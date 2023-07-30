Уткин – Журавелю о «Матч ТВ»: «Третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать»
Василий Уткин ответил Тимуру Журавелю и невысоко оценил штат комментаторов «Матч ТВ».
Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский, написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Журавель заступился за коллег: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна».
«Тимур прям пламенно ответил, причем не до конца понятно, на что.
Лишил меня права называть плохое плохим. А репортаж о матче «Ростов» – «Зенит» не просто плох, иногда плохое зажигает; но ведь это серость. Серость штанов пожарника. Ну, красавец.) Запретил. Ок.
Я приведу пример. Только один пример. Доступный каждому зрителю. Посмотрите концовку первого тайма, примерно за минуту до гола «Зенита», и первые пять минут студии.
Момент-то очевидный. Грубейшая ошибка Байрамяна. Так вообще нельзя играть. Мяч потерян, Дуглас Сантос выдает изумительный пас, Кассьерре его даже принимать не надо. Защитники «Ростова» отыграны самой ситуацией. Это все видно. И это все в двух с половиной предложениях рассказывает эксперт в студии.
Два комментатора на матче из составляющих эту ситуацию слагаемых не увидели ничего. Совсем. Причем сидя на стадионе. В четыре глаза. Мало того – олд скул (я, Роза (Юрий Розанов – Sports.ru), Шмури (Александр Шмурнов – Sports.ru) и не только) тоже могли б не заметить, но ведь этого и трансляция не заметила (кто режиссер?.. Это матч тура). Не было нормального длинного повтора, чтоб показать, как эпизод-то возник. Осипенко, кстати, был так же ни при чем, как начинка пирожков Красной Шапочки в пузе Серого Волка…
Не было сказано ничего. Комментатор реальной школы как минимум попросил бы показать более длинный повтор.
Это просто пример. Один. А матч идет два часа. Там еще и в послематчевом вью Семака не спросили про красную карту; я отлично понимаю, что комм внизу мог этого не увидеть – но ведь есть и редактор трансляции, и режиссер. Тотальная лажа. На всех уровнях. На матче тура.
А разбирать матч в целом я, да, и не подумаю даже. Наймите специалиста. А то вы себя, друг друга, Тимур, исключительно хвалите.) За этим тоже увлекательно следить.
На «Матче» третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. На «Матче» собраны (вернее, остались) парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать», – написал Уткин.
более омерзителен только шмельков
Лучше бритов и американцев никто не комментит. Ну и Розанова
Может быть на Окко и Сетанте действительно качественные комментаторы, но кто их смотрит? И платят ли там больше?
Вася сказал правду, ему сказали скажи что именно не так, он такой - не буду тратить на вас время. появляется провокатор Журавель, байтит и в итоге Вася тратит свое время и объясняет что да как.
то, что по сути Вася прав это и не оспаривается ни одной из сторон, но схватка по эмоциональной борьбе им проиграна, имхо)