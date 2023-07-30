Загитова показала работу над чертежами: «Знакомьтесь. Алина-проектировщик»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей новой деятельности.

Спортсменка выложила в телеграм-канале видео, на котором разбирает бумаги с чертежами.

«Знакомьтесь. Алина-проектировщик», – написала она.

Ранее сообщалось, что Загитова планирует открыть школу в Татарстане.