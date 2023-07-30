Гусев о том, что Россия – хоккейная страна: «И да, и нет. Хоккей любят, но почему-то футбол больше обсуждают и показывают по ТВ»
Никита Гусев высказался о любви к хоккею в России.
– Россия – хоккейная страна?
– Тяжело сказать. И да, и нет. В России хоккей любят, но почему-то футбол больше показывают по ТВ и больше обсуждают. Аудитория больше тянется к футболу, чем к хоккею.
– Кому под силу это изменить?
– Пока не вижу таких людей, – сказал нападающий хоккейного «Динамо».
Чехи, греки, датчане, снятые с пляжа, были чемпионами Европы. Турки, корейцы бронзу ЧМ брали. Хорваты..
В бейсбол на серьёзном уровне даже и десятка стран не играет, однако в США бейсбол популярнее футбола.
Да и хоккей популярней почему-то, хотя футбол тоже любят.
Просто у нас в стране на ТВ и спортивной журналистике в осном за футбол топят, они и формируют мнение. А так футболом мало кто интересуется, в городах миллиониках еще набирается тысяч 10, а в мелких городах футболом единицы интересуются.
Даже по этому сайту видно, как мало болельщиков.
В Ярике или Уфе это действительно спорт №1.
Простой пример. Условно лигу чемпионов футбольную по ТВ показывают вплоть до команд Андорры и Сан-Марино.
Но внимание, не показывают НХЛ, где хоккей высокого уровня, более того нет финансирования достойного, чтоб освещать наш хоккей, а комментаторы, типа Казанского только опускают хоккей ниже футбола, то есть ты определись и болтай про футбол, но про хоккей молчи.
А в принципе хоккей с коммерческой стороны выгодней, так как идет в удобных и комфортных условиях, осень-весна, а летом болельщики по дачам и морям здоровья восстанавливают.
А болельщики футбола?
Зимой не играют, смотри хоккей, весной и осенью холодно почти всегда, только пару месяцев нормально может, а летом жарко и надо отдохнуть с семьей в Турции или Таиланде.
Направьте финансовые потоки на хоккей и радуйте народ прекрасным зрелищем, а футбол оставьте бразильцам и аргентинцам, те в него хорошо играют.
Футбольные страны - это Бразилия и Англия. И там, и там на этой почве больше половины населения повернуты.
Канада - хоккейная страна по этой же причине. Норвегия - страна лыжного спорта. У нас же всерьез следят за профессиональным спортом меньше десятой, новерное, части населения страны. За всеми видами вместе взятыми. Так что, мы в принципе не спортивная страна.