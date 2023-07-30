Уткин о Неценко и Моссаковском на игре «Ростов» – «Зенит»: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет»

Теги Зенит Ростов Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Михаил Моссаковский Александр Неценко Матч ТВ Футбол

Василий Уткин резко высказался о работе комментаторов «Матч ТВ».

«Комментарий матча – ужасающий. Анпрофешнл, касается обоих голосов», – написал журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский.

«Знаю, что Вася высоко оценил наш с Сашей Неценко репортаж. Что сказать… Имеет право. Как и любой из зрителей.

Наверное, сам он в праймовой форме отработал бы лучше. Если бы поехал в Ростов на поезде.

Жаль, что прошло уже и время, когда Вася комментировал футбол, и время, когда наблюдения/замечания/советы по твоей работе он писал в личку. Теперь сечет с плеча многозначительных постскриптумах. Вполне в духе времени», – ответил Моссаковский.

«Я мог бы разобрать работу комментаторов в общепонятной форме, но это бессмысленно. У меня а) другая ежедневная работа и б) мне за это не платят.

Сами разбирайтесь, в общем. Я просто о том, что мне ухо режет; я простой телезритель, Миш.)

Это просто мои впечатления. Ты комментируешь ужасно, Миш. Но не настолько, как Неценко. Как всегда, Мосс, с пожеланием успехов», – написал Уткин.

«Вася удивительный, конечно. Написал три предложения, а народу сбежалось как на пожар. Как он это делает?

Спасибо и тем, кто пришел с критикой, и тем, кто написал добрые слова. Почитал. Было интересно.

Всем спокойной ночи. И Васе тоже. Вася, я надеюсь, ты засыпаешь под наш с Саней комментарий», – написал Михаил.

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107 комментариев

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Shilo_za_CSKA
Я понять не могу, что за проблема ездить в поездах? Тем более они катаются явно не в плацкарте без кондиционера, а как минимум в купе премиум поезда. 17-18 часов полнейшего релакса. Лежи отдыхай. Я не понимаю этих жалоб абсолютно. А комментарий матча был действительно далеко не топовый и Вася Уткин точно знает о чем говорит.
+202
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+197
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kokomelon
Ответ Vladvenk
Теперь и комментаторы жалуются на логистику с Ростовом?
Бедные, с поезда вышли и отработать нормально не смогли. Это же безумный труд, целых 90 минут без умолку говорить (сарказм)
+142
-6
+136
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therealgreenman
Ну тут с Василием я согласен, как зритель…
+90
-7
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fil_spb
Моссаковский всегда был слабейшим комментатором. Его уход с Матча был прекрасной новостью. А возвращение - наоборот. Плюс он ещё и предвзятый и не умеет/не хочет это скрывать. Вчера полматча в открытую надеялся на пенальти в ворота Зенита. Плач про поезд у него смешной.
+67
-5
+62
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Vladvenk
Теперь и комментаторы жалуются на логистику с Ростовом?
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Питер Пэн
Ответ Shilo_za_CSKA
Я понять не могу, что за проблема ездить в поездах? Тем более они катаются явно не в плацкарте без кондиционера, а как минимум в купе премиум поезда. 17-18 часов полнейшего релакса. Лежи отдыхай. Я не понимаю этих жалоб абсолютно. А комментарий матча был действительно далеко не топовый и Вася Уткин точно знает о чем говорит.
Да уж, совсем зажрались.. Будто олигархи какие-то, что им в лом раз в пятилетку на поезде прокатиться на халяву. Не нравится- дома сидите
+55
0
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Peter Parker
Может мы с годами становимся сварливее, но сейчас, будто и правда, очень слабое комментирование. Настолько, что оно стало нормой. Жаль, что не всегда есть возможность включить интершум.
+31
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DanielCarvalho
Ответ Аморалинни
Васян всех критикует, а сам пузо убрать не может
Какое твое дело до его пуза?) тут речь про пузо что ли?
+32
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Marina_Greta
Ответ Shilo_za_CSKA
Я понять не могу, что за проблема ездить в поездах? Тем более они катаются явно не в плацкарте без кондиционера, а как минимум в купе премиум поезда. 17-18 часов полнейшего релакса. Лежи отдыхай. Я не понимаю этих жалоб абсолютно. А комментарий матча был действительно далеко не топовый и Вася Уткин точно знает о чем говорит.
Сейчас и в плацкартах уже есть кондиционер, ездить можно.
+30
-3
+27
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Oleg Olegov
Комментаторы какие-то дефолтные стали, одинаковые.
Уже несколько лет ощущение, что все матчи комментирует один и тот же человек, иногда у него получается совсем плохо, иногда чуть лучше.

