Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия дисквалификации судьи Ахмат Владислав Безбородов видеоповторы Иван Олейников Милан Гайич Мохамед Конате Футбол

Милан Гайич был удален перед перерывом в матче «Ахмат» – ЦСКА.

На 6-й добавленной к первому тайму минуте защитник армейцев в борьбе за мяч с полузащитником Иваном Олейниковым схватил соперника за футболку, и тот упал в штрафной площади московской команды.

Главный судья Владислав Безбородов показал сербу желтую карточку и назначил одиннадцатиметровый.

Вратарь Игорь Акинфеев парировал удар Олейникова, но после этого Безбородов отправился смотреть видеоповтор и пришел к выводу, что нарушение Гайича заслуживало удаления.

«Ахмат» получил возможность еще раз пробить с точки. Форвард Мохамед Конате сравнял счет на 10-й добавленной минуте – 2:2.

Отметим, что за первый тайм было пробито 4 пенальти.

«Ахмат» – ЦСКА. 2:2 – Конате и Чалов сделали дубли с пенальти, Быстров и Гайич удалены. Онлайн-трансляция

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198 комментариев

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DrunkSailor
Можно было ещё и Игоря просто так удалить, и чтобы Кадыров вышел бить по пустым воротам
+430
-11
+419
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Marcus Varro
Вопросов к судейству много, по данному эпизоду:
- фолил ли вообще Гайич?
- если пенальти пробили, и Акинфеев его уже отбил, то по какой причине его стали перебивать?
- по какой причине красную карточку стали рассматривать после пробитого пенальти, а не до?

Безбородов просто отвратительный судья.
+350
-3
+347
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Serge Vendino
Как в 2023 с ВАР возможен такой цирк? Уму непостижимо
+178
-2
+176
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Betrachter
Ответ kk.abb
А если не забил бы он в пустые? xD
Перебить, очевидно
+139
-2
+137
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CSKAvrn
Такая клоунада, я в шоке. Щас «специалисты» нам расскажут…уже в студии матча говорят о плохой связи, мол поэтому свистели. Ну это конечно 🤡. Нам хоть Мажича, хоть Крунича или Зидана в судейский корпус ставить, толку ноль с такими специалистами. Им уже телевизор купили и повторы включают, хоть бы хны
+87
-1
+86
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Kirkoroff
Такой дичи я в жизни не видел. Надеюсь это последний матч безбородова в карьере
+74
-1
+73
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Marina_Greta
Ответ Marcus Varro
Вопросов к судейству много, по данному эпизоду: - фолил ли вообще Гайич? - если пенальти пробили, и Акинфеев его уже отбил, то по какой причине его стали перебивать? - по какой причине красную карточку стали рассматривать после пробитого пенальти, а не до? Безбородов просто отвратительный судья.
Нет, не называйте его судьёй, он недостоин этого звания.
+55
-7
+48
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Ярик01
А так разве возможно по регламенту VAR?
+45
-2
+43
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Ви Ков
Что там вообще происходит?
+40
0
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Генадий Филимонов
Ответ Ярик01
А так разве возможно по регламенту VAR?
Когда надо - возможно
+45
-5
+40
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cheliko
Ответ Serge Vendino
Как в 2023 с ВАР возможен такой цирк? Уму непостижимо
Почему нет? А что, если ВАР - это Веселые Арбитры России? )
+33
-1
+32
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kk.abb
Ответ DrunkSailor
Можно было ещё и Игоря просто так удалить, и чтобы Кадыров вышел бить по пустым воротам
А если не забил бы он в пустые? xD
+31
-1
+30
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Marina_Greta
Зачем пенальти перебивать? Это что такое происходит???
+32
-5
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Marina_Greta
Надеюсь, Безбородова отстранят и надолго, такое вытворять это просто уму непостижимо.
+30
-6
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Алексей Васильев
Ответ Пашка Донофф
Игрок ЦСКА до удара вбежал в штрафную. На повторе четко видно. Почему коментаторы в глаза долбятся я хз. Но у с удалением ВАР конечно цирк устроили
Тогда перебивать должен тот же игрок что и бил сначала.
+22
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analogia
Кооунада. Сначала дают пенальти, пенальти пробивают, не забивают, потом идут смотреть вар, дают красную карточку, потом дают перебить пенальти, но пенальти бьет уже другой игрок 🤦🏻‍♂️судью отстранить пожизненно, пусть идет работать в лфл где будет судить игры за 3 тысячи рублей, если такого бездаря вообще туда возьмут.
+21
0
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Serge Vendino
Ответ Ви Ков
Что там вообще происходит?
Цирк
+16
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Slava Slava
впервые в жизни подобное видел
+14
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CSKAvrn
⚡ Судья Безбородов, согласно протоколу VAR в РПЛ, не имел права обращаться к видеопросмотру после того, как «Ахмат» уже исполнил пенальти и, соответственно, игра была возобновлена: протокол предусматривает подобные исключения только в случае ошибочной идентификации игрока, нарушившего правила, или при нарушении, которое связанно с агрессивным поведением – плевком, укусом и так далее
+13
0
+13
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Vladvenk
Ответ Kirkoroff
Такой дичи я в жизни не видел. Надеюсь это последний матч безбородова в карьере
Ах если б…
+9
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luckyanov
Сразу было понятно, что мразь-безбородов будет искать повод сравнять составы. Но настолько притянуто и нагло…. Клоунский чемпионат
+9
-1
+8
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Vladislav II
Какой же цирк!
За такое судью надо сажать в тюрьму! Как ещё с таким бороться?
+7
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Витольд Бубеный
Это позорище!!! Какое же дно пробито...
+7
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Ganibale
Безбородов болен. Нельзя хвалить наших судей, они потом отмачивают дичь похлеще чем в обычный день. Я такого не видел и надеюсь никогда не увижу!
+7
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Новый тренер ФК Спартак
Еще какой же тошнотный Нагучев
+6
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