Глава ОКР – Сергею Миронову: «Отдельным бестолковым депутатам хорошо бы не подавать советы космической глупости в вопросах, в которых они некомпетентны»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Государственная дума Сергей Миронов Политика Фехтование

Глава ОКР резко раскритиковал слова депутата Сергея Миронова о России в мировом спорте.

Ранее Миронов, который возглавляет партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать.

«Отдельным бестолковым депутатам, которые в последние месяцы неожиданно для себя увлеклись олимпийским движением и его будущим, хорошо бы иногда вспоминать классику и не подавать, как говорил булгаковский профессор Преображенский, советы космического масштаба и космической же глупости в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны.

Графоманство и популизм, из которых соткано заявление господина Миронова, можно было бы списать на желание привлечь к себе внимание, не вдаваясь в суть предмета.

Однако призыв выйти из олимпийского движения – это игра на руку тем, кто добивается изоляции нашей страны. В том числе в спорте, который является неотъемлемой частью межгосударственного устройства.

Оголтелые противники России из кожи вон лезут, чтобы отменить наше участие в мировых процессах. Депутат Миронов, судя по его посылу, готов им в этом содействовать. Его позиция совпадает с их интересами, и это уже не просто риторика от скуки.

Уверен, что у Сергея Михайловича сейчас много дел по профильному направлению деятельности, в которых он, в отличие от спорта, профессионально разбирается и может внести свой вклад в обеспечение равноправия России на международной арене. Не словом на потребу электората, а делом на благо нашей Родины», – написал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в телеграм-канале.

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46 комментариев

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Павел Мельников
Миронов и правда умом и дальновидностью не блещет. Фото с кувалдой ему вспоминают заслуженно. 🤡
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Антон
Кто тут жаба, а кто гадюка?
+48
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+42
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Alexandr Tarakanoff
Пошли друг друга грызть. Надеюсь бегством с корабля кончится...
+36
-5
+31
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Он саМый
Ответ Павел Мельников
Миронов и правда умом и дальновидностью не блещет. Фото с кувалдой ему вспоминают заслуженно. 🤡
А тот, кто героя России присвоил дарителю куваллы, чем блистал?
+29
-2
+27
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justbored
Это Поздняков настолько осмелел или Миронов настолько из царской милости выпал?))
+19
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Serg Irk
Перевожу на русский- товарищ Депутат, мы ОКР, хотим как и вы сосать деньги из бюджета, не взирая на сложившиеся обстоятельства. Мы лизоблюдим не хуже вашего, так что попросим рот не раскрывать.
+20
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Melnikov1968
Миронов, безусловно некомпетентен в вопросах спорта. А в чем тогда компетентны Роднина, Валуев, Фетисов, Шипулин? В вопросах экологии, международных отношений, экономики, образования. Они такие же тупорезы в этих вопросах, как и Миронов в спорте. Так чем тогда одни лучше другого?
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Александр Иванов
Даже не знаю, что тут сказать. На чью сторону встать?)) Вроде как Миронов прав.
Миронов: "Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверяет, что ОКР "является полноправным и полноценным участником Олимпийского движения". Только "полноправных участников" не используют как половичок для вытирания ног, они не ждут, пригласят или нет на Олимпиаду в Париже и на каких условиях. Лезть в окно, после того как указали – и не единожды – на дверь, да еще изображать при этом, что шагаешь по парадной лестнице с ковровой дорожкой, – стратегия, провальная во всех смыслах".
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Клирик
Фига)) Красава!
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Павел Мельников
Ответ Он саМый
А тот, кто героя России присвоил дарителю куваллы, чем блистал?
Это отдельная история. Когда-нибудь мы о ней узнаем подробнее )
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Павел Мельников
Ответ Евросеть Евросеть
Комментарий удален модератором
Вашу евросеть такой и основал. Когда-то.
+5
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Харламов Никита
Ответ Сергей Барановский
Поздняков, нету на тебя Лаврентия Палыча, ты бы по другому заговорил, в противном случае вместо Парижа, куда так рвёшься, поехал бы Пермский край.... большие камни превращать в щебёнку
а вы пережили времена Лаврентия ПалЫча - они у вас ПОЗИТИВНЫЕ эмоции вызывают ?!
+4
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Иван Иванов
Жаба ругает гадюку, поминая Шарикова
+6
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Olga.t
Начинается внутренняя грызня, кто больше патриот?
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Александр Скворцов
Оба хуже! (С)
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Харламов Никита
Ответ Он саМый
А тот, кто героя России присвоил дарителю куваллы, чем блистал?
ну если этого героя России после назвал ПРЕДАТЕЛЕМ, а через пять дней с этим ПРЕДАТЕЛЕМ встретился - то ЧЕСТЬЮ и ДОСТОИНСТВОМ точно не блистает :)
+4
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Павел Мельников
Ответ Мишаня Кравцов
Хорошо ответил, думаю это намного точнее отражает позицию государства, чем слова Миронова. Депутатов вообще не нужно слушать, в основном они высказываются только для того, чтобы улучшить свой индекс цитируемости.
И существуют там тоже для этого? У Уткина когда-то была фраза "онанизм самоцитирования". Это как главная цель парламента, получается.
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pelod
боже, какой пафос... оголтелые, из кожи вон, мировые процессы... да всему миру абсолютно по барабану, будут российские спортсмены участвовать на ОИ, не будут... устроили вселенскую драму из местечкового кипеша.
+3
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Olga.t
Ответ Serg Irk
Перевожу на русский- товарищ Депутат, мы ОКР, хотим как и вы сосать деньги из бюджета, не взирая на сложившиеся обстоятельства. Мы лизоблюдим не хуже вашего, так что попросим рот не раскрывать.
Разумеется. Если послать МОК подальше, то и ОКР во главе с Поздняковым отправится следом.
+3
0
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papadok
Если пройти по ссылке, становится понятно, что Миронов говорил не о России в мировом спорте, а о роли ОКР и их смежников. И что он не так сказал? Поздняков на «половичок» обиделся? Случай с фехтовальщицами - по-моему уже реальная красная линия, за которой МОК надо просто посылать подальше, а не канючить о возвращении.
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Алексей Ильин
Стоить признать, уели Миронова здесь прям хорошо и по делу
+2
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Олег Кузнецов
Ответ Антон
Кто тут жаба, а кто гадюка?
Башни Кремля начали перестрелку.)
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Ермек Жолдаспаев
Депутат Миронов:Отдельные выдающиеся спортсмены после завершения спортивной карьеры не лезли бы в депутаты и политику и не давали бы советы,где они некомпетентны.
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Сáмсон Самсонов
Это говорит Поздняков который поехал на ои со спортсменов, чей результат пробы не пришёл с лаборатории, где наши не указали её как приоритетную, которая подвела всю команду, Из-за неё Туктамышева осталась без очередной олимпиады, но за это все никто не ответил, ни тренера никто из чинуш, ни Поздняков, только очередные ордена медали раздали по привычке
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avcgloronalduMU
шариковы потомки вспомнили батю?
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