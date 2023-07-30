Безбородов установил рекорд РПЛ по пенальти. Пяти 11-метровых в игре высшей лиги не было с 1999-го

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Валентин Иванов-младший Владислав Безбородов рекорды Матч ТВ Футбол

На матче «Ахмат» – ЦСКА установлен рекорд по пенальти.

Главный судья Владислав Безбородов в матче 2-го тура Мир РПЛ назначил пять 11-метровых, и все были реализованы.

До этого больше всего ударов с точки в рамках Премьер-лиги было в апреле 2021 года во время игры «Тамбов» – ЦСКА (4).

Также Безбородов повторил рекорд высшего дивизиона России. Валентин Иванов в мае 1999 года назначил 5 пенальти в матче «Ротор» – «Черноморец».

5 пенальти назначено в матче «Ахмат» – ЦСКА, было 3 удаления. Грозненцы перебивали 11-метровый в добавленное время 1-го тайма, он шел 57 минут

«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»

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27 комментариев

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konstantin khmel
Говорят после окончания матча Безбородов ставил пенальти случайным прохожим
+33
-1
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RuslanFootball
Я в шоке от чемпионата России. Че это за цирк вообще
+15
-2
+13
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Ночной кошмар Логинова
Ответ konstantin khmel
Говорят после окончания матча Безбородов ставил пенальти случайным прохожим
И заставлял перебить
+3
0
+3
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Кондитер
просто днарь . худшее судейство . позор
+4
-2
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Wizard Harry
Безбородов Аргентину приехал судить?
+3
-1
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Danya Black
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Ответ Спартак сила
где цска и зенит там всегда скандалы интриги
а где спартак разве нет? их еще больше.
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Никита Алексеев
Ответ konstantin khmel
Говорят после окончания матча Безбородов ставил пенальти случайным прохожим
После просмотра видеозаписи прохода мимо него
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kk.abb
Ответ VanyaVanya063
У какого то шайтана ставочка должна была зайти явно
ТОТАЛ ПЕНАЛЬТИ Б4,5))) кф 100000]
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Alex Metallov
Такого на моей памяти еще не было. 4 пенальти помню, но не 5 в одном матче.
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Никита Алексеев
Безвобородов конечно уникум, один на всю страну, а то и ра весь мир
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Сергей Васильев
Пусть чай подаёт протест на нарушение протокола ВАР - это повод к переигровке
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Ночной кошмар Логинова
Безбородов и Безтормозов
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llolishe
Рамзан Кадыров его не убьет?
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Marina_Greta
Ну, надеюсь, теперь на покой отправят, хватит уже этого цирка и бардака...
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Кузбасс
Каманцев, матерясь, записывает в ежедневник:
"Съездить в гости к ЦСКА"
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
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где цска и зенит
там всегда скандалы интриги
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llolishe
Ради фейкового хет-трика Чалова Безбородов старался
Похвалите легенду ЦСКА
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kk.abb
50 лет, пора на пенсию человеку.
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Danya Black
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ничего, Гинер через ресурс своего не бросит!
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Nikola Poppop31
Лига приколов
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