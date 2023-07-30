«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»
В ЦСКА раскритиковали работу Владислава Безбородова на игре армейцев с «Ахматом».
Главный судья принял решение заменить желтую карточку Милана Гайича на красную, посмотрев видеоповтор после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Ивана Олейникова с пенальти. Затем грозненцы получили возможность еще раз пробить с точки – и сравняли счет (2:2).
«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол ВАР.
Катастрофа. Убийство. Беспредел», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
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жуть конечно судейская школа полностью разрушена
по поводу произошедшего и так всем всё понятно.
в 2000ых ломали об колено не только вы
петтай привет