Никита Гусев высказался о любви к хоккею в России.

– Россия – хоккейная страна?

– Тяжело сказать. И да, и нет. В России хоккей любят, но почему-то футбол больше показывают по ТВ и больше обсуждают. Аудитория больше тянется к футболу, чем к хоккею.

– Кому под силу это изменить?

– Пока не вижу таких людей, – сказал нападающий хоккейного « ».