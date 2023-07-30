«ПСЖ» купит Дембеле до конца июля, если ситуация не изменится в последний момент (RMC Sport)
Усман Дембеле близок к переходу в «ПСЖ».
Как утверждает RMC Sport, вингер «Барселоны» еще никогда не был так близок к уходу из команды.
До 1 августа его можно приобрести за 50 млн евро, и в «ПСЖ» все активно работают над трансфером. Следующие часы станут решающими.
Подчеркивается, что Дембеле перейдет в состав чемпионов Франции, если в последний момент не произойдет радикальных изменений.
Футболист сборной Франции за 25 игр в Ла Лиге в прошлом сезоне забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Хотя если посчитать, сколько Барса на него потратила с трансфером, агентским и ЗП - на руководство нужно писать заявление в полицию за разворовывание казённых средств:)
он вообще не знал, что на самом деле его Барса продавать не хочет, а всё это устроило его окружение, в особенности его агент