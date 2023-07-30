«Спартак» контактирует с Машовичем. Защитник «Бохума» и Сербии обойдется в 8-10 млн евро
«Спартак» заинтересован в защитнике «Бохума» Эрхане Машовиче.
По данным Sport1, московский клуб уже связался как с немецкой командой, так и с 24-летним игроком.
Красно-белые готовы заплатить за серба 8-10 млн евро. Футболист согласен переехать в Россию.
На Машовича также претендуют «Андерлехт», «Копенгаген», «Гент», «Торино», «Монца» и «Вест Бромвич».
В сезоне-2022/23 защитник провел 29 игр в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Страхиня ещё и моложе
Вдруг откуда не возьмись, появился в рот Зенит
Играет😂
Слит,🤡