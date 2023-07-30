Журавель – Уткину о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна»

Тимур Журавель отреагировал на критику Василия Уткина в адрес комментаторов «Матч ТВ».

Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир « » – « » (1:1), на котором в эфире « » работали и , написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет».

«Эта картинка до сих пор висит в гримерке «Матча» среди фоток всех ведущих. И каждому там что-то приписали.

Жанр наброса Вася знает виртуозно, один из важнейших его скиллов. И он всегда добивается своего – это обсуждают. Мосс ответил, я вот пишу.

Вася и вправду как зритель имеет право на любую реплику, на то у нас и есть телеги чтобы реагировать – как хотим и на что хотим.

Но Вася в глазах аудитории не был и не будет просто зрителем. Поэтому Васино «Мосс, я не скажу, почему комментарий ужасный, потому что это не моя работа» – просто кокетство. Это делает наброс просто набросом. И приравнивает Васю к обычным метателям говна в комментах.

И это грустно. Это обесценивает упрек. Вы же помните полотна Васи в адрес . Личная неприязнь там была лишь пикантной деталью в офигенном профессиональном разборе. Нам очень важны разговоры о профессии, настаивал тогда Вася. А теперь: вы говно – и точка.

Да, то время ушло, и Вася сейчас другой. И больше не видит, как я понял из нашей ночной переписки, нужды эти разговоры инициировать. И получается, что в текущем моменте остался только смердящий наброс, который лег в телеге звонким шлепком. И все. И вот от этого мне грустно», – написал Журавель.

Фото: t.me/timzhur/2856