ЦСКА подаст протест на судейство Безбородова. Арбитр удалил Гайича после исполненного «Ахматом» пенальти и дал его перебить

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Милан Гайич Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА опротестует действия арбитра Владислава Безбородова в матче Мир РПЛ с «Ахматом».

Главный судья принял решение заменить желтую карточку Милана Гайича на красную, посмотрев видеоповтор после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Ивана Олейникова с пенальти. Затем грозненцы получили возможность еще раз пробить с точки – и сравняли счет (2:2, второй тайм).

«Мы будем подавать протест», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки

4 пенальти за тайм назначено в матче «Ахмат» – ЦСКА, было 2 удаления. Грозненцы перебивали 11-метровый в добавленное время, тайм шел 57 минут, Конате и Чалов сделали дубли

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
может запрос на отправку его в перманентный бан? и друга казарцева туда же
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Noxalas
Ответ Витольд Бубеный
Протесты в нашей стране не принято подавать
Но принято подавлять
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Все равно этому « судье» ничего не будет, максимум месяц два пропустит и дальше судить будет
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Gaudi
Ответ EnzO
Это, как мы видим, не мешает ему помогать зениту
То есть ты думаешь, что вот эта дичь, которая творится в Грозном ежегодно, проспонсирована Зенитом? Даже в матчах Ахмата с самим Зенитом?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladvenk
Ответ Иван Новиков
Комментарий удален модератором
Нова эмблема РПЛ.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlodimir
Это агония безголового, безглазого, безмозгового, безрассудного безбородова 😂
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Витольд Бубеный
Протесты в нашей стране не принято подавать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Уже не подаст! 🤣😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justburn
Ответ Михаил Дьяконов
Ничего, даже если отстранят Безбородова, то неожиданно всплывет в игре с Зенитом =)
Он из Петербурга и судить матчи Зенита не может
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ La Crosse Bobcats
подавать протест в матче где в вашу пользу 3 пенальт назначили + удалили у оппонента игрока? что то новенькое))
Посмотри матч, потом пиши
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Ответ Antonio Gaudi
Комментарий удален модератором
хотя это странно, ведь московские судьи постоянно судят матчи Зенита против московских клубов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ответ Onion
Три пенальти в ворота Ахмата в Грозном! Судьи из последних сил убивают ЦСКА! Матч идиотский, конечно, надо просто его переиграть с нуля, как вариант)))
Во-первых, про убийство писали после идиотского перебития в конце первого тайма.
Во-вторых, два пенальти все-таки ставили уже в ворота ЦСКА (и один из них еще и перебивали незаконно, Акинфеев чисто взял) и удалили Гайича. Почему именно у болельщиков Зенита это забывается? Или у вас привычка, жаловаться если ошибок больше в пользу соперника?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Plansh
Спойлер: отстранят на пару матчей, чтобы видимость проделанной работы по устранению ошибок судей показать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Московские Куницы
Ответ гилберт
Я РПЛ не смотрю, только горячие хайлайты. Попробуем понять этого горе арбитра. Если он увилел фол, то по новым правилам это красная. Судья правильно дал жёлтую, с возможностью после ВАР изменить решение. Такое впечатление что судья дал свисток прямо во время удара с точки. Если это так, то всё более менее правильно. Если же свисток был после сейва, то это ужас ужасный.
после сейва он уже свистнул, он вплоть до удара стоял как обычно во время пенки: смотрел чтоб не забежали и тп
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Безбородов испугался и откупился от ЦСКА пеналем. 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Здесь по идее переигровка матча.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Убирать его подальше от футбола! Такое невозможно терпеть уже!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlodimir
Судья безбородная, козёл…😂🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OhneNamee
Брат жены в своём репертуаре :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexus-1990
Ответ Noxalas
Но принято подавлять
тонко)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамиз Гасанов
раскачивают лодку ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
а прикиньте судья за фол в центре поля поставит пенальти?
вот тоже самое.
Так делать абсолютно никак нельзя, а Безбородов сделал. И ничего за это ему не будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nickfad2405@mail.ru
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazelle
его армейцам надо в ...... целовать за 3 пенальти в ворота Ахмата)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ответ АланСмити
А после третьего пенальти в пользу ЦСКА вдруг Безбородов уже против Ахмата или все ещё убивает Цска? А то я не могу разобраться и обувь заканчивается.
А может стоит посмотреть не в чью пользу, а что ставилось и как перебивалось, не?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий