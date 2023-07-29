Плавание. Чемпионат мира. Мужчины разыграю медали на 50 м на спине, 1500 м вольным стилем, женщины – на 50 м брассом и вольным стилем и 400 м комплексом

В последний день ЧМ по водным видам спорта будут разыграны 7 комплектов наград в плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

Плавание

Начало сессии – 14.00 по московскому времени.

Мужчины, 50 м, спина

14.02

Женщины, 50 м, брасс

14.09

Мужчины, 1500 м, вольный стиль

14.16

Женщины, 50 м, вольный стиль

14.46

Женщины, 400 м, комплекс

15.01

Мужчины, 4x100 м, комбинация

15.19

Женщины, 4x100 м, комбинация

15.37