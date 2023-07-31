Дембеле сказал нескольким игрокам «Барселоны», что переходит в «ПСЖ» (Елена Кондис Эдо)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Усман Дембеле Футбол

Часть игроков «Барселоны» уже знает о намерении Усмана Дембеле покинуть клуб.

Как утверждает журналистка COPE Елена Кондис Эдо, вингер сообщил некоторым партнерам, что переходит в «ПСЖ».

Главный тренер Хави пытается убедить француза остаться, но в целом каталонцы настроены пессимистично.

Сообщалось, что победители Лиги 1 хотят купить Дембеле за 50 млн евро до конца июля.

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42 комментария

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Вячеслав Новиков
В принципе если нет желания играть за Барселону, то пусть уходит, а не думаю что это будет критично
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василий иванов
лечили этот деревянный хрусталь 4 года, а он теперь ливает за баблом. А чего от него еще было ожидать после такого ухода из Боруссии?
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Фарид Харисов
Ответ василий иванов
лечили этот деревянный хрусталь 4 года, а он теперь ливает за баблом. А чего от него еще было ожидать после такого ухода из Боруссии?
Ну от этого хрусталя хотели избавиться, но он переподписался на новых условиях, причем куда более скромных, так ещё и заиграл так, что его можно хотя бы за 50 продать.

