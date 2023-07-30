Переговоры «Лацио» и «Динамо» по Захаряну близки к тупику из-за разногласий с Сарри. «Страсбур» – наиболее вероятный вариант

Переход Арсена Захаряна в «Лацио» из «Динамо» может не состояться.

По информации Sport24, переговоры между «Лацио» и московским клубом по хавбеку близки к тупику.

Одна из причин – разногласия между руководством римского клуба и главным тренером Маурицио Сарри по поводу необходимости приобретения российского хавбека.

Отмечается, что сейчас более вероятным вариантом для Захаряна является «Страсбур». С французским клубом «Динамо» ведет наиболее активные переговоры. Однако существует высокая вероятность, что Арсен останется в России.