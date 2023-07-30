Уткин – Журавелю о «Матч ТВ»: «Третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Юрий Розанов Хорен Байрамян Тимур Журавель Михаил Моссаковский Дуглас Сантос Александр Шмурнов Александр Неценко Матео Кассьерра Матч ТВ Максим Осипенко Okko Setanta Футбол

Василий Уткин ответил Тимуру Журавелю и невысоко оценил штат комментаторов «Матч ТВ».

Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1), на котором в эфире «Матч ТВ» работали Александр Неценко и Михаил Моссаковский, написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Журавель заступился за коллег: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна».

«Тимур прям пламенно ответил, причем не до конца понятно, на что.

Лишил меня права называть плохое плохим. А репортаж о матче «Ростов» – «Зенит» не просто плох, иногда плохое зажигает; но ведь это серость. Серость штанов пожарника. Ну, красавец.) Запретил. Ок.

Я приведу пример. Только один пример. Доступный каждому зрителю. Посмотрите концовку первого тайма, примерно за минуту до гола «Зенита», и первые пять минут студии.

Момент-то очевидный. Грубейшая ошибка Байрамяна. Так вообще нельзя играть. Мяч потерян, Дуглас Сантос выдает изумительный пас, Кассьерре его даже принимать не надо. Защитники «Ростова» отыграны самой ситуацией. Это все видно. И это все в двух с половиной предложениях рассказывает эксперт в студии.

Два комментатора на матче из составляющих эту ситуацию слагаемых не увидели ничего. Совсем. Причем сидя на стадионе. В четыре глаза. Мало того – олд скул (я, Роза (Юрий Розанов – Sports.ru), Шмури (Александр Шмурнов – Sports.ru) и не только) тоже могли б не заметить, но ведь этого и трансляция не заметила (кто режиссер?.. Это матч тура). Не было нормального длинного повтора, чтоб показать, как эпизод-то возник. Осипенко, кстати, был так же ни при чем, как начинка пирожков Красной Шапочки в пузе Серого Волка…

Не было сказано ничего. Комментатор реальной школы как минимум попросил бы показать более длинный повтор.

Это просто пример. Один. А матч идет два часа. Там еще и в послематчевом вью Семака не спросили про красную карту; я отлично понимаю, что комм внизу мог этого не увидеть – но ведь есть и редактор трансляции, и режиссер. Тотальная лажа. На всех уровнях. На матче тура.

А разбирать матч в целом я, да, и не подумаю даже. Наймите специалиста. А то вы себя, друг друга, Тимур, исключительно хвалите.) За этим тоже увлекательно следить.

На «Матче» третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. На «Матче» собраны (вернее, остались) парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать», – написал Уткин.

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119 комментариев

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Arty K.
НОКАУТ, в лучших традициях Василия
+261
-17
+244
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TravenS
Лучшие комментаторы — арабские или латиносы. Ничего не понимаешь, но интересно и весело, и не ловишь 🤦‍♂️ на каждой второй фразе
+85
-9
+76
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Александр Зубков
Ответ Arty K.
НОКАУТ, в лучших традициях Василия
Весовые категории разные). Во всех смыслах.
+64
-3
+61
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Stewart D.
журавля кто то вообще воспринимает всерьёз ?
более омерзителен только шмельков
+60
-3
+57
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Рамис Гилязетдинов
Как же это всегда провально прыгать на Васю. На памяти нет случая его проигрыша, а вот комментаторам матча вряд ли есть что сказать в ответ на низкое качество нынешнего спорттв
+56
-9
+47
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Роман Олегов
Ну, кстати, реально были моменты, которые комментаторы просто игнорировали и это аж бесило. Зато около минуты обсуждали возможную игру рукой Марио. Никто ее не видел, но слышали как всполошились болельщики. Также постановка диагноза на расстоянии порадовала. Да столько можно было насчитать реально.. Одна из худших возможных связок комментаторских. Неценко - тупо справочник, с пониманием футбола на уровне моей бабули. Моссаковскскс тоже чушь порет в 70% текста, но так уверенно и самоубежденно, что бесит еще больше.
+25
-2
+23
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nikitosdaipoltos
Ответ Рамис Гилязетдинов
Как же это всегда провально прыгать на Васю. На памяти нет случая его проигрыша, а вот комментаторам матча вряд ли есть что сказать в ответ на низкое качество нынешнего спорттв
напомню, Уткин многих комментаторов МАТЧа воспитал
+23
-2
+21
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И. Сергей
Ответ Рамис Гилязетдинов
Как же это всегда провально прыгать на Васю. На памяти нет случая его проигрыша, а вот комментаторам матча вряд ли есть что сказать в ответ на низкое качество нынешнего спорттв
А когда Василий наехал на Федотова, рассказал какой тот мерзавец и как живёт по понятиям, но не уточнил в чем -- и отказался говорить по телефону с Федотовым на прямой звонок -- он тоже победителем вышел?
+24
-8
+16
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Stewart D.
Ответ TravenS
Лучшие комментаторы — арабские или латиносы. Ничего не понимаешь, но интересно и весело, и не ловишь 🤦‍♂️ на каждой второй фразе
самые отталкивающие из всех. Особенно если гол забьют, начинают как резаные орать гольгольгольгольгольголь следующие 5 минут без остановки.

