4 822 зрителя посетили первый матч «Рубина» с Fan ID. В последнем туре Первой лиги без него было 12 540 человек

Теги Рубин премьер-лига Россия болельщики Оренбург Ак Барс Арена Fan ID Футбол

Почти 5 тысяч зрителей посетили первый матч «Рубина» с Fan ID.

Казанская команда сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1) в рамках второго тура Мир РПЛ.

Посещаемость встречи на «Ак Барс Арене» составила 4 822 зрителя.

В заключительном туре прошлого сезона в Мелбет Первой лиге «Рубин» на своем поле принимал «Динамо» из Махачкалы (2:0).

Тот матч, где для прохода на стадион не требовалась карта болельщика, посетило 12 540 человек.

Президент «Рубина» о Fan ID: «Болельщик не может считать себя патриотичным клубу, если говорит: «Не буду оформлять». Такой человек ставит свое эго выше закона»

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Anisimov
Хз кто туда ходит, за себя скажу 💯 % пока фан айди на стадион ни ногой…
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CSKAvrn
Дачи и огороды. В этом году земля плодороднее 😁
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ Гамарджоба Генацвале
Её не отменят.
Отменят конечно. Вопрос только когда.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paolo77
Это сколько же хулиганов ходило в первой лиге на футбол! Теперь всё в порядке, на стадионе порядок)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Пора уже отменить карту болельщика.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valery Volnov
Это прорыв?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Там билеты по 50 рублей на Спартак с фан-айди,куча подростков в МФЦ побежала оформлять карты.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Sobachkin
все на дачах же
Скоро и на дачу надо будет иметь дачу-айди, наши депутаты полны новых идей!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Чучкалов
Ответ Valery Volnov
Это прорыв?
пока ещё только рывок
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Зачем минимум на 10 тыс стадионы?Позорище устроили и "не понимают" а чего это люди перестали ходить на футбол.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ответ Дмитрий9779
Зачем минимум на 10 тыс стадионы?Позорище устроили и "не понимают" а чего это люди перестали ходить на футбол.
Люди перестали ходить на футбол не из-за стадионов вместимостью минимум 10 тысяч)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit Belleu
Ответ Ростовский
Пора уже отменить карту болельщика.
Ни в коем случии,дело надо довести до конца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Св
Ответ Ростовский
Отменят конечно. Вопрос только когда.
Когда раки научатся свистеть первый концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidan4ik
Ответ Гамарджоба Генацвале
Её не отменят.
Генацвале Гамаржопу тебе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Уже интересно, как сторонники фан айди будут объяснять эту посещаемость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильнар Курбанов
В загнивающей Европе реконструируют стадионы под увеличение количества зрителей, а наши чинуши пошли другим путём-отбивают всеми способами желание зрителей пойти на матч))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильнар Курбанов
За такой футбол ещё и доплачивать зрителям должны) а с этим Фан уйди вообще без зрителей Рубин играть будет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
С фан айди и стадионы строить смысла нет, все желающие на любом тренировочном стадионе поместятся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lev Kondratchik
Просто в лучшей лиге мира больше не играют, вот всем и стало скучно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
Для такой вывески это много.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий