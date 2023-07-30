Ферстаппен выиграл 8 гонок «Ф-1» подряд. До рекорда Феттеля – одна победа

Теги Михаэль Шумахер Альберто Аскари Гран-при Бельгии Ред Булл Нико Росберг Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал сильнейшим в восьмой раз подряд.

Нидерландец выиграл Гран-при Бельгии, одержав десятую победу в сезоне и 45-ю в карьере.

Восемь побед подряд – длиннейшая серия в «Формуле-1» с 2013 года и вторая в истории. Двукратный чемпион мира опередил Альберто Аскари, Михаэля Шумахера и Нико Росберга, которые выигрывали по семь гонок подряд.

До повторения рекорда Себастьяна Феттеля 2013 года Ферстаппену осталось выиграть одну гонку.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

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23 комментария

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G.H.O.S.T.
Интрига, она как бы и есть. Но, мёртвая в канаве лежит.
+20
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WINWOLF
А ещё Максу осталось выиграть всего 9 гонок, чтобы выйти на чистое 3 место по числу побед в истории. Безумие
+10
-1
+9
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Lordk
Ответ Роман
Есть ли у него шанс проиграть, если стартовать с 10 места?
Единственный шанс - проблемы с болидом.
+4
0
+4
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Alex Sin
Где Льюис (Макс) а где Боттас (Перес). Ну Хэм (Макс) на скилле.)
+2
0
+2
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Роман
Есть ли у него шанс проиграть, если стартовать с 10 места?
+1
0
+1
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Serge Vendino
Ответ Роман
Есть ли у него шанс проиграть, если стартовать с 10 места?
Сегодня больше 20 секунд привез Чеко. Тут даже с последнего места выиграет скорее всего.
+1
0
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Лига Мастеров
Ответ Роман
Есть ли у него шанс проиграть, если стартовать с 10 места?
нет только схож если даже стартуют с пит лейна выйграет
+1
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Zver
Самый самовозный чемпион за всю историю Ф1 на самой самовозной самовозке продолжает бить рекорды.
Интересно, а он все 22 гонки выиграет в этом году?
+1
0
+1
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Paninaro
Ответ G.H.O.S.T.
Интрига, она как бы и есть. Но, мёртвая в канаве лежит.
Второй сезон.
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Артем Квитковский
Ответ Paninaro
Второй сезон.
А не 11?
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Armeec1991
В Зандворте 100% сравняется с Себом, но вот в Монце возможны варианты
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Александр 66
А куда делась бывшая Квята? Макса люблю, просто давно не видно.
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Paninaro
Ответ Роман
Есть ли у него шанс проиграть, если стартовать с 10 места?
На этой машине - нет. Только если сход.
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Alex Sin
Ответ WINWOLF
А ещё Максу осталось выиграть всего 9 гонок, чтобы выйти на чистое 3 место по числу побед в истории. Безумие
35 побед за 2.5 года. Впечатляет.
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Артем Квитковский
Ответ WINWOLF
А ещё Максу осталось выиграть всего 9 гонок, чтобы выйти на чистое 3 место по числу побед в истории. Безумие
Почему безумие? До этого Хэмильтон взлетел. До этого Шуми. История кольцуется
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NomerSports
Ответ WINWOLF
А ещё Максу осталось выиграть всего 9 гонок, чтобы выйти на чистое 3 место по числу побед в истории. Безумие
Гонок все больше самовозы все сильнее ничего удивительного
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Alesha_451
Ответ Артем Квитковский
Почему безумие? До этого Хэмильтон взлетел. До этого Шуми. История кольцуется
Если не ошибаюсь Шуми, Себ и Хэм оформляли свои 50-ые победы уже будучи 30-летними дядьками, а тут товарищ может это сделать в 25. Это... не хило :)
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Артем Квитковский
Ответ Alesha_451
Если не ошибаюсь Шуми, Себ и Хэм оформляли свои 50-ые победы уже будучи 30-летними дядьками, а тут товарищ может это сделать в 25. Это... не хило :)
Так они пришли 23+
Он в 17. Ну вы хоть немного то соотносите. Или кровь от ненависти глаза застила?
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Роман
Ответ Александр 66
А куда делась бывшая Квята? Макса люблю, просто давно не видно.
в инсте сторис делает о нём
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Артем Квитковский
Ответ Zver
Самый самовозный чемпион за всю историю Ф1 на самой самовозной самовозке продолжает бить рекорды. Интересно, а он все 22 гонки выиграет в этом году?
Там перес выигрывал еще. Попробуйте немного читать. Помогает
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