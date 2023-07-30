«Челси» покупает Дисаси за 45 млн евро. С «Монако» договорились о трансфере защитника Франции
Защитник «Монако» Аксель Дисаси близок к переходу в «Челси».
По информации The Athletic, «Челси» и «Монако» достигли соглашения о переходе Дисаси. Сумма трансфера 25-летнего защитника сборной Франции составит 45 миллионов евро.
Отмечается, что Дисаси будет играть на позиции правого центрального защитника. Он станет заменой Уэсли Фофана, выбывшему на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок.
Ранее также сообщалось об интересе к Дисаси со стороны «МЮ» и «Ньюкасла».
В прошлом сезоне Лиги 1 Дисаси провел 38 игр и забил 3 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
В принципе один из самых адекватных вариантов на рынке за такие деньги.
К тому же связка Бадиашиль-Дисаси уже сыгранная, могут сразу вместе выходить.
Дисаси замена Фофане, который возможно пропустит весь сезон. Не более того.
Вот ссылка на лекип, где сказано, что французы сумму порядка 30 млн. какие 50, какие 70? там лопенда ушёл за 40