Уткин о Неценко и Моссаковском на игре «Ростов» – «Зенит»: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет»
Василий Уткин резко высказался о работе комментаторов «Матч ТВ».
«Комментарий матча – ужасающий. Анпрофешнл, касается обоих голосов», – написал журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский.
«Знаю, что Вася высоко оценил наш с Сашей Неценко репортаж. Что сказать… Имеет право. Как и любой из зрителей.
Наверное, сам он в праймовой форме отработал бы лучше. Если бы поехал в Ростов на поезде.
Жаль, что прошло уже и время, когда Вася комментировал футбол, и время, когда наблюдения/замечания/советы по твоей работе он писал в личку. Теперь сечет с плеча многозначительных постскриптумах. Вполне в духе времени», – ответил Моссаковский.
«Я мог бы разобрать работу комментаторов в общепонятной форме, но это бессмысленно. У меня а) другая ежедневная работа и б) мне за это не платят.
Сами разбирайтесь, в общем. Я просто о том, что мне ухо режет; я простой телезритель, Миш.)
Это просто мои впечатления. Ты комментируешь ужасно, Миш. Но не настолько, как Неценко. Как всегда, Мосс, с пожеланием успехов», – написал Уткин.
«Вася удивительный, конечно. Написал три предложения, а народу сбежалось как на пожар. Как он это делает?
Спасибо и тем, кто пришел с критикой, и тем, кто написал добрые слова. Почитал. Было интересно.
Всем спокойной ночи. И Васе тоже. Вася, я надеюсь, ты засыпаешь под наш с Саней комментарий», – написал Михаил.
Уже несколько лет ощущение, что все матчи комментирует один и тот же человек, иногда у него получается совсем плохо, иногда чуть лучше.
Ну и Черданцев, но это вообще ппц.
Хуже только Моссаковский.