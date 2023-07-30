«Спартак» контактирует с Машовичем. Защитник «Бохума» и Сербии обойдется в 8-10 млн евро

Теги Спартак Бохум Торино премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия Андерлехт Гент высшая лига Бельгия высшая лига Дания Копенгаген возможные трансферы Вест Бромвич чемпионшип Монца Эрхан Машович деньги Футбол

«Спартак» заинтересован в защитнике «Бохума» Эрхане Машовиче.

По данным Sport1, московский клуб уже связался как с немецкой командой, так и с 24-летним игроком.

Красно-белые готовы заплатить за серба 8-10 млн евро. Футболист согласен переехать в Россию.

На Машовича также претендуют «Андерлехт», «Копенгаген», «Гент», «Торино», «Монца» и «Вест Бромвич».

В сезоне-2022/23 защитник провел 29 игр в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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46 комментариев

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Ruslan-Spartakforever
Поздравляем зенит с покупкой
+54
-11
+43
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fussballer
Список претендентов впечатляет.
+24
-4
+20
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Роман
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Ответ Причёска Бэйла
Очередной Кофрие и Дуарте.
Нет. Сильнее Эраковича кстати. Так что может и к лучшему, что газовые господа его у нас перехватили. Придёт игрок сильнее
+26
-7
+19
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DaleCooper
Ответ Spartacus
В сборной Сербии есть молодой хороший защитник Страхиня Павлович, вот его бы лучше подписать Спартаку!
ага, только у него ценник в 25 миллионов)
+7
0
+7
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Marina_Greta
Ответ Причёска Бэйла
Очередной Кофрие и Дуарте.
Кофрие, при всем хейте, мне лично нравился, бился как мог и себя не жалел.Не без последствий, но тем не менее.
+7
0
+7
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zzzeeerrrooo
Ответ Роман
🤡, он в сборной играет, а сракович сидит на банке
3 матча против 5 Эраковича у которого и гол за сборную есть (((
Страхиня ещё и моложе
+5
0
+5
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Жаргал Шадапов
Ответ Причёска Бэйла
Очередной Кофрие и Дуарте.
ТМ достаточно неплохо оценивает его
+6
-1
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Spartacus
Ответ DaleCooper
ага, только у него ценник в 25 миллионов)
Похеру, брать надо, зато потом можно продать его в тот же МЮ за 50 лямов😉
+4
0
+4
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Жорег Борщофф
Ответ Роман
Нет. Сильнее Эраковича кстати. Так что может и к лучшему, что газовые господа его у нас перехватили. Придёт игрок сильнее
Круто. Эксперт и по немецкому, и по сербскому футболу. Как только времени на всё хватает.
+5
-2
+3
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Spartacus
В сборной Сербии есть молодой хороший защитник Страхиня Павлович, вот его бы лучше подписать Спартаку!
+4
-2
+2
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Ruslan-Spartakforever
Поздравляем зенит с покупкой
Да им вроде уже не нужны защитники, разве что купить и в аренду отдать)
+4
-2
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леннорыч-абрамович
И тут
Вдруг откуда не возьмись, появился в рот Зенит
+6
-5
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Причёска Бэйла
Ответ Роман
🤡, он в сборной играет, а сракович сидит на банке
Целых 3 матча отыграл.
Играет😂
Слит,🤡
+2
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Marina_Greta
Ответ Владимир Васильев
неплохой был защитник
Согласна полностью) Да, корявенький, зато не уступал нигде и боролся до конца)
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NikoVinkovic
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Да им вроде уже не нужны защитники, разве что купить и в аренду отдать)
Им не нужны, а вот Сочи норм бы зашёл этот серб.
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Алексей Елистратов
Ответ СПАРТАК
да уж, действительно,искали защитника с такими конкурентами как вилльяреал, Бетис, севилья, галатасарай, а теперь у нас в конкурентах андерлехт,торино, вба, генк,. Мда, растем на глазах
Если ты про Санчеза - то никакие Бетисы на него не претендуют, потому что он слабый защитник, а Галатасарай Жальгирис не может пройти, это клуб даже слабее тех, что претендуют на серба.
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СПАРТАК
Ответ Гоша Юхновский
Будто эти команды хуже Спартака, лол
я считаю что половина из них хуже
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Vasili Poplove
Последний сезон качественно провел.
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Spartakus1984
Любой кто лучше Чернова и Дуарте,тот явно будет усилением.
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Владимир Васильев
Ответ Marina_Greta
Кофрие, при всем хейте, мне лично нравился, бился как мог и себя не жалел.Не без последствий, но тем не менее.
неплохой был защитник
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Tima_Milan
гражданство входит в пакет?
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Tilo Wolf
Был Машович, стал Нашевич.
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Роман
Ответ Причёска Бэйла
Целых 3 матча отыграл. Играет😂 Слит,🤡
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Spartakus1984
Ответ Spartacus
В сборной Сербии есть молодой хороший защитник Страхиня Павлович, вот его бы лучше подписать Спартаку!
Не того Страхиню значит зенит взял?))
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Spartakus1984
Ответ zzzeeerrrooo
3 матча против 5 Эраковича у которого и гол за сборную есть ((( Страхиня ещё и моложе
Главный показатель даже не сборная а уровень лиг в которых оба играли
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