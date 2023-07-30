Чалов сделал хет-трик с пенальти в матче с «Ахматом», догнав Кассьерру в гонке лучших бомбардиров

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Ахмат Матео Кассьерра Федор Чалов Футбол

Федор Чалов отметился хет-триком с пенальти в матче с «Ахматом».

Нападающий ЦСКА реализовал все три пенальти, которые назначил арбитр Владислав Безбородов по ходу матча второго тура Мир РПЛ против «Ахмата».

Федор Чалов забивал на 13-й, 45-й и 79-й минутах.

Форвард московского клуба с тремя голами в активе догнал нападающего «Зенита» Матео Кассьерру в списке лучших бомбардиров чемпионата.

38 комментариев

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Evgeny Trifonov
Безбородов работник цирка на фонтанке
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Dima67
Не знаю, что так все ругают Безбородова. Такие матчи вносят свежую струю в скучную рутину. Был бы очередной скучнейший матч. А так долго будем вспоминать этот прикол))
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Shuller18
Один пенальти забить не так сложно как три в одной игре, так что Федя молодец, уникальный в своем роде хет-трик, уже кстати четвертый в РПЛ для него.
Еще немного статистики: 81 гол сегодня забил Чалов в карьере, хотелось бы, чтобы уже в нынешнем сезоне он бы вошел в клуб Федотова. Ну и еще 2 гола, и Чалов выйдет на второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в РПЛ, обогнав Семака, впереди будет только Вагнер. Да-да, позади уже Думбия, Муса, Олич, Дзагоев, Кулик...
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noti22
Не ту лигу выбрал Месси
+12
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Lionel Andres Messi 10
Я бы не советовал футболистам ЦСКА покидать поле. Как бы Безбородов после их ухода не засчитал клубу техническое поражение за неимением необходимого числа игроков на поле. Свисток? Он скажет, не было никакого свистка, им показалось.
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TheSportNik
Безбородова на все матчи ЦСКА и Чалов забьет мячей около 90, в каждой игре по три пенальти!
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naxerger
А тикнизян? У него тоже три года в чемпионате. Плюс один в кубке.
Наир великолепно начал сезон. Какого черта его продавали я так и не понял. У нас же прям пруд пруди было крайних защитников,поэтому же мы это сербское дерево подписали
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Алексей Гусев
Безбородова надо в Серию А, там судейки не лучше...
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Marina_Greta
Ответ Семен Забоев
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Хет-трик, заслуженно)
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*MVP*
Ответ Dima67
Не знаю, что так все ругают Безбородова. Такие матчи вносят свежую струю в скучную рутину. Был бы очередной скучнейший матч. А так долго будем вспоминать этот прикол))
весь наш футбол в последние лет пять - это сплошной прикол
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naxerger
Ответ Den32RU
Тики насколько помню левый крайний был,но надежды подавал Марадошвили,хорошие деньги предложтли
Марадишвили и сейчас бы хорошо смотрелся.
А на левом фланге у нас прям конкуренция...😅
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Den32RU
Ответ naxerger
А тикнизян? У него тоже три года в чемпионате. Плюс один в кубке. Наир великолепно начал сезон. Какого черта его продавали я так и не понял. У нас же прям пруд пруди было крайних защитников,поэтому же мы это сербское дерево подписали
Тики насколько помню левый крайний был,но надежды подавал Марадошвили,хорошие деньги предложтли
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ShadyL
Русский Месси)
Денис Давыдов: 🗿
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Aleksandr Danilov
Ответ АланСмити
А после третьего пенальти и двух удалений в пользу ЦСКА и вдруг Безбородов уже против Ахмата или все ещё убивает Цска? А то я не могу разобраться и обувь заканчивается.
Он просто ужасный судейка, не важно кого он убивает
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Serge Vendino
Ответ АланСмити
А после третьего пенальти и двух удалений в пользу ЦСКА и вдруг Безбородов уже против Ахмата или все ещё убивает Цска? А то я не могу разобраться и обувь заканчивается.
Безбородов - просто клоун. Наши судьи не против кого-то судят, а просто плохо это делают.
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Семен Забоев
Ответ Marina_Greta
То ли дело Семён Забоев, голеадор столетия.
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Postal899
Генич не будет спорить в этом году ?
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[ADO]
Какого к черту Касьеру! Он бывшего одноклубника, при этом номинального защитника Тикнизяна догнал
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Ермек Жолдаспаев
Чалов российский Роналду
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poolshh
Интересно, на какого букмекера сработал Безбородов.
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Moscwow
Не, ну если за пенки давать ЗМ в этом сезоне, то Чалов обязан хотя бы в тройку номинантов попасть теперь
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Мясоед7
Разбудите меня после 9-10,пока будничная рутина
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