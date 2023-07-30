4 822 зрителя посетили первый матч «Рубина» с Fan ID. В последнем туре Первой лиги без него было 12 540 человек
Почти 5 тысяч зрителей посетили первый матч «Рубина» с Fan ID.
Казанская команда сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1) в рамках второго тура Мир РПЛ.
Посещаемость встречи на «Ак Барс Арене» составила 4 822 зрителя.
В заключительном туре прошлого сезона в Мелбет Первой лиге «Рубин» на своем поле принимал «Динамо» из Махачкалы (2:0).
Тот матч, где для прохода на стадион не требовалась карта болельщика, посетило 12 540 человек.
Президент «Рубина» о Fan ID: «Болельщик не может считать себя патриотичным клубу, если говорит: «Не буду оформлять». Такой человек ставит свое эго выше закона»
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