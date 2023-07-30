Чалов сделал хет-трик с пенальти в матче с «Ахматом», догнав Кассьерру в гонке лучших бомбардиров
Федор Чалов отметился хет-триком с пенальти в матче с «Ахматом».
Нападающий ЦСКА реализовал все три пенальти, которые назначил арбитр Владислав Безбородов по ходу матча второго тура Мир РПЛ против «Ахмата».
Федор Чалов забивал на 13-й, 45-й и 79-й минутах.
Форвард московского клуба с тремя голами в активе догнал нападающего «Зенита» Матео Кассьерру в списке лучших бомбардиров чемпионата.
Еще немного статистики: 81 гол сегодня забил Чалов в карьере, хотелось бы, чтобы уже в нынешнем сезоне он бы вошел в клуб Федотова. Ну и еще 2 гола, и Чалов выйдет на второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в РПЛ, обогнав Семака, впереди будет только Вагнер. Да-да, позади уже Думбия, Муса, Олич, Дзагоев, Кулик...
Наир великолепно начал сезон. Какого черта его продавали я так и не понял. У нас же прям пруд пруди было крайних защитников,поэтому же мы это сербское дерево подписали
А на левом фланге у нас прям конкуренция...😅