Загитова показала работу над чертежами: «Знакомьтесь. Алина-проектировщик»

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей новой деятельности.

Спортсменка выложила в телеграм-канале видео, на котором разбирает бумаги с чертежами.

«Знакомьтесь. Алина-проектировщик», – написала она.

Ранее сообщалось, что Загитова планирует открыть школу в Татарстане.

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106 комментариев

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Eduard Rastryopin
На спортсе уже давно нужен раздел "Юмор".
+129
-19
+110
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Percival
Нашествие восхищенных очередным достижением Алиночки домохозяек через 3, 2, 1..
+96
-17
+79
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Вадим Сидоров
Ребята, можно я сфоткаюсь на фоне чертежей и покажу какая умная.
+86
-14
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Владислав Романов
Может для Алины отдельный блог уже сделаете, с постами из инсты и телеги.
+50
-7
+43
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#nikon
Однако, есть вопросы:
1. Что на чертежах?
2. Кто их сделал?
3. Зачем ей карандаш?
+45
-7
+38
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igorrado@yandex.ru
Спортсмен, журналист, ведущий, певец, проектировщик - кто ты сегодня?
+42
-8
+34
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ɔculpa
Алинанашарадостьсолнышковсёуспеваетумничка
+39
-12
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Konstantin PaZITIFFF
Молодец.
Прям как Правитель Туркмении, владыка всех рыб и животных Гурбангулы Бердымухамедов.
Алина свет очей и фигуристка, и модель, и журналист, и ведущая, и боксер, и певица, и проэктировщик👍

Адепты, проходя мимо, поставьте минус😅
+29
-7
+22
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urloff
Ответ #nikon
Однако, есть вопросы: 1. Что на чертежах? 2. Кто их сделал? 3. Зачем ей карандаш?
Для фото.
+21
-4
+17
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Anna
Следующее видео: Алина со скальпелем. "Знакомьтесь, Алина-хирург"
+24
-9
+15
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Peter Varfolomeyev
Ответ Percival
Нашествие восхищенных очередным достижением Алиночки домохозяек через 3, 2, 1..
Какая молодец, все успевает. Все, кроме собственно фигурного катания.
+25
-11
+14
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Peter Varfolomeyev
Господи, ну это же цирк какой-то) были куклы Барби-доктор, Барби-президент, Барби-строитель, а в реальной жизни у нас Загитова-певица, Загитова-бегунья, Загитова-фехтовальщик, Загитова-проектировщик. Маски-шоу какое-то, а не поведение олимпийской чемпионки. Возвращалась бы на соревновательный лёд, фанаты уже заждались! Учитывая, что очень многие ультра-сишницы сейчас не в лучшей форме, реально есть шанс даже со старым контентом что-то завоевать.

P.s. только умоляю, не пишите про "все выиграла" и "большой шлем". У Юны Ким тоже был большой шлем, и это не помешало ей выдать в Сочи-2014 один из лучших прокатов в карьере.
+25
-14
+11
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Brokkoli
Мультфильмы про нее снимать пора
+19
-11
+8
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Alisher Buranov
Никак не угомонится наша Алиночка, то она катается, то она машину водит, то она ведущая, то она песню поет, то она прости меня Господи на ринге дереться, то она уже дизайнер. Может что-то осталось ещё не показанное. Ах да, про одежду, последнее время она всё больше и больше раздевается. Может быть уже хватит.
+22
-14
+8
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АБZ 49
Ответ Eduard Rastryopin
На спортсе уже давно нужен раздел "Юмор".
Хм, юмор он везде. В каждом в разделе.
+10
-4
+6
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Enchanter WIZZARD
И что за чертежи? А ближе нельзя было фото сделать? Интересно же
+8
-3
+5
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Дмитрий Воронцов
Щас налетят домохозяйки с визгами "Какая она гениальная", а потом будут ругать строителей, если не дай бог где-то дом обрушится. Сотворили кумира) Пусть лучше ведет все шоу на ТВ, хоть поржем в это сложное время, нежели лезть в точные науки. Даже если платье какое-то разрабатывает, то из-за этого уже пострадает одна девушка.
+21
-16
+5
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Бене Гессерит
😂😂😂
+11
-7
+4
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Локуся
Сфоткай чтобы казалось что я работой занимаюсь
+9
-5
+4
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На Пекин
Судя по комментариям, люди все время находятся в одной роли, да нет, только за день каждый успевает побыть в разных, не замечали?
+9
-5
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Сальхов Тулупов
Деятельная Алина. Пусть всё получится со школой по высшему разряду!
+7
-4
+3
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Nata Nata
Ответ urloff
К пафосу, она такой же проектировщик как и журналист.
Ну понятно же, что она не проектировщик. С юмором написано, некоторым такое не доступно. Хотела Алина вникать во все, что будет связано с центром ФК в Казани под ее именем, вот и вникает. Молодец) А остальным страдать)
+5
-2
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Lana-shu
Ответ Владислав Романов
Может для Алины отдельный блог уже сделаете, с постами из инсты и телеги.
Зачем? Кушать всем хочется. А потом жалуются, что она их игнорят, а они так старались.
+10
-7
+3
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весёлый роджер
А календарик-то фсбшный на стене.
+5
-2
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Ivan Ivanych
Это уже даже не смешно...
+10
-7
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