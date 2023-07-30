Чалов сделал хет-трик с пенальти в матче с «Ахматом», догнав Кассьерру в гонке лучших бомбардиров

Федор Чалов отметился хет-триком с пенальти в матче с «Ахматом».

Нападающий ЦСКА реализовал все три пенальти, которые назначил арбитр Владислав Безбородов по ходу матча второго тура Мир против « ».

забивал на 13-й, 45-й и 79-й минутах.

Форвард московского клуба с тремя голами в активе догнал нападающего « » в списке лучших бомбардиров чемпионата.