Я скажу так — он сделал недостаточно, но всё могло кончиться куда хуже, а так Барселона хотя бы заработает.
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Гамаль Хайдаров
Рафинья еле как смог тащить на себе команду во время отсутствия Дембеле, теперь придется это делать на постоянной основе
+5
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JENNINGS
Крайне неоднозначное впечатление провёл Усман в «Барсе». С одной стороны, и времени предостаточно было, и иногда действительно хорош был, но лишь вспышками. Лень, PS по ночам, регулярные опоздания и бесконечные травмы перечеркнули карьеру француза в Испании. Посмотрим, что будет на родине
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Gündoğan
Этот промах в матче с Ливерпулем запомнил надолго
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e_kot
Дембеле и ПСЖ созданы друг для друга. Пусть валит, если хоть что-то за него удастся выручить - уже будет неплохо
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Фарид Харисов
Ну от этого хрусталя хотели избавиться, но он переподписался на новых условиях, причем куда более скромных, так ещё и заиграл так, что его можно хотя бы за 50 продать. Я скажу так — он сделал недостаточно, но всё могло кончиться куда хуже, а так Барселона хотя бы заработает.
После переподписания контракта прошлым летом, в прошлом сезоне он опять ничего особого не показал. Снова травма, ну а потом обычная средняя игра.
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Мужанов Дмитрий Александрович
За всё время в Барселоне он отыграл по сути только пол года на своём уровне(точнее на те деньги что за него заплатили) и было это во второй половине сезона 2021-2022. Всё остальное время он либо лечился, либо набирал форму, так что 50 млн за него на данный момент это не так уж и плохо(учитывая что у него остался всего год контракта)
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паяльная лампа
Ответ Игорь Кудрявцев
Рафинья в кармане у Камавинги сидит не может вообще никакой дриблинг показать ни финт сделать чтоб игрока обойти, а Дембели бежит 36 км/ч и дриблинг топ и финты как у Неймара
ахахах, ну может финты как у Неймара, но он как завершитель очень слаб, при этом часто теряет мяч, поэтому он сильнее Рафинья только в дриблинге и скорости, а по передачам, открыванием уступает
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Val Smith
Ответ BurBon
Только тех, кто прописал себе лазейку, а такие Барсе не нужны.
Зачем Барса уже не первый раз даёт прописывать лазейки игрокам которые ей не нужны?
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Val Smith
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
За всё время в Барселоне он отыграл по сути только пол года на своём уровне(точнее на те деньги что за него заплатили) и было это во второй половине сезона 2021-2022. Всё остальное время он либо лечился, либо набирал форму, так что 50 млн за него на данный момент это не так уж и плохо(учитывая что у него остался всего год контракта)
25 из них уйдет Усману с агентом.
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Val Smith
Ответ Geronimo Good
50 млн за хоть и талантливого, но переменчивого в настроении и с рецидивирующейся травмой подколенного сухожилия. По-моему отличное предложение для Барсы.
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Artuom Batishev
Ответ Фарид Харисов
Печаль. Ну, тогда почти четверть :) А так мог уйти бесплатно + не помочь выиграть чемпионство.
Это да. Но всеравно, вышло слишком дорого...
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Фарид Харисов
Дембеле раздолбай конкретный, да и запала мотивационного хватило ненамного. Но всё-таки моментами был хорош. Думаю, что переходит в ПСЖ ради кайфа, мечту "стать великим" решил отбросить. Почти половину суммы трансфера отобьёт, и то хорошо.
Не ради Кайфа, а ради денег, ну и при этом имея возможность всё-таки поиграть ещё в ЛЧ, сборной, ну и стать чемпионом Франции(хотя не факт)
Если бы вообще не имел спортивного интереса а только фин.составляющую, то наверное попросил бы агента подыскать ему что нибудь в СА
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JENNINGS
Ответ Gündoğan
Этот промах в матче с Ливерпулем запомнил надолго
Эх, а если бы не тот корявый удар в ворота Алиссону:
- «Ливерпуль» вряд ли бы отыгрался с 0:4, «Барселона» выиграла бы ЛЧ 2018/19
- Вальверде доиграл бы сезон 2019/20 до конца, соответственно, не пришёл бы Сетьен и не было бы 2:8 с «Баварией»
- соответственно, не пришёл бы Куман, не было бы катастрофического сезона 2020/21
- и кто знает, мб Месси остался бы?!
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Дмитрий Крутенко
Ответ JENNINGS
Эх, а если бы не тот корявый удар в ворота Алиссону: - «Ливерпуль» вряд ли бы отыгрался с 0:4, «Барселона» выиграла бы ЛЧ 2018/19 - Вальверде доиграл бы сезон 2019/20 до конца, соответственно, не пришёл бы Сетьен и не было бы 2:8 с «Баварией» - соответственно, не пришёл бы Куман, не было бы катастрофического сезона 2020/21 - и кто знает, мб Месси остался бы?!
И тогда бы не пришел Лапорта и Бармалей бы доделал свое черное дело (разбрасывая бабки направо и налево) и полностью обанкротил бы Барсу в ноль с каким-нибудь 2 млрд. долгом.
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BurBon
Ответ Born is the King
ПСЖ забирает у барсы кого хочет. Классика
Только тех, кто прописал себе лазейку, а такие Барсе не нужны.
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olander
Ответ Фарид Харисов
Ну от этого хрусталя хотели избавиться, но он переподписался на новых условиях, причем куда более скромных, так ещё и заиграл так, что его можно хотя бы за 50 продать. Я скажу так — он сделал недостаточно, но всё могло кончиться куда хуже, а так Барселона хотя бы заработает.
Скорее, потеряет меньше, чем ожидалось
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Panurge From hell
Ответ Вячеслав Новиков
В принципе если нет желания играть за Барселону, то пусть уходит, а не думаю что это будет критично
интересно,кого французские защитники сломают первым в новом сезоне:Неймара,Дембеле или Эрнандеса?Походу Ад так устал ждать Аль-Хелайфи,что решил спуститься к нему на землю.
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Barsenoga
ну и хорошо, купят Бернарду и забудут про этот фланг годы
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BurBon
Если перейдет, неприятный нежданчик будет от ЛЭ. Но виноваты сами, деньги были прошлым летом, нужно было дожимать агента. Серьезное ослабление состава, Барса точно на рынке не найдет лучше сейчас, да и денег нет, маргариновые уже потирают руки. Теперь надежда, что кто то из молодых раскроется в этом сезоне.
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Меган Лайф
Лапорта: продадим лангле, деста и умтити
Реальность - умтити уходит бесплатно, ещё и дембеле ушёл
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Александр Опёнышев
Пускай забирают, сам бы ему билеты купил, если бы столько же зарабатывал
за ШЕСТЬ ЛЕТ в Барселоне 39 голов в 175 матчах, и за это отдали больше 100 лимонов, это курам на смех
Пускай чешет
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Geronimo Good
50 млн за хоть и талантливого, но переменчивого в настроении и с рецидивирующейся травмой подколенного сухожилия. По-моему отличное предложение для Барсы.
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