Ну и Черданцев, но это вообще ппц.
+23
-2
+21
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
бедные комментаторы, целых 15 часов ехали в купе в Ростов из Москвы!!!
+20
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Красная стрела
Как он это делает? Уткин заслужил это многолетней интересной комментаторской работой, работой в передачах. А вас никто и читать не будет, слушают, только от безвыходности. Не цепляете.🤷🏿‍♂️
+19
-1
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fil_spb
Ответ Peter Parker
Может мы с годами становимся сварливее, но сейчас, будто и правда, очень слабое комментирование. Настолько, что оно стало нормой. Жаль, что не всегда есть возможность включить интершум.
У меня впечатление, что это в первую очередь футбола касается. В других видах спорта такого провала в комментарии нет. А в футболе действительно собрались мало того что слабые специалисты, так ещё и люди во многом неоднозначные. Там пафос и понты, абсолютная нетерпимость к критике себя любимого, и наоборот частое желание подгадить коллеге.
+17
0
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Плакса Джон ушел налево
Когда играл Ростов с Краснодаром, вроде Нагучев, начал рассказывать, что Ростову ближе и проще до Москвы добираться, то, что Краснодару до Сочи и Мин Вод с открытыми аэропортами ближе этому эксперту невдомёк 😂😂 знатно у меня бомьануло тогда. Наши комментаторы - дно.
+13
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Пикачу82
Василия очень не хватает, мне нравились его комментарии. Полная дичь что при живом таком климентаторе у нас комментирует разное овно а Васю никуда не зовут.
+12
-2
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Radar2205
На поезде они ехали))
+9
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Александр Коларов
На самом деле не только эти двое плохо комментирую а почти все. Слишком много разговор о лишнем. Надо саму игру комментировать какая бы она удачная не была
+9
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Marina_Greta
Ответ kokomelon
Бедные, с поезда вышли и отработать нормально не смогли. Это же безумный труд, целых 90 минут без умолку говорить (сарказм)
Вот бы их во Владивосток... да на поезде.
+13
-5
+8
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Vladvenk
Ответ Джа-Джа Бинкс
А мне режет ухо "анпрофешнл".
рилли?
+9
-1
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Sergey Muller
неженки-комментаторы не могут доехать на поезде , явно не в плацкарте под курочку.... нормальное оправдание
+7
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Мексиканская песня
Вася видел дриблинг Арбеола, а вы нет.
+7
0
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Nikenot
Ответ Shilo_za_CSKA
Я понять не могу, что за проблема ездить в поездах? Тем более они катаются явно не в плацкарте без кондиционера, а как минимум в купе премиум поезда. 17-18 часов полнейшего релакса. Лежи отдыхай. Я не понимаю этих жалоб абсолютно. А комментарий матча был действительно далеко не топовый и Вася Уткин точно знает о чем говорит.
Нынешние комментаторы предпочитают сыпать никому не нужными фактами и подробностями личной жизни игроков. Забывая напрочь о самом матче . Часто пропуская моменты. Как ни странно Вася прав в этот раз. )
+7
0
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Денис Ширинов
Такое ощущение, что они ехали в плацкарте без кондея на боковушках около сортира
+6
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Император Плутона
Ответ Peter Parker
Может мы с годами становимся сварливее, но сейчас, будто и правда, очень слабое комментирование. Настолько, что оно стало нормой. Жаль, что не всегда есть возможность включить интершум.
интершум - мечта, очень тяжело стало слушать коммент
+6
0
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manhuntrock
Неценко ужаснейший комментатор.
Хуже только Моссаковский.
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