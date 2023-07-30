Ферстаппен выиграл 8 гонок «Ф-1» подряд. До рекорда Феттеля – одна победа
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал сильнейшим в восьмой раз подряд.
Нидерландец выиграл Гран-при Бельгии, одержав десятую победу в сезоне и 45-ю в карьере.
Восемь побед подряд – длиннейшая серия в «Формуле-1» с 2013 года и вторая в истории. Двукратный чемпион мира опередил Альберто Аскари, Михаэля Шумахера и Нико Росберга, которые выигрывали по семь гонок подряд.
До повторения рекорда Себастьяна Феттеля 2013 года Ферстаппену осталось выиграть одну гонку.
Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й
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Интересно, а он все 22 гонки выиграет в этом году?
Он в 17. Ну вы хоть немного то соотносите. Или кровь от ненависти глаза застила?