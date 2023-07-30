Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки

Милан Гайич был удален перед перерывом в матче «Ахмат» – ЦСКА.

На 6-й добавленной к первому тайму минуте защитник армейцев в борьбе за мяч с полузащитником схватил соперника за футболку, и тот упал в штрафной площади московской команды.

Главный судья показал сербу желтую карточку и назначил одиннадцатиметровый.

Вратарь Игорь Акинфеев парировал удар Олейникова, но после этого Безбородов отправился смотреть видеоповтор и пришел к выводу, что нарушение заслуживало удаления.

«Ахмат» получил возможность еще раз пробить с точки. Форвард Мохамед Конате сравнял счет на 10-й добавленной минуте – 2:2.

Отметим, что за первый тайм было пробито 4 пенальти.

«Ахмат» – ЦСКА. 2:2 – Конате и Чалов сделали дубли с пенальти, Быстров и Гайич удалены. Онлайн-трансляция