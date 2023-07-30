Журавель – Уткину о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна»

Теги Зенит Ростов Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Игорь Рабинер Тимур Журавель Михаил Моссаковский Александр Неценко Матч ТВ брань Футбол

Тимур Журавель отреагировал на критику Василия Уткина в адрес комментаторов «Матч ТВ».

Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский, написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет».

«Эта картинка до сих пор висит в гримерке «Матча» среди фоток всех ведущих. И каждому там что-то приписали.

Жанр наброса Вася знает виртуозно, один из важнейших его скиллов. И он всегда добивается своего – это обсуждают. Мосс ответил, я вот пишу.

Вася и вправду как зритель имеет право на любую реплику, на то у нас и есть телеги чтобы реагировать – как хотим и на что хотим.

Но Вася в глазах аудитории не был и не будет просто зрителем. Поэтому Васино «Мосс, я не скажу, почему комментарий ужасный, потому что это не моя работа» – просто кокетство. Это делает наброс просто набросом. И приравнивает Васю к обычным метателям говна в комментах.

И это грустно. Это обесценивает упрек. Вы же помните полотна Васи в адрес Рабинера. Личная неприязнь там была лишь пикантной деталью в офигенном профессиональном разборе. Нам очень важны разговоры о профессии, настаивал тогда Вася. А теперь: вы говно – и точка.

Да, то время ушло, и Вася сейчас другой. И больше не видит, как я понял из нашей ночной переписки, нужды эти разговоры инициировать. И получается, что в текущем моменте остался только смердящий наброс, который лег в телеге звонким шлепком. И все. И вот от этого мне грустно», – написал Журавель.

Фото: t.me/timzhur/2856

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93 комментария

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Иван Иванов
Какое же убожество этот Журавель.....
+202
-15
+187
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Мирзоанис Якубов
Может Уткин порой и несёт чушь, но Журавель - эталонный провокатор, бездарь как журналист и репортёр, а ещё мерзкая подлиза. Черданцев на минималках.
+159
-8
+151
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Metalloid
Журавель не прав, Вася заслужил звание Необычного метателя говна, как минимум, он это делает на проф.уровне уже 30 лет.
+76
-2
+74
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Nikita Prazhski
Комментаторы с Матча, обычные инфантилы, не умеющие признавать своих ошибок. Причем все без исключения. Свое пребывание в рамках федерального канала они считают привилегией и теряют связь с реальностью. Кто то изначально бездарен и не понятно как попал в профессию, а кто то с каждым годои все больше деградирует и не хочет профессионально развиваться.
И не важно кто их будет критиковать: жесткий Вася, очень умело и по делу метающий говно или интеллигент Лукомский, критиковавший работу Нагучева в матче Лч. Все сведется к тому, что мы работаем на телике, с большими бабками, а все остальные нам просто завидуют.
+75
-7
+68
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Иван Петров
Кто такой Журавель, и кто такой Вася УТКИН? Несравнимые величины.
+70
-14
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Владимир Владимир
Уткин на вашем фоне, как Ницше - даже если будет метаться говном в припадке будучи больным, он все равно не опустится на ваш уровень.
+49
-6
+43
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Marina_Greta
Ответ Nikita Prazhski
Комментаторы с Матча, обычные инфантилы, не умеющие признавать своих ошибок. Причем все без исключения. Свое пребывание в рамках федерального канала они считают привилегией и теряют связь с реальностью. Кто то изначально бездарен и не понятно как попал в профессию, а кто то с каждым годои все больше деградирует и не хочет профессионально развиваться. И не важно кто их будет критиковать: жесткий Вася, очень умело и по делу метающий говно или интеллигент Лукомский, критиковавший работу Нагучева в матче Лч. Все сведется к тому, что мы работаем на телике, с большими бабками, а все остальные нам просто завидуют.
Просто привыкли, что у них по сути особенно нет конкуренции, варятся по кругу, уровень комментирования на Матче хуже и хуже, все более менее нормальные комментаторы ушли.
+31
-2
+29
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Vladvenk
Ответ Иван Петров
Кто такой Журавель, и кто такой Вася УТКИН? Несравнимые величины.
одна из этих величин еще и необъятна.
+29
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+27
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TeRex
Журавелю всё исчерпывающе сказал Мурат Якин. Добавить нечего.
+26
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buturlinomo
Уткин два три метких предложения, оппонент нудно, вяло и долго. А потом удивляются популярности Васи
+25
-4
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Мартинелли
Ответ Nikita Prazhski
Комментаторы с Матча, обычные инфантилы, не умеющие признавать своих ошибок. Причем все без исключения. Свое пребывание в рамках федерального канала они считают привилегией и теряют связь с реальностью. Кто то изначально бездарен и не понятно как попал в профессию, а кто то с каждым годои все больше деградирует и не хочет профессионально развиваться. И не важно кто их будет критиковать: жесткий Вася, очень умело и по делу метающий говно или интеллигент Лукомский, критиковавший работу Нагучева в матче Лч. Все сведется к тому, что мы работаем на телике, с большими бабками, а все остальные нам просто завидуют.
монополия приводит к деградации
+20
-1
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Очки Дани Алвеса
В качестве оценщика комментаторов Васе нет равных. Все обидки «новых звезд» тому прямое подтверждение. Ведь на обычное «метание говна» от слушателей они не обращают внимания, а на Васю всегда реагируют.
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Дандрей
Angry Birds
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Marina_Greta
Вася правду сказал, поджёг тем самым пятые точки.
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Александр Жердин
А я поступаю проще, когда смотрю футбол на Матч ТВ - просто выключаю звук.Так что Уткин не так уж и не прав.
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-1
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milya ololo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Журавель вообще дурачок) любое мнение что ему перечит, сразу в чс кидает хахахах.
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Artie Bukko
Ответ wadwill13
с тобой согласен. НОООО он сейчас по делу всё сказал. загнали что такое конструктивная критика. утки реально выпускает выпуск про критику нп минут 20 из которых 1-2 про пару фактов и остальное вода и оскорбления. это факт и журавль сейчас абсолютно прав как бы тебе не нравился один и не нравился второй
факт в том, что комментаторы дно почти все, и этот факт Уткин озвучил, никаких разборов тут не надо, болельщики сами не дураки, слушают и понимают в чём дно
+8
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Sarumian
Весь мачтв сборище прохиндеев и жплизов.
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Сергей Пацаваца
Детский сад
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DavidRobertJosephBeckham
Вася его без смазки сожрет, лучшеб приспособленец Журавель молчал.
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Mitro
Ответ Gepard_GRIN
Комментарий удален модератором
И Моссаковский
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Peter Parker
Васе хотя бы есть куда падать, Журавель же всю жизнь был «смердящим набросом»
+6
-2
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wadwill13
Ответ Иван Иванов
Какое же убожество этот Журавель.....
с тобой согласен. НОООО он сейчас по делу всё сказал. загнали что такое конструктивная критика. утки реально выпускает выпуск про критику нп минут 20 из которых 1-2 про пару фактов и остальное вода и оскорбления. это факт и журавль сейчас абсолютно прав как бы тебе не нравился один и не нравился второй
+19
-15
+4
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Мукунку хороший
Перечитал все отзывы.. Все против Журавеля.. Редакторы Спортс,прошу вас донести до него всё что о нём думают.Лови Тимурка мнения народа.. Ты ноль.. полный ноль))
+3
0
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В поисках смысла
Журавль вообще не журналист, обычный недоблогер. Правильно Вася сказал, что на этом канале остались одни неудачники, которых никуда больше не взяли.
+5
-2
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