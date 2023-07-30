Гусев о том, что Россия – хоккейная страна: «И да, и нет. Хоккей любят, но почему-то футбол больше обсуждают и показывают по ТВ»

Теги болельщики премьер-лига Россия телевидение КХЛ Никита Гусев Динамо Матч ТВ Хоккей

Никита Гусев высказался о любви к хоккею в России.

– Россия – хоккейная страна?

– Тяжело сказать. И да, и нет. В России хоккей любят, но почему-то футбол больше показывают по ТВ и больше обсуждают. Аудитория больше тянется к футболу, чем к хоккею.

– Кому под силу это изменить?

– Пока не вижу таких людей, – сказал нападающий хоккейного «Динамо».

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28 комментариев

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therealgreenman
Потому что футбол спорт номер один в мире и у нас тоже, у нас люди следят и интересуются не только отечественным футболом…
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ЦСКА1960
Есть Россия хоккейная, есть Россия футбольная. Оба спорта у нас в стране популярны.
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svema
Да конечно хоккейная, ещё и лыжная, биатлонная, керлинговая, фехтовальная. Как что нибудь выиграем мало мальское - сразу мы эта страна.
+16
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WARRIOR78
Ответ Atsuktuvas
Футбол более демократичный вид спорта (требует меньше умений) и тупо дешевле. Поэтому им условно скажем "занимается" больше людей и соответственно больше потенциальной аудитории для футбола профессионального.
Согласен. Заниматься хоккеем у нас сейчас очень дорого. Поэтому и ведут родители детей туда куда обуть одеть ребенка дешевле и заниматься легче. А тем чем занимается ребенок, тем и увлекается родитель
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Игорь Новиков
Потому что футбол популярнее. Вот и ответ)
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Melnikov1968
Футбол самый популярный вид спорта, но я предпочитаю хоккей.
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Atsuktuvas
Футбол более демократичный вид спорта (требует меньше умений) и тупо дешевле. Поэтому им условно скажем "занимается" больше людей и соответственно больше потенциальной аудитории для футбола профессионального.
+6
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DavidRobertJosephBeckham
Футбол намного популярнее, никогда не видел чтобы кто то обсуждал матчи КХЛ, разве что игры сборной, а футбол у всех на устах, особенно у старших поколений, молодежь конечно ща на киберспорт переходит.
+5
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Дмитрий
Ответ ЦСКА1960
Есть Россия хоккейная, есть Россия футбольная. Оба спорта у нас в стране популярны.
Что означает популярны? Футбол на госбюджете, хоккей на госбуджете. Оба вида не самоокупаемы. По просмотрам популярны, если по бесплатному ТВ показывают, да еще и матч типа Спартак-ЦСКА? А остальные тыща матчей?) ты и твое окружение любят эти виды, но вы и близко не срез.
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Karel
Ответ travelodessa
В хоккей на серьёзном уровне играют всего два десятка стран. При более низкой конкуренции легче добиться успеха, а он уже дает популярность. Латвия каждый год участвует на ЧМ по хоккею, а недавно даже взяла бронзу. Подобный успех в футболе немыслим, хотя во время Евро 2004 тоже был подъем интереса к футболу. Но все равно по ощущениям, интересующихся футболом в целом больше, а к хоккею интерес просыпается разово, во время крупных матчей/турниров
Чего немыслимо-то...
Чехи, греки, датчане, снятые с пляжа, были чемпионами Европы. Турки, корейцы бронзу ЧМ брали. Хорваты..

