«Челси» покупает Дисаси за 45 млн евро. С «Монако» договорились о трансфере защитника Франции

Защитник «Монако» Аксель Дисаси близок к переходу в «Челси».

По информации The Athletic, « » и « » достигли соглашения о переходе . Сумма трансфера 25-летнего защитника сборной Франции составит 45 миллионов евро.

Отмечается, что Дисаси будет играть на позиции правого центрального защитника. Он станет заменой , выбывшему на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок.

Ранее также сообщалось об интересе к Дисаси со стороны «МЮ» и «Ньюкасла».

В прошлом сезоне Лиги 1 Дисаси провел 38 игр и забил 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.