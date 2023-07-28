Гран-при Бельгии-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

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В воскресенье, 30 июля, на трассе «Спа-Франкоршам» состоится 12-я гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Бельгии. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Спа-Франкоршам, Спа
30 июля 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Серхио Перес («Ред Булл»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Джордж Расселл («Мерседес»)
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
10. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Пьер Гасли («Альпин»)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
14. Эстебан Окон («Альпин»)
15. Алекс Албон («Уильямс»)
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
20. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
 
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2 комментария

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Minuvert
Отличный шанс для Переса проявить себя
+1
0
+1
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Donbass
Ответ Minuvert
Отличный шанс для Переса проявить себя
РБ не даст Чеко победить. Максига будут тянуть.
0
0
0
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