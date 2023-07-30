Переговоры «Лацио» и «Динамо» по Захаряну близки к тупику из-за разногласий с Сарри. «Страсбур» – наиболее вероятный вариант

Теги Лацио премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Страсбур Маурицио Сарри Арсен Захарян Футбол

Переход Арсена Захаряна в «Лацио» из «Динамо» может не состояться.

По информации Sport24, переговоры между «Лацио» и московским клубом по хавбеку близки к тупику.

Одна из причин – разногласия между руководством римского клуба и главным тренером Маурицио Сарри по поводу необходимости приобретения российского хавбека.

Отмечается, что сейчас более вероятным вариантом для Захаряна является «Страсбур». С французским клубом «Динамо» ведет наиболее активные переговоры. Однако существует высокая вероятность, что Арсен останется в России.

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64 комментария

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Marina_Greta
Ну даже Страсбург, не плохой вариант для трамплина, надо ехать и доказывать, в Динамо Заха топчется на месте, а надо бы дальше рости! Удачи!
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Александр Зубков
Страсбург? Царь одобрит.
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Роберт Ишмухаметов
То есть в Лацио уже согласовали все детали трансфера, и только последним пунктом решили спросить мнение главного тренера?
+11
-1
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Борис Потапкин
Ответ Роберт Ишмухаметов
То есть в Лацио уже согласовали все детали трансфера, и только последним пунктом решили спросить мнение главного тренера?
очень частая ситуация, на самом деле. не везде тренера что-то решают вообще.
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medraiz
Ответ Очки Дани Алвеса
Так эта фИфа, судя по новостям, отказывается уходить в аренду из Лацио, а значит его обманывающие самого себя амбиции хотят клуб не ниже Лацио. «В Страсбург за еду играть не поедет» (с)
что за бред, про еду вообще говорил агент Тюкавина, сейчас мяч на стороне Лацио и они тормозят переговоры, у вас 0 инфы относительно того как он относится к страсбургу, но вы как бабка у подъезда что-то себе придумали об Арсене и уже в это поверили, откуда столько желчи?
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Marina_Greta
Ответ argentina10
ну Страсбург, может, и выгоднее, через год сразу в Челси, куда так изначально хотел....а останется, тоже хорошо, только сильнее и дороже будет к следующему лету (если Динамо контракт продлит)
Да не будет его Челси уже брать, куда его ставить там? В аренды отправлять, такое себе. У нас и более сильные по таланту и потенциалу не заиграли, а тут Захарян.
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Marina_Greta
Ответ Очки Дани Алвеса
Так эта фИфа, судя по новостям, отказывается уходить в аренду из Лацио, а значит его обманывающие самого себя амбиции хотят клуб не ниже Лацио. «В Страсбург за еду играть не поедет» (с)
Ник топ)
Ну если постоянно сидеть и выжидать лучшего - можно остаться тут навечно, Чалов в КП мог уехать к примеру. Просто кто хочет добиться большего, едет за это бороться хоть в Страсбург, хоть в Болонью, вариться в РПЛ в его годы - дальше деградация.
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Marina_Greta
Ответ ML26
рАсти правда)
Еле закончила 3 класса, уж простите)
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Владимир Тищенко
Ответ Marina_Greta
Ну даже Страсбург, не плохой вариант для трамплина, надо ехать и доказывать, в Динамо Заха топчется на месте, а надо бы дальше рости! Удачи!
Да, согласен,с вами Страсбург отличный вариант тем более в Лиге 1 играют наши старые знакомые Головин, Кузяев переехавший так же во Францию так что они помогут Адаптироваться Захи в новом чемпионате Францию не самый худший вариант для продолжения карьеры
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flash166
Наиболее вероятный вариант контракт на 5 лет с Зенитом
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Любезный Коссутий
надо самому добираться - оттуда никто не будет покупать.
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Владимир Тищенко
Ответ Marina_Greta
