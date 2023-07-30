5 пенальти назначено в матче «Ахмат» – ЦСКА, было 3 удаления. Грозненцы перебивали 11-метровый в добавленное время 1-го тайма, он шел 57 минут
В 1-м тайме матча «Ахмата» против ЦСКА было назначено 4 пенальти.
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На 9-й минуте матча защитник «Ахмата» Марат Быстров рукой выбил мяч с линии ворот после удара Милана Гайича. Главный арбитр Владислав Безбородов после просмотра видеоповтора показал Быстрову прямую красную карточку и назначил пенальти, который затем реализовал Федор Чалов.
На 26-й минуте матча Безбородов назначил пенальти в пользу «Ахмата» после фола Константина Кучаева на Иване Олейникове в штрафной площади. Форвард грозненцев Мохамед Конате сравнял счет.
Третий пенальти в матче вновь реализовал Федор Чалов на 45-й минуте. В компенсированное время Безбородов назначил еще один пенальти в ворота ЦСКА после фола Милана Гайича на Иване Олейникове, однако Игорь Акинфеев отразил удар Олейникова на 7-й добавленной к тайму минуте. После этого арбитр дал перебить пенальти и удалил Гайича. Конате забил на 55-й минуте, тайм длился 57 минут.
Во втором тайме был назначен 5-й пенальти за матч: за фол Владислава Камилова на Чалове. Федор реализовал 11-метровый и оформил хет-трик. На 96-й минуте состоялось третье удаление в матче: Андрей Семенов получил вторую желтую карточку.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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