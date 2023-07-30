«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов видеоповторы Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА раскритиковали работу Владислава Безбородова на игре армейцев с «Ахматом».

Главный судья принял решение заменить желтую карточку Милана Гайича на красную, посмотрев видеоповтор после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Ивана Олейникова с пенальти. Затем грозненцы получили возможность еще раз пробить с точки – и сравняли счет (2:2).

«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол ВАР.

Катастрофа. Убийство. Беспредел», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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70 комментариев

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CSKAvrn
Там уже о неполадках со связью приходит инфа 🤡🤡🤡
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Aleksey Yashin
"Судья продажная, молодец ты"
🤡🤡🤡
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Marina_Greta
И ведь оно будет дальше судить и отмажут...
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SMART789
в каждом туре результативные ошибки и разные трактовки одинаковых эпизодов
жуть конечно судейская школа полностью разрушена
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Назар Игорь
Не болельщик ЦСКА, но это конечно что-то из ряда вон. Впрочем не удивлëн, это застарелая боязнь судей посещать Чечню.
+16
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АланСмити
Странно говорить об убийстве цска, когда в пользу команды поставили два пенальти и удалили игрока соперника, хотя с рукой при первом голе все далеко не однозначно, а это минус пенальти и красная. Другое дело, что Безбородов вообще уже давно не должен судить матчи из-за свой профнепригодности.
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Bartez1986
Ответ SMART789
в каждом туре результативные ошибки и разные трактовки одинаковых эпизодов жуть конечно судейская школа полностью разрушена
а где добавление про то, что это Спартак все разрушил? ты писал тут несколько дней назад. Теряешь хватку
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Рокко Сиффредди
Брейдо, начните продавать в фаншопе многоразовые контрацептивы барьерного типа под маркой «Безбородовъ».
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Omega-2
Смотрю, эти пенальти здорово оживили новостную ленту на Спортсе. Даже гомосятину подвинули...
+3
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Ярик01
Ответ CSKAvrn
Там уже о неполадках со связью приходит инфа 🤡🤡🤡
Даааа ... по воздуху, по радиосвязи связь с ВАР в Москве, а не через IP )
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Чемпион Людей
Ответ Omega-2
Смотрю, эти пенальти здорово оживили новостную ленту на Спортсе. Даже гомосятину подвинули...
Почему подвинули? Безбородов в центре внимания
+3
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omsk1716
Наверняка он об этом - ⚡❗️ Судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти и, соответственно, игра была возобновлена: протокол предусматривает подобные исключения только в случае ошибочной идентификации игрока, нарушившего правила, или при нарушении, которое связанно с агрессивным поведением – плевком, укусом и так далее
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poolshh
Ответ Marina_Greta
И ведь оно будет дальше судить и отмажут...
Он у них одним из лучших считается)))
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ CSKAvrn
Там уже о неполадках со связью приходит инфа 🤡🤡🤡
щас начнут мазать
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Миша Панюков
вы во время игры то не возмущайтесь. из Грозного сначала надо уехать, а потом уже протесты подавать.

по поводу произошедшего и так всем всё понятно.
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Добрый_Ээх
теперь тоже убийство )?
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Marina_Greta
Ответ poolshh
Он у них одним из лучших считается)))
Слов нет, куда ниже опускаться? Если такое у них один из лучших, я незнаю, командам лучше без судей играть, разницы не будет особой, так внаглую топить... это же профи со стажем... Если его не дисквалифицируют, я вообще не пойму, как быть и что делать.
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Sanan1908
Видно рука Чакыра)))
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Василий Васильевич
Такого бреда никогда не видел))) Такое только в России с Варом возможно
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Oleg Pepel
Ответ encaro_one
Удаление Тихоновецкого вполне на памяти у всех как бОльший беспредел.
Акинфеев то только и помнит))
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encaro_one
Удаление Тихоновецкого вполне на памяти у всех как бОльший беспредел.
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SMART789
Ответ Bartez1986
а где добавление про то, что это Спартак все разрушил? ты писал тут несколько дней назад. Теряешь хватку
не писал про Спартак
в 2000ых ломали об колено не только вы
петтай привет
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Новый тренер ФК Спартак
кормят с лопаты
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mvgbxvbmcb
Чемпионат днище
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general main
Ответ Fronda
Комментарий удален пользователем
Дали бы пенальти за такое в штрафной зенита? Нет и все это понимают
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