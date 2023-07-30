Олисе о расизме в России: «В ЦСКА троллили: «Черножопый, иди сюда». Чего обижаться? Я же черный, не могу стать белым»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич премьер-лига Россия болельщики Секу Олисе Сейду Думбия Кубань дискриминация Футбол

Экс-игрок ЦСКА Секу Олисе высказался на тему расизма в России.

– А в ЦСКА одноклубники шутить над тобой не пытались?

– Все время. Дзагоев вообще сумасшедшим был в этом плане. Игнашевич постоянно меня троллил. Даже Акинфеев. Постоянно слышал: «Черножопый, иди сюда. Черный брат, давай, … [блин]».

Я с ними выучил все плохие русские слова. Ведь, если иностранец приезжает в Россию, первое, что он учит, - «привет», «как дела», «меня зовут». А мои первые слова были … [капец], иди на … [фиг], … [блин].

– Ты не обижался на такие шутки? Там же Игнашевич тебе еще с книгой «Черная обезьяна» фоткал.

– Не, все нормально. Я не воспринимал это как оскорбление. Чего обижаться? Я же черный. Не могу стать белым.

А на «обезьяну» реагировал с иронией. Если помнишь, в матче со «Спартаком» их болельщики начали ухать и кричать: «Обезьяна, обезьяна!» Знаешь, как мы [с Думбия] отреагировали?

– Да, исполнили «обезьяний танец».

– Именно. Мы знаем спартаковских фанатов. Знаем, что, если забьем, они будут называть нас обезьянами. Начнут ухать. Так что мы спокойно к этому относились.

– А за пределами поля сталкивался с расизмом в России?

– Никогда. Более того, несколько раз меня останавливали полицейские. Но каждый раз такие: «О, Секу Олисе, у меня дети любят футбол, дай автограф». Никаких штрафов, ничего. Только просьбы расписаться. А расизмом даже не пахло.

Единственный конфликт у меня был, когда я играл за «Кубань». Это случилось сразу после окончания сезона. У нас была командная вечеринка в каком-то клубе.

Я был с другом, тоже африканцем. Помню, я отошел, возвращаюсь – а там какой-то чувак начал конфликтовать с другом. Потом ни с того ни с сего ударил его. Пошла кровь.

– Он был пьяным?

– Мой друг – нет. Тот чувак – да. В итоге я оттолкнул его, – сказал Олисе.

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116 комментариев

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Stadjer
Слушайте, я конечно понимаю, что в раздевалке не церемонятся особо, но вообще-то какие-то выражения все-таки надо выбирать. Поставьте себя на его место, например, что к вам постоянно будут обращаться с оскорблением, а потом всякий раз раз говорить «да брат, я же шучу только». Херня это все, это все не только шутки, а недостаток мозгов.
+214
-21
+193
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encaro_one
Ответ margincall
Дзагоеву то куда троллить, он сам чёрный
Москва. Стоит негр на дороге, голосует.
останавливается машина с двумя кавказцами
- : Тебе куда?
Негр на них посмотрел и говорит.
- : Не, я с черными не поеду.
+182
-6
+176
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margincall
Дзагоеву то куда троллить, он сам чёрный
+141
-11
+130
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krealpmoney
ну какое-то самоуважение должно быть у человека

в принципе "черный брат" это вроде вполне сносно и не должно быть обидно, а вот "черножопый" это уже весьма уничижительно
+44
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+42
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encaro_one
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
По имени? Или для правнука Алоизовича это слишком сложно?
+41
-2
+39
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Armen Aleksanyan
Как приятно читать интервью от адекватных людей.
+41
-13
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Михаил1970
Это не расизм, а специальная расистская операция. Потому что если бы игроки ЦСКА первыми не стали так бы его называть, то он бы их съел)
+31
-5
+26
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Demyan Grachev
мерзкие персонажи...зачем к цвету кожи добавлять оскорбления??
+26
-3
+23
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И. Сергей
Ответ dreamstep
Тут если в мужском коллективе обижаться на черного и другие подколы, то подкалывать будут каждый день. И это были просто шутки, без унижения, так что ничего криминального.
Чеrножоnый -- не унижение)?
+22
-2
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Aristokrat_13
Очередное подтврждение, что интеллектуальный уровень футболистов очень невысокий. Как и юмор
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Михаил1970
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Тогда русского в аналогичной ситуации будут называть Иван-дурак или russisches Schwein )
+16
-3
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MstAndreev
Юмор уровня "гыгы"
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-1
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encaro_one
Ответ zzz xxx
Комментарий удален модератором
Представил интервью Головнина, где его в команде "троллят" как свинорус, а он улыбается и радуется ...
+15
-3
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Serge Vendino
Ответ <~Inter~>
Так или иначе это плохое мышление
Ну это просто низкий уровень культуры и интеллекта. Если люди не могут более оригинальные шутки придумать, обращают внимание на внешность. Над кем-то из-за рыжих волос прикалываются, над кем-то - из-за темного цвета кожи..
+16
-4
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red hikkikomori
дзагоев, акинфеев, игнашевич - 🐵 в плане ÿмćтвėннőго рäзвития
+12
-3
+9
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unreality
Ответ rarog
Я наверно неправильно воспитан, но я считаю что со смехом говорить о том чтот тебя называли чернож@пым (и тем более кого то так называть) это ненормально. Ненормально хоть на немного нормализировать любые уничижительные эпитеты. Наверняка сейчас полетят минусы от великорусов, но такие новости-еще один кирпичик в непробиваемой стене питекатропского шовинизма моих сограждан
Ну да. На чёрного обижаться то и не стоит, но шутка с книгой просто говорит о том, что игнашевич быдло и идиот. Норм человеку это не смешно будет.
+12
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И. Сергей
Ответ Armen Aleksanyan
Как приятно читать интервью от адекватных людей.
Подпись: Акинфеев
+9
-1
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<~Inter~>
Так или иначе это плохое мышление
+15
-8
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Кирилл
Не показывайте это интервью Винисиусу …)
+15
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CaSpeR-13
Ответ ArnoNeputevy
Могли бы и повежливей: например, "чернозадый".
афрозадый
+6
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Stadjer
Ответ Marina_Greta
Ну так я ниже написала - у него шикарная самоирония, он, как вы верно заметили, просто забил и перестал воспринимать эти шутки)
Самоирония - это когда ты умеешь подшутить над собой и своими недостатками; цвет кожи разве недостаток? И да, шутить можно про что угодно в принципе, но то как его называли (я не про просто «черный», а про «чернож…») - это просто прямое оскорбление, вот нахрена так к партнеру относиться?
+6
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Stadjer
Ответ Marina_Greta
Ну это же все в шутку было, он не обижался, думаю , если бы попросил так не называть, перестали бы это делать)
Он говорит, что называли постоянно. Прикинь на протяжении пары лет (или сколько там Олисе играл в ЦСКА) постоянно слышать такое - если там все такие юмористы и все в шутку, то можно уже и новые шутки придумать. По факту Олисе просто привык и забил.
+5
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Stadjer
Ответ Владислав Романов
Тут скорее российский менталитет всему виной, в крови подкалывать за внешний вид. Врятли футболисты ЦСКА хотели оскорбить. Но, соглашусь, это не правильно, слова выбирать нужно, тем более, с партнёрами по команде.
Вот я об этом же, какое-то хоть базовое уважение должно быть
+3
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b0nz0@mail.ru
Правильно, Секу! Цвет кожи и отсутствие мозгов не исправить.
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Sasha831
Дичь.
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