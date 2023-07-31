Дембеле сказал нескольким игрокам «Барселоны», что переходит в «ПСЖ» (Елена Кондис Эдо)
Часть игроков «Барселоны» уже знает о намерении Усмана Дембеле покинуть клуб.
Как утверждает журналистка COPE Елена Кондис Эдо, вингер сообщил некоторым партнерам, что переходит в «ПСЖ».
Главный тренер Хави пытается убедить француза остаться, но в целом каталонцы настроены пессимистично.
Сообщалось, что победители Лиги 1 хотят купить Дембеле за 50 млн евро до конца июля.
Я скажу так — он сделал недостаточно, но всё могло кончиться куда хуже, а так Барселона хотя бы заработает.
Если бы вообще не имел спортивного интереса а только фин.составляющую, то наверное попросил бы агента подыскать ему что нибудь в СА
- «Ливерпуль» вряд ли бы отыгрался с 0:4, «Барселона» выиграла бы ЛЧ 2018/19
- Вальверде доиграл бы сезон 2019/20 до конца, соответственно, не пришёл бы Сетьен и не было бы 2:8 с «Баварией»
- соответственно, не пришёл бы Куман, не было бы катастрофического сезона 2020/21
- и кто знает, мб Месси остался бы?!
Реальность - умтити уходит бесплатно, ещё и дембеле ушёл
за ШЕСТЬ ЛЕТ в Барселоне 39 голов в 175 матчах, и за это отдали больше 100 лимонов, это курам на смех
Пускай чешет