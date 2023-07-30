Безбородов заменил желтую Гайича на красную, посмотрев повтор после сэйва Акинфеева с пенальти, и дал «Ахмату» еще раз пробить с точки
Милан Гайич был удален перед перерывом в матче «Ахмат» – ЦСКА.
На 6-й добавленной к первому тайму минуте защитник армейцев в борьбе за мяч с полузащитником Иваном Олейниковым схватил соперника за футболку, и тот упал в штрафной площади московской команды.
Главный судья Владислав Безбородов показал сербу желтую карточку и назначил одиннадцатиметровый.
Вратарь Игорь Акинфеев парировал удар Олейникова, но после этого Безбородов отправился смотреть видеоповтор и пришел к выводу, что нарушение Гайича заслуживало удаления.
«Ахмат» получил возможность еще раз пробить с точки. Форвард Мохамед Конате сравнял счет на 10-й добавленной минуте – 2:2.
Отметим, что за первый тайм было пробито 4 пенальти.
«Ахмат» – ЦСКА. 2:2 – Конате и Чалов сделали дубли с пенальти, Быстров и Гайич удалены. Онлайн-трансляция
- фолил ли вообще Гайич?
- если пенальти пробили, и Акинфеев его уже отбил, то по какой причине его стали перебивать?
- по какой причине красную карточку стали рассматривать после пробитого пенальти, а не до?
Безбородов просто отвратительный судья.
За такое судью надо сажать в тюрьму! Как ещё с таким бороться?