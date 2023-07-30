«ПСЖ» купит Дембеле до конца июля, если ситуация не изменится в последний момент (RMC Sport)

Усман Дембеле близок к переходу в «ПСЖ».

Как утверждает RMC Sport, вингер «Барселоны» еще никогда не был так близок к уходу из команды.

До 1 августа его можно приобрести за 50 млн евро, и в « » все активно работают над трансфером. Следующие часы станут решающими.

Подчеркивается, что перейдет в состав чемпионов Франции, если в последний момент не произойдет радикальных изменений.

Футболист сборной Франции за 25 игр в в прошлом сезоне забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.