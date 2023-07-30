Уткин о Неценко и Моссаковском на игре «Ростов» – «Зенит»: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет»

Василий Уткин резко высказался о работе комментаторов «Матч ТВ».

«Комментарий матча – ужасающий. Анпрофешнл, касается обоих голосов», – написал журналист и блогер после матча 2-го тура Мир «Ростов» – « » (1:1), на котором в эфире « » работали и .

«Знаю, что Вася высоко оценил наш с Сашей Неценко репортаж. Что сказать… Имеет право. Как и любой из зрителей.

Наверное, сам он в праймовой форме отработал бы лучше. Если бы поехал в на поезде.

Жаль, что прошло уже и время, когда Вася комментировал футбол, и время, когда наблюдения/замечания/советы по твоей работе он писал в личку. Теперь сечет с плеча многозначительных постскриптумах. Вполне в духе времени», – ответил Моссаковский.

«Я мог бы разобрать работу комментаторов в общепонятной форме, но это бессмысленно. У меня а) другая ежедневная работа и б) мне за это не платят.

Сами разбирайтесь, в общем. Я просто о том, что мне ухо режет; я простой телезритель, Миш.)

Это просто мои впечатления. Ты комментируешь ужасно, Миш. Но не настолько, как Неценко. Как всегда, Мосс, с пожеланием успехов», – написал Уткин.

«Вася удивительный, конечно. Написал три предложения, а народу сбежалось как на пожар. Как он это делает?

Спасибо и тем, кто пришел с критикой, и тем, кто написал добрые слова. Почитал. Было интересно.

Всем спокойной ночи. И Васе тоже. Вася, я надеюсь, ты засыпаешь под наш с Саней комментарий», – написал Михаил.