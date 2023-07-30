ЦСКА подаст протест на судейство Безбородова. Арбитр удалил Гайича после исполненного «Ахматом» пенальти и дал его перебить

ЦСКА опротестует действия арбитра Владислава Безбородова в матче Мир РПЛ с «Ахматом».

Главный судья принял решение заменить желтую карточку на красную, посмотрев видеоповтор после того, как Игорь Акинфеев отразил удар Ивана Олейникова с пенальти. Затем грозненцы получили возможность еще раз пробить с точки – и сравняли счет (2:2, второй тайм).

«Мы будем подавать протест», – заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки

4 пенальти за тайм назначено в матче «Ахмат» – ЦСКА, было 2 удаления. Грозненцы перебивали 11-метровый в добавленное время, тайм шел 57 минут, Конате и Чалов сделали дубли