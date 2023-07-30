Инфлюэнсер рассказала об однополой связи Неймара на тайной вечеринке во время пандемии: «Не было никаких запретов»

У Неймара могли быть однополые связи на одной из вечеринок в Бразилии.

Инфлюэнсер София Барклай во время ТВ-шоу Chupim заявила, что форвард « » занимался сексом с мужчиной на тайной вечеринке, организованной им во время пандемии коронавируса. Утверждается, что речь идет про бразильского серфингиста Педро Скуби.

«Не было никаких запретов», – заявила Барклай.

Чтобы предотвратить подобные утечки, Неймар заставил всех гостей сдать смартфоны охране. К тому же все посетители должны были подписать соглашение о неразглашении, но Барклай это делать отказалась.

Неймар – своей девушке: «Я совершал ошибки, но не могу представить себя без тебя. Наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит»