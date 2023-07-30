«ПСЖ» купит Дембеле до конца июля, если ситуация не изменится в последний момент (RMC Sport)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле близок к переходу в «ПСЖ».

Как утверждает RMC Sport, вингер «Барселоны» еще никогда не был так близок к уходу из команды.

До 1 августа его можно приобрести за 50 млн евро, и в «ПСЖ» все активно работают над трансфером. Следующие часы станут решающими.

Подчеркивается, что Дембеле перейдет в состав чемпионов Франции, если в последний момент не произойдет радикальных изменений.

Футболист сборной Франции за 25 игр в Ла Лиге в прошлом сезоне забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария

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Evgeny Trifonov
нужно купить ПСЖ плёнку с пузырьками, и упаковать. А то сломается при переезде
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Lionel Andres Messi 10
Самое прискорбное, что из этих 50 млн Барселоне достанутся только 25 млн. Другую половину Дембеле вместе с агентом поделит.
+12
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damondiamond
Земля будет существовать ещё долго, если ситуация не изменится в последний момент
+9
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SaH4r.
жаль, если уйдёт, в ПСЖ он не будет блистать как в Барсе
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Ермек Жолдаспаев
До конца июля остался 1 день
+2
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Colin Corr
Если останется на месте, автор статьи Филлип Киркоров !
+3
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ta-tosha
25 это лучше, чем ничего - он спокойно мог уйти свободным агентом не так давно.
Хотя если посчитать, сколько Барса на него потратила с трансфером, агентским и ЗП - на руководство нужно писать заявление в полицию за разворовывание казённых средств:)
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SaH4r.
Ответ Lionel Andres Messi 10
Самое прискорбное, что из этих 50 млн Барселоне достанутся только 25 млн. Другую половину Дембеле вместе с агентом поделит.
странный контракт
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Akezhan Kutvarov
Дембеле был крут последний сезон в Барсе, НО если хочешь валить, то уйди красиво, заранее всех предупредив, а не валить в тихую. Хотя ему уже не в первой, Дортмунд не даст соврать.
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Kaka_GOAT
Дембеле своей игрой заслужил эту повышению
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Александр Мартынец
дешевле сотки не отдадим
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Берлин
а Луис Энрике тот ещё кадр. Когда в псж подписал контракт, сказали что он будет способствовать улучшению отношений между псж и Барсой.
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songbilong
либо собираются мариновать Мбаппе либо он уходит точно
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Sergey Troshin
А Эдди Мерфи сам туда хочет? Или его мнение не учитывается
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udod
Неймару нужен новый партнёр
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Postal899
Дотянуть до 1 августа и продавать )тогда все 100 достанутся Барселоне
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Вечный
Вроде эти же журналики писали, мол Луис Энрике в контракте с ПСЖ вписал миротворную с Барсой - не перехватывать, не забирать а ля Неймар, не провоцировать вражду клубов, и т.д... Кто-то во всем этом пздт по полной. )))
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Crosby84
В лазарете ПСЖ Люка Эрнандес не будет один скучать.
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djoka joke
Дембуз пожалуйста оставайся
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Никита Смолов
Ответ Lionel Andres Messi 10
Самое прискорбное, что из этих 50 млн Барселоне достанутся только 25 млн. Другую половину Дембеле вместе с агентом поделит.
Реально ? Какой клоун такие контракты дает!?
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B.F.C
Ответ иц а мэн
очень хреновая новость(
Я в ох@е как вы ведётесь на эту желтуху. Вам скажи, что земля плоская, вы и поверете.
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Никита Смолов
Ответ SaH4r.
жаль, если уйдёт, в ПСЖ он не будет блистать как в Барсе
Какая разница в каком лазарете блистать ?
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Виктор Кашшаи
Ответ Akezhan Kutvarov
Дембеле был крут последний сезон в Барсе, НО если хочешь валить, то уйди красиво, заранее всех предупредив, а не валить в тихую. Хотя ему уже не в первой, Дортмунд не даст соврать.
в том-то и дело, что полно новостей, которые говорят, что Дембель не хочет уходить.
он вообще не знал, что на самом деле его Барса продавать не хочет, а всё это устроило его окружение, в особенности его агент
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Виктор Кашшаи
Ответ Берлин
а Луис Энрике тот ещё кадр. Когда в псж подписал контракт, сказали что он будет способствовать улучшению отношений между псж и Барсой.
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Evgen_Hazard
Ответ Виктор Кашшаи
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Никнейм на Айтекин поменяй
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