Часть игроков «Барселоны» уже знает о намерении Усмана Дембеле покинуть клуб.

Как утверждает журналистка COPE Елена Кондис Эдо, вингер сообщил некоторым партнерам, что переходит в « ».

Главный тренер Хави пытается убедить француза остаться, но в целом каталонцы настроены пессимистично.

Сообщалось, что победители 1 хотят купить за 50 млн евро до конца июля.