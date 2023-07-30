ЦСКА подаст протест на судейство Безбородова. Арбитр удалил Гайича после исполненного «Ахматом» пенальти и дал его перебить
ЦСКА опротестует действия арбитра Владислава Безбородова в матче Мир РПЛ с «Ахматом».
Главный судья принял решение заменить желтую карточку Милана Гайича на красную, посмотрев видеоповтор после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Ивана Олейникова с пенальти. Затем грозненцы получили возможность еще раз пробить с точки – и сравняли счет (2:2, второй тайм).
«Мы будем подавать протест», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки
4 пенальти за тайм назначено в матче «Ахмат» – ЦСКА, было 2 удаления. Грозненцы перебивали 11-метровый в добавленное время, тайм шел 57 минут, Конате и Чалов сделали дубли
Во-вторых, два пенальти все-таки ставили уже в ворота ЦСКА (и один из них еще и перебивали незаконно, Акинфеев чисто взял) и удалили Гайича. Почему именно у болельщиков Зенита это забывается? Или у вас привычка, жаловаться если ошибок больше в пользу соперника?)
вот тоже самое.
Так делать абсолютно никак нельзя, а Безбородов сделал. И ничего за это ему не будет.