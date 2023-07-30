Уткин – Журавелю о «Матч ТВ»: «Третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать»

Василий Уткин ответил Тимуру Журавелю и невысоко оценил штат комментаторов «Матч ТВ».

Журналист и блогер после матча 2-го тура Мир « » – « » (1:1), на котором в эфире « » работали и , написал: «Комментарий – ужасающий, анпрофешнл. Мне ухо режет». Журавель заступился за коллег: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна».

«Тимур прям пламенно ответил, причем не до конца понятно, на что.

Лишил меня права называть плохое плохим. А репортаж о матче «Ростов» – « » не просто плох, иногда плохое зажигает; но ведь это серость. Серость штанов пожарника. Ну, красавец.) Запретил. Ок.

Я приведу пример. Только один пример. Доступный каждому зрителю. Посмотрите концовку первого тайма, примерно за минуту до гола «Зенита», и первые пять минут студии.

Момент-то очевидный. Грубейшая ошибка . Так вообще нельзя играть. Мяч потерян, выдает изумительный пас, Кассьерре его даже принимать не надо. Защитники « » отыграны самой ситуацией. Это все видно. И это все в двух с половиной предложениях рассказывает эксперт в студии.

Два комментатора на матче из составляющих эту ситуацию слагаемых не увидели ничего. Совсем. Причем сидя на стадионе. В четыре глаза. Мало того – олд скул (я, Роза ( – Sports.ru), Шмури (Александр Шмурнов – Sports.ru) и не только) тоже могли б не заметить, но ведь этого и трансляция не заметила (кто режиссер?.. Это матч тура). Не было нормального длинного повтора, чтоб показать, как эпизод-то возник. Осипенко, кстати, был так же ни при чем, как начинка пирожков Красной Шапочки в пузе Серого Волка…

Не было сказано ничего. Комментатор реальной школы как минимум попросил бы показать более длинный повтор.

Это просто пример. Один. А матч идет два часа. Там еще и в послематчевом вью Семака не спросили про красную карту; я отлично понимаю, что комм внизу мог этого не увидеть – но ведь есть и редактор трансляции, и режиссер. Тотальная лажа. На всех уровнях. На матче тура.

А разбирать матч в целом я, да, и не подумаю даже. Наймите специалиста. А то вы себя, друг друга, Тимур, исключительно хвалите.) За этим тоже увлекательно следить.

На «Матче» третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. На «Матче» собраны (вернее, остались) парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать», – написал .