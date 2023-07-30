«Челси» покупает Дисаси за 45 млн евро. С «Монако» договорились о трансфере защитника Франции

Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Аксель Дисаси Уэсли Фофана Футбол

Защитник «Монако» Аксель Дисаси близок к переходу в «Челси».

По информации The Athletic, «Челси» и «Монако» достигли соглашения о переходе Дисаси. Сумма трансфера 25-летнего защитника сборной Франции составит 45 миллионов евро.

Отмечается, что Дисаси будет играть на позиции правого центрального защитника. Он станет заменой Уэсли Фофана, выбывшему на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок.

Ранее также сообщалось об интересе к Дисаси со стороны «МЮ» и «Ньюкасла».

В прошлом сезоне Лиги 1 Дисаси провел 38 игр и забил 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lindeman
Ответ Человек1991
Самый дорогой Дисаси в истории ))
Самая смешная шутка в истории
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grime Font
Ответ AL27
Очередной Фофана или Бадиашель. Развод Челси.
если это очередной Бадьяшиль, то получается это топ
+29
-2
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Наконец Боэли психанул и решил хоть одну проблему позицию. Действительно Сильве 39, Колвилл молодой, Фофана травмат, Чалоба ненадежный, Бадьяшиль тоже лечится пока. ЦЗ был необходим.
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кайзер
Ответ AL27
Очередной Фофана или Бадиашель. Развод Челси.
Окей, Фофана стекло. Бадиашиль-то что? Он отличный.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avalanch
Ответ kacnep
Ливай Колвилл такой: В смысле?!
колвил левый центральный, дизаси правыф
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Профессор из Кобхэма
Отличный трансфер.
В принципе один из самых адекватных вариантов на рынке за такие деньги.

К тому же связка Бадиашиль-Дисаси уже сыгранная, могут сразу вместе выходить.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
b3thees
бадьяшиль и дисаси дуо цз из монако🐐
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Профессор из Кобхэма
Ответ Акира_1
А что если Колвилла сделают частью сделки по Кайседо, поэтому купили ЦЗ. Я почему-то уверен, что кто-то из ЦЗ точно уйдёт. Возможно Чалоба.
Нет, абсолютно все источники говорят о том, что Челси не продаст Колвилла никому ни за какие деньги, потому что видят в нем будущего суперстара.

Дисаси замена Фофане, который возможно пропустит весь сезон. Не более того.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tony Lee
Защитника Франции? Корреспонденты здесь вообще не русские ни разу? Защитник сборной Франции и защитник Франции, вы вообще разницу видите??
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
После травмы Фофана ЦЗ был необходим. Четко сработано!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ответ Акира_1
Наконец Боэли психанул и решил хоть одну проблему позицию. Действительно Сильве 39, Колвилл молодой, Фофана травмат, Чалоба ненадежный, Бадьяшиль тоже лечится пока. ЦЗ был необходим.
Колвилл отличный сезон провёл в Брайтоне, он вполне может стать основным в паре с Дисаси.Бадиашиль в ротацию.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кайзер
Ответ Marina_Greta
Осталось подождать, что будет с сагой по Кайседо, даже если его не купим, Казадей есть, фланги хорошие, защиту укрепили... но опять же, Джеймс то понятно, а вот его визави по флангу... хотелось бы кого-то более-менее надёжного все таки... тревожно будет за левый фланг обороны.
Касадеи в центре с Энцо это ошибка длиной в сезон. Если не брать Кайседо, то нужно оставлять Угочукву и молиться на то, чтобы он не сломался в ментальном и/или физическом плане.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ишь, настырные! Их посылают, а они всё равно покупают.
Боэли воспринимает фамилию игрока как вызов)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Микитенко
Ответ Marina_Greta
Зачем? Есть Джексон уже. За Вайи был бид около 70 млн, отклонили, дороже брать его не стоит.
Не знаете - не пишите. Не было бида в 70, был 25, монпелье хочет 30, возможно с копейками. Все инсайдеры пишут, что игрок сразу уйдет в Страсбур в аренду. Вот зачем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Раздербанили центр обороны Монако за полгода короче.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
кого угодно, только не Кайседу. зачем так тягаться с Брайтонам, они в конце концов получат свои 100 лямов все равно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Алексей Микитенко
Ну и вылечится Фофана, и что дальше? На позицию пцз будут претендовать три игрока: Фофана (22 года), Чалоба (24 года), Дисаси (25 лет). Посмотрим кто первый заноет, что не играет в основе
Фофана вылечится к следующему сезону и неизвестно в какой он будет форме вообще. Сильва после этого сезона уйдёт, а Чалоба так себе защитник. И будет тройка Колвилл + Бадьяшиль + Дисаси
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Микитенко
Ответ Marina_Greta
30? За Вайи? Ну ну) Как минимум они будут на 50 настаивать, да и где-то я читала точно, чтобы был бид крупный, значит перепутала, но не суть, если на то пошло, лучше взять Джонатана Дэвида ...
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Transferts-chelsea-travaille-sur-elye-wahi-montpellier/1407586
Вот ссылка на лекип, где сказано, что французы сумму порядка 30 млн. какие 50, какие 70? там лопенда ушёл за 40
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ragnaring
Ответ Акира_1
Наконец Боэли психанул и решил хоть одну проблему позицию. Действительно Сильве 39, Колвилл молодой, Фофана травмат, Чалоба ненадежный, Бадьяшиль тоже лечится пока. ЦЗ был необходим.
Была, как мне кажется, хорошая аргументация от Бельского. Что Бадиашиль и Колвилл оба левоногие, а играть в 2 левоногих центра футболистам непривычно и неудобно. Поэтому нужен был именно правоногий цз к ветерану Силве и пожарящему Чалобе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Ответ Marina_Greta
Пожалуй, лучший вариант. Был ещё Гвардиол, но там ценник заоблачный.
Да там и с Сити нужно бороться. Увы, на данный момент игрок скорее выберет горожан
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avalanch
чальба на выход в Италию тогда. норм
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artemio303
Слить Хадсона Одои, Чалобу. Купить Кайседо и толькового ЦФ и в принципе норм окно. А ещё интересно Кукурелью куда денут и так три ЛЗ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Evgen_Hazard
Нужно больше угля. Скоро останется белый только Кепа и Энцо
Мудрик, Чилуэлл, Галлахер, Холл, Броя и ид... Это не Мадрид, чел — это раз. Не будь расистом — это два.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
B@SS
Челси - Франция )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Микитенко
Ответ Акира_1
Наконец Боэли психанул и решил хоть одну проблему позицию. Действительно Сильве 39, Колвилл молодой, Фофана травмат, Чалоба ненадежный, Бадьяшиль тоже лечится пока. ЦЗ был необходим.
Ну и вылечится Фофана, и что дальше? На позицию пцз будут претендовать три игрока: Фофана (22 года), Чалоба (24 года), Дисаси (25 лет). Посмотрим кто первый заноет, что не играет в основе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий