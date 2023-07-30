Безбородов установил рекорд РПЛ по пенальти. Пяти 11-метровых в игре высшей лиги не было с 1999-го
На матче «Ахмат» – ЦСКА установлен рекорд по пенальти.
Главный судья Владислав Безбородов в матче 2-го тура Мир РПЛ назначил пять 11-метровых, и все были реализованы.
До этого больше всего ударов с точки в рамках Премьер-лиги было в апреле 2021 года во время игры «Тамбов» – ЦСКА (4).
Также Безбородов повторил рекорд высшего дивизиона России. Валентин Иванов в мае 1999 года назначил 5 пенальти в матче «Ротор» – «Черноморец».
5 пенальти назначено в матче «Ахмат» – ЦСКА, было 3 удаления. Грозненцы перебивали 11-метровый в добавленное время 1-го тайма, он шел 57 минут
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там всегда скандалы интриги
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