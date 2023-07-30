5 пенальти назначено в матче «Ахмат» – ЦСКА, было 3 удаления. Грозненцы перебивали 11-метровый в добавленное время 1-го тайма, он шел 57 минут

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов видеоповторы Иван Олейников Милан Гайич Константин Кучаев Федор Чалов Мохамед Конате Марат Быстров Футбол

В 1-м тайме матча «Ахмата» против ЦСКА было назначено 4 пенальти.

«Ахмат» принимает ЦСКА в матче 2-го тура Мир РПЛ.

На 9-й минуте матча защитник «Ахмата» Марат Быстров рукой выбил мяч с линии ворот после удара Милана Гайича. Главный арбитр Владислав Безбородов после просмотра видеоповтора показал Быстрову прямую красную карточку и назначил пенальти, который затем реализовал Федор Чалов.

На 26-й минуте матча Безбородов назначил пенальти в пользу «Ахмата» после фола Константина Кучаева на Иване Олейникове в штрафной площади. Форвард грозненцев Мохамед Конате сравнял счет.

Третий пенальти в матче вновь реализовал Федор Чалов на 45-й минуте.  В компенсированное время Безбородов назначил еще один пенальти в ворота ЦСКА после фола Милана Гайича на Иване Олейникове, однако Игорь Акинфеев отразил удар Олейникова на 7-й добавленной к тайму минуте. После этого арбитр дал перебить пенальти и удалил Гайича. Конате забил на 55-й минуте, тайм длился 57 минут.

Во втором тайме был назначен 5-й пенальти за матч: за фол Владислава Камилова на Чалове. Федор реализовал 11-метровый и оформил хет-трик. На 96-й минуте состоялось третье удаление в матче: Андрей Семенов получил вторую желтую карточку.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гайич удален за фол на Олейникове в штрафной ЦСКА. Судья заменил желтую на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки

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51 комментарий

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CSKAvrn
⚡ Судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти и, соответственно, игра была возобновлена: протокол предусматривает подобные исключения только в случае ошибочной идентификации игрока, нарушившего правила, или при нарушении, которое связанно с агрессивным поведением – плевком, укусом и так далее

Уберите его от судейства навсегда
+115
-3
+112
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Bob_Kolomb
А если бы Акинфеев не отбил первый пенальти, Безбородов так же дал бы красную и перебить пенальти? Или просто дал бы красную?
+38
0
+38
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Сергей Сурков
Ответ llolishe
Игрок ЦСКА вбежал в штрафную заранее чем игрок Ахмата пробил пенальти
ок тогда почему повторный пенальти был другой игрок
+29
0
+29
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Александр Воронцов
только сегодня поймал себя на мысли, что все судьи, как будто перезагрузились и начали работать как следует. Но Безбородов видимо остался в прошлом сезоне и продолжает судить по лекалам того беспредела, что был в 22/23
+10
-3
+7
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TheSportNik
Безбородов судил финал кубка России, по версии Федотова это лучший наш арбитр.
+7
-1
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Аморалинни
Ответ CSKAvrn
⚡ Судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти и, соответственно, игра была возобновлена: протокол предусматривает подобные исключения только в случае ошибочной идентификации игрока, нарушившего правила, или при нарушении, которое связанно с агрессивным поведением – плевком, укусом и так далее Уберите его от судейства навсегда
Или убрать тех, кто зафорсил его смотреть повтор?
+9
-3
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Serge Vendino
Ответ llolishe
1 и 4 пенальти полнейший кринж
А второй?! Олейников просто упал перед Кучаевым
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Marina_Greta
Ответ Bob_Kolomb
А если бы Акинфеев не отбил первый пенальти, Безбородов так же дал бы красную и перебить пенальти? Или просто дал бы красную?
Удалил бы Игоря за то, что тот отбил пенальти.
+9
-5
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Пикачу82
Ответ Александр Воронцов
только сегодня поймал себя на мысли, что все судьи, как будто перезагрузились и начали работать как следует. Но Безбородов видимо остался в прошлом сезоне и продолжает судить по лекалам того беспредела, что был в 22/23
Смеешься?))) Кто там пррезагрузился? Казарец в Воронеже сегодня клоунаду устраивал, Спартаку с метрового офсайда забили и еще куча косяков только за один первый тур!
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Новый тренер ФК Спартак
еще смотрите продолжение в виде того как будут лепить отмазки на матче, чтобы хоть как то оправдать этот цирк за который еще деньги за подписку просят )))
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Зелёный гопник
Лига приколов 😁
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CIONTRO
Интересно, судьи на ВАР какую-либо ответственность несут?
+2
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poolshh
Будет, чего вспомнить на пенсии.
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Anton Solovyev
Ответ TheSportNik
Безбородов судил финал кубка России, по версии Федотова это лучший наш арбитр.
Ну так да, остальные ещё хуже
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Vladvenk
Ответ llolishe
1 и 4 пенальти полнейший кринж
Ну, в каком-то смысле справедливость в итоге восторжествовала.
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Anton Solovyev
Зачем нужен на поле судья, если все решения принимает вар? Более того, вар настолько всесилен что даже может отменять уже заигранные решения.вар это инструмент, у нас за этим инструментом сидят мартышки, которые либо запуганные либо откровенно глупые
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Иван Колгашкин
Комментарий удален пользователем
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Bob_Kolomb
Ответ CSKAvrn
⚡ Судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти и, соответственно, игра была возобновлена: протокол предусматривает подобные исключения только в случае ошибочной идентификации игрока, нарушившего правила, или при нарушении, которое связанно с агрессивным поведением – плевком, укусом и так далее Уберите его от судейства навсегда
Цирк какой-то. У нас арбитры по своим правилам живут? У нас даже в дворовом чемпионате никогда не давали красную и перебить пенальти после уже ПРОБИТОГО пенальти. Бред настоящий
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Аморалинни
Ответ CSKAvrn
Добрый вечер. Он главный арбитр и тех кто ему что-то советовали он должен был просто рассказать правила. А он его видимо не знал, поэтому и назначил весь этот бред
Там сидят такие же арбитры, которые инициируют просмотр
Да он мог пресечь это, но ведь на варе тоже не дилетанты сидят
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Пикачу82
Ответ Аморалинни
Или убрать тех, кто зафорсил его смотреть повтор?
А он совсем же совсем телок котрый ничего не решает, сказали смотреть он пошел...Он главный судья! Он сам должен принимать все решения и отвечать за них.
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CIONTRO
Ну 5-й пенальти тоже не было, такие можно ставить при каждом втором корнере.
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Кашшай Чакырович
5 пенальти это не рекорд случаем ,что то не припомню 5 пенальти в одном матче
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Dmitry Family
думаю это последний раз когда мы видим этого судью в этом году)
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Dmitry Family
думаю это последний раз когда мы видим этого судью в этом году)
Хах. В этом туре ты хотел написать.
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Владимир Фрейнт
Ответ Exciter
Наш ЦСКА прекрасен! Чалов - топ! Лучший форвард страны!
Ага по пенальти станет лучшим
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