В бейсбол на серьёзном уровне даже и десятка стран не играет, однако в США бейсбол популярнее футбола.
Да и хоккей популярней почему-то, хотя футбол тоже любят.
Просто у нас в стране на ТВ и спортивной журналистике в осном за футбол топят, они и формируют мнение. А так футболом мало кто интересуется, в городах миллиониках еще набирается тысяч 10, а в мелких городах футболом единицы интересуются.
Даже по этому сайту видно, как мало болельщиков.
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encaro_one
Хоккей обсуждают в небольшой части регионов.
В Ярике или Уфе это действительно спорт №1.
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Красная стрела
Ответ travelodessa
В хоккей на серьёзном уровне играют всего два десятка стран. При более низкой конкуренции легче добиться успеха, а он уже дает популярность. Латвия каждый год участвует на ЧМ по хоккею, а недавно даже взяла бронзу. Подобный успех в футболе немыслим, хотя во время Евро 2004 тоже был подъем интереса к футболу. Но все равно по ощущениям, интересующихся футболом в целом больше, а к хоккею интерес просыпается разово, во время крупных матчей/турниров
Расскажи сборной Греции и Дании.
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Красная стрела
Ответ Иван Стрелков
Неужели не очевидно, что есть страны, где есть один однозначно популярный вид спорта (Канада с хоккеем, Литва с баскетболом), а есть страны, где высок интерес к нескольким видам спорта, и сложно сказать, к какому однозначно больше за отсутствием четких критериев. И Россия в числе последних. Зачем разводить эту ругань - хоккейная, футбольная. Ни та, ни другая.
Да никто не ругается. Кроме упоротых. Ты прав. Россия одна из немногих стран, которые могут позволить себе всё.
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TheSportNik
Хоккей конечно популярней футбола, но его реально мало показывают на ТВ, а футбола больше.
Простой пример. Условно лигу чемпионов футбольную по ТВ показывают вплоть до команд Андорры и Сан-Марино.
Но внимание, не показывают НХЛ, где хоккей высокого уровня, более того нет финансирования достойного, чтоб освещать наш хоккей, а комментаторы, типа Казанского только опускают хоккей ниже футбола, то есть ты определись и болтай про футбол, но про хоккей молчи.
А в принципе хоккей с коммерческой стороны выгодней, так как идет в удобных и комфортных условиях, осень-весна, а летом болельщики по дачам и морям здоровья восстанавливают.
А болельщики футбола?
Зимой не играют, смотри хоккей, весной и осенью холодно почти всегда, только пару месяцев нормально может, а летом жарко и надо отдохнуть с семьей в Турции или Таиланде.
Направьте финансовые потоки на хоккей и радуйте народ прекрасным зрелищем, а футбол оставьте бразильцам и аргентинцам, те в него хорошо играют.
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travelodessa
В хоккей на серьёзном уровне играют всего два десятка стран. При более низкой конкуренции легче добиться успеха, а он уже дает популярность. Латвия каждый год участвует на ЧМ по хоккею, а недавно даже взяла бронзу. Подобный успех в футболе немыслим, хотя во время Евро 2004 тоже был подъем интереса к футболу. Но все равно по ощущениям, интересующихся футболом в целом больше, а к хоккею интерес просыпается разово, во время крупных матчей/турниров
+1
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Иван Стрелков
Неужели не очевидно, что есть страны, где есть один однозначно популярный вид спорта (Канада с хоккеем, Литва с баскетболом), а есть страны, где высок интерес к нескольким видам спорта, и сложно сказать, к какому однозначно больше за отсутствием четких критериев. И Россия в числе последних. Зачем разводить эту ругань - хоккейная, футбольная. Ни та, ни другая.
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Мельников Михаил
Россия и не футбольная, и не хоккейная страна.
Футбольные страны - это Бразилия и Англия. И там, и там на этой почве больше половины населения повернуты.
Канада - хоккейная страна по этой же причине. Норвегия - страна лыжного спорта. У нас же всерьез следят за профессиональным спортом меньше десятой, новерное, части населения страны. За всеми видами вместе взятыми. Так что, мы в принципе не спортивная страна.
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TSMIG
Потому что футбол более доступен для населения, чем хоккей и даже баскетбол, по этому он номер 1 в стране. У нас например есть во дворе хоккейная коробка, её даже первые 3 года заливали зимой, но толку от этого не было, туда вообще никто не ходил, а вот футбольная коробка битком постоянно.
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Красная стрела
А мне просто не нравится схема с плей-офф. Футбол понятен. С первого тура набираешь очки, которые повлияют на итоговый расклад. Но хоккеисты играют 60+ матчей, что б потом выйти на первый раунд плей -офф и слететь допустим 0:4. 😁
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Karel
Ответ Иван Стрелков
Неужели не очевидно, что есть страны, где есть один однозначно популярный вид спорта (Канада с хоккеем, Литва с баскетболом), а есть страны, где высок интерес к нескольким видам спорта, и сложно сказать, к какому однозначно больше за отсутствием четких критериев. И Россия в числе последних. Зачем разводить эту ругань - хоккейная, футбольная. Ни та, ни другая.
Ни та, ни другая. А коротко и ясно - фигурное катание )
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WARRIOR78
Хоккей думаю должен быть популярнее. Холодного времени в году у нас больше.)
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