Олисе о расизме в России: «В ЦСКА троллили: «Черножопый, иди сюда». Чего обижаться? Я же черный, не могу стать белым»
Экс-игрок ЦСКА Секу Олисе высказался на тему расизма в России.
– А в ЦСКА одноклубники шутить над тобой не пытались?
– Все время. Дзагоев вообще сумасшедшим был в этом плане. Игнашевич постоянно меня троллил. Даже Акинфеев. Постоянно слышал: «Черножопый, иди сюда. Черный брат, давай, … [блин]».
Я с ними выучил все плохие русские слова. Ведь, если иностранец приезжает в Россию, первое, что он учит, - «привет», «как дела», «меня зовут». А мои первые слова были … [капец], иди на … [фиг], … [блин].
– Ты не обижался на такие шутки? Там же Игнашевич тебе еще с книгой «Черная обезьяна» фоткал.
– Не, все нормально. Я не воспринимал это как оскорбление. Чего обижаться? Я же черный. Не могу стать белым.
А на «обезьяну» реагировал с иронией. Если помнишь, в матче со «Спартаком» их болельщики начали ухать и кричать: «Обезьяна, обезьяна!» Знаешь, как мы [с Думбия] отреагировали?
– Да, исполнили «обезьяний танец».
– Именно. Мы знаем спартаковских фанатов. Знаем, что, если забьем, они будут называть нас обезьянами. Начнут ухать. Так что мы спокойно к этому относились.
– А за пределами поля сталкивался с расизмом в России?
– Никогда. Более того, несколько раз меня останавливали полицейские. Но каждый раз такие: «О, Секу Олисе, у меня дети любят футбол, дай автограф». Никаких штрафов, ничего. Только просьбы расписаться. А расизмом даже не пахло.
Единственный конфликт у меня был, когда я играл за «Кубань». Это случилось сразу после окончания сезона. У нас была командная вечеринка в каком-то клубе.
Я был с другом, тоже африканцем. Помню, я отошел, возвращаюсь – а там какой-то чувак начал конфликтовать с другом. Потом ни с того ни с сего ударил его. Пошла кровь.
– Он был пьяным?
– Мой друг – нет. Тот чувак – да. В итоге я оттолкнул его, – сказал Олисе.
останавливается машина с двумя кавказцами
- : Тебе куда?
Негр на них посмотрел и говорит.
- : Не, я с черными не поеду.
в принципе "черный брат" это вроде вполне сносно и не должно быть обидно, а вот "черножопый" это уже весьма уничижительно