Федотов поздравил моряков с Днем ВМФ. Вратарь ЦСКА отслужил на Северном флоте
Иван Федотов поздравил моряков с Днем Военно-Морского Флота.
«Всех причастных, с праздником!» – написал вратарь ЦСКА.
Он разместил в инстаграме флаг Военно-Морского Флота России, который также называется Андреевским флагом.
1 июля 2022 года вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», отслужил на Северном флоте.
На чемпионате Вооруженных сил РФ по хоккею Федотов представлял сборную Военно-морского флота.
8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем.
Изображение: instagram.com/ivan_fedotov28/
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