Загитова показала работу над чертежами: «Знакомьтесь. Алина-проектировщик»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей новой деятельности.
Спортсменка выложила в телеграм-канале видео, на котором разбирает бумаги с чертежами.
«Знакомьтесь. Алина-проектировщик», – написала она.
Ранее сообщалось, что Загитова планирует открыть школу в Татарстане.
1. Что на чертежах?
2. Кто их сделал?
3. Зачем ей карандаш?
Прям как Правитель Туркмении, владыка всех рыб и животных Гурбангулы Бердымухамедов.
Алина свет очей и фигуристка, и модель, и журналист, и ведущая, и боксер, и певица, и проэктировщик👍
Адепты, проходя мимо, поставьте минус😅
P.s. только умоляю, не пишите про "все выиграла" и "большой шлем". У Юны Ким тоже был большой шлем, и это не помешало ей выдать в Сочи-2014 один из лучших прокатов в карьере.