлевать соглашение.
Ранее появилась информация, что «ПСЖ» хочет за Килиана Мбаппе компенсацию, очень близкую к 250 миллионам евро.
«Реал» потянет Мбаппе за 200+ млн уже этим летом? Как дела с ФФП и лимитами Ла Лиги?
прислать оффер на 50 миллионов за час до закрытия окна
ну не хотите - как хотите