Абсолютно так) Свои есть, команда пусть средненькая, но с такого и надо начинать, зато будет игровая практика и возможность сеюя проявить, а там глядишь кто-то из топ 5 Лиги 1 пригласит!
Условный Удинезе например, тоже был бы хороший вариант, или Вест - Хэм
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Marina_Greta
Ответ Андрей Кобранов
Свалил бы быстрей уже куда нибудь
Просто вам надоело одно и тоже читать каждый день?) 😊
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Владимир Тищенко
Ответ Marina_Greta
Ну ВХ я бы сказала, клуб сложный, там порой довольно хорошие напы не могли себя проявить, а вот Италия - да, те же команды второго десятка, где ему дадут простор и самое важное - игровое время и возможность прогресса и роста!
Ну, нужно Захи уезжать не надо бояться, если не получится то думаю какой - нибудь АЯКС или Фейнорд подберёт тоже не самые плохие варики
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Владимир Тищенко
Ответ Marina_Greta
Булыкин кажется за Адо Ден Хааг играл и весьма успешно, врать не буду, но помню, что-то забивал в районе 10 голов, а ему уже было кажется за 30) Марат да, что-то есть такое схожее, если бы не травмы, думаю, он бы провёл ещё более запоминающуюся карьеру)
Не только но и за АЯКС если не ошибаюсь, или Твенте не помню точно
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Андрей Кобранов
Ответ Marina_Greta
Много у нас вышесреднего уровня игроков? Кем интересуются с Европы?
Свалил бы быстрей уже куда нибудь
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Marina_Greta
Ответ Александр Зубков
Чё с погодой? Смог?
Как обычно, пасмурно, мерзко и дождь в крапинку)
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Marina_Greta
Ответ Владимир Тищенко
Ну ещё не нужно забывать что главный фактор, это Санкции каторые могут сказаться на переход Французам не получится перевести деньги Динамо
Да.. оплата сейчас самый главный камень преткновения, если бы не санкции, думаю уже давно бы все было решено с переходом) Ну я думаю, что нибудь придумают, там юристы высокого уровня, лазейки найдут) Очень хочется, чтобы парнишка в Европе себя проявил, Саша уехал не побоялся и вон играет отлично)
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Marina_Greta
Ответ avex
Не сказал бы, что топчется в Динамо. Если партнеры понимают его игру, не отклоняются от алгоритмов, он забивает сам, отдает голевые и строит игру. Если Европа, лучше в топ-5, там и будет рост. Но сегодня не каждый клуб возьмет россиянина.
Ну согласитесь, думаете ещё пару сезонов тут и он будет разрывать? Да он хорош, бесспорно, полезен, многое умеет, но все это можно премножить, его потенциал далеко не РПЛ)
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ML26
Ответ Marina_Greta
Еле закончила 3 класса, уж простите)
Всегда есть к чему стремиться
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Владимир Тищенко
Ответ Marina_Greta
Голландия вообще тепличное место для условий развития игрока, сколько талантов оттуда приехало и сделало себе трамплин там) Так что варианты есть, самое главное самому Арсену не потеряться, упорно работать над собой и развиваться, если где-то забьёт вдруг, успеха не видать, путь к славе тяжёлый)
Ну ещё не нужно забывать что главный фактор, это Санкции каторые могут сказаться на переход Французам не получится перевести деньги Динамо
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Marina_Greta
Ответ justbored
Да в принципе сиди и сочиняй любые клубы и суммы. А потом объясни почему не получилось. И так по кругу. Второй год уже развлечение.
Вот вот, так к тому же тебе ещё деньги за твоё сочинение платят, смотрите, завтра можно опровергнуть и вместо Страсбурга поставить Клермон) 😊
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9_volk
да неужели? близки к тупику? скоро будет неделя как в италии написали черным по белому, что сарри заблокировал сделку ЛИЧНО.
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Marina_Greta
Ответ flash166
Наиболее вероятный вариант контракт на 5 лет с Зенитом
Так и будет, если наконец-то он не решиться уехать и попробовать себя в Европе.
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sd4fmwrvz8
Был хороший вариант с топ клубом а в итоге Страсбург и то ни факт
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