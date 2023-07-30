Федотов поздравил моряков с Днем ВМФ. Вратарь ЦСКА отслужил на Северном флоте

Иван Федотов поздравил моряков с Днем Военно-Морского Флота.

«Всех причастных, с праздником!» – написал вратарь ЦСКА.

Он разместил в инстаграме флаг Военно-Морского Флота России, который также называется Андреевским флагом.

1 июля 2022 года вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», отслужил на Северном флоте.

На чемпионате Вооруженных сил РФ по хоккею Федотов представлял сборную Военно-морского флота.

8 июля официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем.

Изображение: instagram.com/ivan_fedotov28/

ФХР о Дне Военно-Морского Флота: «Поздравляем всех, кто отмечает профессиональный праздник»