Лучше бритов и американцев никто не комментит. Ну и Розанова
+15
0
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Дмитрий
Тут надо отдельную ветку с минутным обновлением.
+19
-4
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nikitosdaipoltos
Ответ TravenS
Лучшие комментаторы — арабские или латиносы. Ничего не понимаешь, но интересно и весело, и не ловишь 🤦‍♂️ на каждой второй фразе
Советую посмотреть корейский баскетбол. Самые эмоциональные комментаторы)
+14
0
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Remedy
Ответ Stewart D.
журавля кто то вообще воспринимает всерьёз ? более омерзителен только шмельков
Чердак со Шмурновым сейчас такие: «Мы что для тебя шутка какая-то?»🗿🗿
+15
-1
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Игорь 60
Ну уж комментаторы ОККО (Алхазов, Кудрявцев, Альба и примкнувшие к ним девочки) тоже отстой, как и комментаторы Матча
+18
-5
+13
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TravenS
Ответ nikitosdaipoltos
Советую посмотреть корейский баскетбол. Самые эмоциональные комментаторы)
Взял на вооружение)
+8
0
+8
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Trash Talking
Комментарий действительно был ужасен у обоих. У Мантуана была стычка с Байрамяном и бразильцу во время замены из-за этого гудит весь стадион. Что говорят эти лопухи: "Посмотри, как встречают Марио, а ведь здесь нет болельщиков ЦСКА"
+7
0
+7
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AlexZhano__
Не касаясь конкретно тех двух вчерашних комментаторов, в этом спиче лишь личная обида Уткина, никак не профессиональное мнение.
Может быть на Окко и Сетанте действительно качественные комментаторы, но кто их смотрит? И платят ли там больше?
+9
-3
+6
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Мартинелли
Ответ AlexZhano__
Не касаясь конкретно тех двух вчерашних комментаторов, в этом спиче лишь личная обида Уткина, никак не профессиональное мнение. Может быть на Окко и Сетанте действительно качественные комментаторы, но кто их смотрит? И платят ли там больше?
АПЛ был на Окко - смотрели, вообще небо и земля по сравнению с матчтв и по уровню комментирования и по качеству картинки
+5
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Южанин78
Все верно, более того не понимаю такого восторга от Неценко. Он хороший парень, но хороший парень это не профессия. Он мне напоминает мастера автомобилей, который пишет что он моторист, электрик, жестяншик, а в результате он правда немного обо всем знает, но по настоящему ни в чем не разбирается. На Матч тв остался 1 комментатор - Минин
+5
-1
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An Kr
подписан на Okko, ничего особенного в их комментаторах нет. такие же бестолковые как и на Матче.
+5
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Абдулов Алексей
На самом деле 4-ая. Ещё на "Беларусь 5" российскую премьер лигу лучше комментируют, чем на Матч ТВ.
+4
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Никому_никабельный
Кстати, а какая начинка была в пирожках у Красной Шапочки?
+2
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An Kr
Ответ Рамис Гилязетдинов
Как же это всегда провально прыгать на Васю. На памяти нет случая его проигрыша, а вот комментаторам матча вряд ли есть что сказать в ответ на низкое качество нынешнего спорттв
а Okko прям идеал спорт тв? студии как из подвала. ни графики своей, ничего. Комментаторы сопляки, мнение которых не интересно совсем.
+5
-3
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Мартинелли
Ответ Игорь 60
Ну уж комментаторы ОККО (Алхазов, Кудрявцев, Альба и примкнувшие к ним девочки) тоже отстой, как и комментаторы Матча
В 100 раз лучше матчевских
+5
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AccurateJohnny
Когда были последние минуты навала Ростова, комментаторы до пенальти обсуждали исключительно судью и даже сами себя одернули. Нерв матча был полностью потерян
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quaterbackathome
Ответ Marina_Greta
Вася сказал правду, а у них как раз подгорело и пошла полемика, да и с тем же поездом, ну это лучше было не говорить)
да вопросов нет.
Вася сказал правду, ему сказали скажи что именно не так, он такой - не буду тратить на вас время. появляется провокатор Журавель, байтит и в итоге Вася тратит свое время и объясняет что да как.

то, что по сути Вася прав это и не оспаривается ни одной из сторон, но схватка по эмоциональной борьбе им проиграна, имхо)
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