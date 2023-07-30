Инфлюэнсер рассказала об однополой связи Неймара на тайной вечеринке во время пандемии: «Не было никаких запретов»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция светская хроника Неймар ЛГБТ девушки и спорт коронавирус контент Футбол

У Неймара могли быть однополые связи на одной из вечеринок в Бразилии.

Инфлюэнсер София Барклай во время ТВ-шоу Chupim заявила, что форвард «ПСЖ» занимался сексом с мужчиной на тайной вечеринке, организованной им во время пандемии коронавируса. Утверждается, что речь идет про бразильского серфингиста Педро Скуби.

«Не было никаких запретов», – заявила Барклай.

Чтобы предотвратить подобные утечки, Неймар заставил всех гостей сдать смартфоны охране. К тому же все посетители должны были подписать соглашение о неразглашении, но Барклай это делать отказалась.

Неймар – своей девушке: «Я совершал ошибки, но не могу представить себя без тебя. Наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит»

Материалы по теме

128 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Однополая связь - и спортс тут как тут!
+168
-3
+165
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zybazy
Ответ Arty K.
Однополая связь - и спортс тут как тут!
Своих не бросают))
+102
-1
+101
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maximus3737
Очень перспективная ветка. Зайду попозже
+103
-8
+95
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
А нахрена она об этом рассказывает? Даже если это и было. Это личное дело Неймара и его партнера. Да и тем более без доказухи. Я так могу про кого угодно инсайдов накидать...
+72
-4
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k9xjcbp5ym
Может это был Мостовой все таки? Волосы длинные, вылитый серфер
+85
-18
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LNk O
Так Неймар мог с Педро вдвоём дома посидеть, зачем ему звать полный дом гостей, чтобы отбирать у них телефоны? Походу бабёнку не пустили на тусу, решила хайпануть спустя пару лет
+47
-2
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Покерный Футбол
Ответ k9xjcbp5ym
Может это был Мостовой все таки? Волосы длинные, вылитый серфер
Как твой мозг вообще мог до такого додуматься? 😳
+45
-4
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сибирский литовец
Не сдала Смартфон, пробралась в спальню , спряталась и вышла через окно , никем не замеченная
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Vasilchenko
Главное правило разнополой групповухи - быть замыкающим!
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sla Slo
Ответ Alexandr Tarakanoff
А нахрена она об этом рассказывает? Даже если это и было. Это личное дело Неймара и его партнера. Да и тем более без доказухи. Я так могу про кого угодно инсайдов накидать...
Накидай, и у тебя будет своя колонка на спорце
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adeen
Ответ Zybazy
Своих не бросают))
Во славу Дудя!
+27
-9
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Это был корпоротив спортса)))
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ -= Masteryuga =-
Комментарий удален модератором
Это в конце вечеринки тоже было.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Профессор из Кобхэма
Выглядит как наброс, чтобы нехило хайпануть.
У Неймара уже ребенок был в 18 лет, кучу моделей было, и никаких подобных слухов, и тут непонятно кто рассказывает такие подробности.

Думаю, если бы Ней был того, об этом уже давно бы ходили слухи, все таки он слишком большая звезда, а так только с бабами его замечали)

К тому же он в свое время матушку отчитал за альфонса-гея))
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fedorbazaykin
Раз какая-то неизвестная женщина заявила то мы все ей поверили
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Pavlenko
вот и зови потом инфлюенсеров на пати
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Ответ Покерный Футбол
Как твой мозг вообще мог до такого додуматься? 😳
Тайное желание мож, и с тем и с другим🤷
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alext
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Это был корпоротив спортса)))
С комментаторами матч ТВ
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Anisimov
Кого это удивляет?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Парни от коронавируса антителами обменивались. Неймар прививал Педро.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crawling
Спортс опять расставляет свои педокапканы
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus999
Ну и желаю, чтобы ее засудили по полной, если подписывает что-то, а потом так себя ведет... даже если так все и было...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Ответ Alext
С комментаторами матч ТВ
У Генича с Чердаком не было запретов по отношению к Журовлю. Но потом пришел Губер ….
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Man in Blanco
Нет предела человеческой мерзости. И это я не про Нея, а про этого недоблогера, которая только таким способом и может разбавить свой высокоинтеллектуальный контент и хайпануть
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эндрю81
Если она отказалась что-то подписывать, то ее в внутрь не пустили значит. Получается она ничего не знает, а лишь предполагает.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий