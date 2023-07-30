«Спартак» контактирует с Машовичем. Защитник «Бохума» и Сербии обойдется в 8-10 млн евро

«Спартак» заинтересован в защитнике «Бохума» Эрхане Машовиче.

По данным Sport1, московский клуб уже связался как с немецкой командой, так и с 24-летним игроком.

Красно-белые готовы заплатить за серба 8-10 млн евро. Футболист согласен переехать в Россию.

На Машовича также претендуют « », « », «Гент», « », « » и « ».

В сезоне-2022/23 защитник провел 29 игр в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.