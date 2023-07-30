Федотов поздравил моряков с Днем ВМФ. Вратарь ЦСКА отслужил на Северном флоте

Теги ЦСКА КХЛ соцсети Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов поздравил моряков с Днем Военно-Морского Флота.

«Всех причастных, с праздником!» – написал вратарь ЦСКА.

Он разместил в инстаграме флаг Военно-Морского Флота России, который также называется Андреевским флагом.

1 июля 2022 года вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», отслужил на Северном флоте.

На чемпионате Вооруженных сил РФ по хоккею Федотов представлял сборную Военно-морского флота.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем.

Изображение: instagram.com/ivan_fedotov28/

ФХР о Дне Военно-Морского Флота: «Поздравляем всех, кто отмечает профессиональный праздник»

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6 комментариев

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Bartez1986
скажи кто Федотову года полтора назад, что он будет причастен к ВМФ...
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Гумберт Гумберт
Ответ Machine Head
Красавчик свое отдал ! С праздником !
отсидел
+5
-1
+4
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Анатолий Дмитриевич
Стокгольмский синдром))
+2
0
+2
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Machine Head
Красавчик свое отдал ! С праздником !
+8
-7
+1
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Владимир
Молодчик!!!!)
0
0
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angry horse
Северный флот - только вперёд!✊
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