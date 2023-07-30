Безбородов установил рекорд РПЛ по пенальти. Пяти 11-метровых в игре высшей лиги не было с 1999-го

На матче «Ахмат» – ЦСКА установлен рекорд по пенальти.

Главный судья в матче 2-го тура Мир назначил пять 11-метровых, и все были реализованы.

До этого больше всего ударов с точки в рамках Премьер-лиги было в апреле 2021 года во время игры «Тамбов» – ЦСКА (4).

Также Безбородов повторил рекорд высшего дивизиона России. в мае 1999 года назначил 5 пенальти в матче «Ротор» – «Черноморец».

5 пенальти назначено в матче «Ахмат» – ЦСКА, было 3 удаления. Грозненцы перебивали 11-метровый в добавленное время 1-го тайма, он шел 57 минут

«Катастрофа. Убийство. Беспредел. Бригада Безбородова переписывает правила на ходу». Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти в игре с «Ахматом»