Инфлюэнсер рассказала об однополой связи Неймара на тайной вечеринке во время пандемии: «Не было никаких запретов»
У Неймара могли быть однополые связи на одной из вечеринок в Бразилии.
Инфлюэнсер София Барклай во время ТВ-шоу Chupim заявила, что форвард «ПСЖ» занимался сексом с мужчиной на тайной вечеринке, организованной им во время пандемии коронавируса. Утверждается, что речь идет про бразильского серфингиста Педро Скуби.
«Не было никаких запретов», – заявила Барклай.
Чтобы предотвратить подобные утечки, Неймар заставил всех гостей сдать смартфоны охране. К тому же все посетители должны были подписать соглашение о неразглашении, но Барклай это делать отказалась.
Неймар – своей девушке: «Я совершал ошибки, но не могу представить себя без тебя. Наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит»
У Неймара уже ребенок был в 18 лет, кучу моделей было, и никаких подобных слухов, и тут непонятно кто рассказывает такие подробности.
Думаю, если бы Ней был того, об этом уже давно бы ходили слухи, все таки он слишком большая звезда, а так только с бабами его замечали)
К тому же он в свое время матушку отчитал за альфонса-гея))