Переговоры «Лацио» и «Динамо» по Захаряну близки к тупику из-за разногласий с Сарри. «Страсбур» – наиболее вероятный вариант
Переход Арсена Захаряна в «Лацио» из «Динамо» может не состояться.
По информации Sport24, переговоры между «Лацио» и московским клубом по хавбеку близки к тупику.
Одна из причин – разногласия между руководством римского клуба и главным тренером Маурицио Сарри по поводу необходимости приобретения российского хавбека.
Отмечается, что сейчас более вероятным вариантом для Захаряна является «Страсбур». С французским клубом «Динамо» ведет наиболее активные переговоры. Однако существует высокая вероятность, что Арсен останется в России.
Ну если постоянно сидеть и выжидать лучшего - можно остаться тут навечно, Чалов в КП мог уехать к примеру. Просто кто хочет добиться большего, едет за это бороться хоть в Страсбург, хоть в Болонью, вариться в РПЛ в его годы - дальше деградация.