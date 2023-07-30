«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»

В ЦСКА раскритиковали работу Владислава Безбородова на игре армейцев с «Ахматом».

Главный судья принял решение заменить желтую карточку Милана Гайича на красную, посмотрев видеоповтор после того, как отразил удар с пенальти. Затем грозненцы получили возможность еще раз пробить с точки – и сравняли счет (2:2).

«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол ВАР.

Катастрофа. Убийство. Беспредел», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.