«Ред Булл» выиграл 13 Гран-при подряд, улучшив рекорд «Формулы-1»

Теги Айртон Сенна Ален Прост Гран-при Бельгии Гран-при Бразилии Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил Гран-при Бельгии на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» восьмой подряд, десятой в сезоне и 45-й в карьере.

«Ред Булл» выиграл все 12 гонок 2022 года. Триумф стал 13-м подряд для команды – серия без проигрышей началась на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе прошлого сезона.

На Гран-при Венгрии «Ред Булл» побил рекорд «Ф-1», установленный в 1988 году, когда «Макларен» завоевал 11 побед подряд усилиями Айртона Сенны и Алена Проста.

Чемпионы мира одержали 22 победы в 23 последних Гран-при: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 19 раз, его напарник Серхио Перес – трижды.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

Ферстаппен выиграл 8 гонок «Ф-1» подряд. До рекорда Феттеля – одна победа

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11 комментариев

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Максим Новиков
Это самый скучный сезон в истории?
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Igor T.
Ответ Максим Новиков
Это самый скучный сезон в истории?
Один из. При Шуми и Себе были похожие.
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Markoni
Гонки под названием F-1 успешно скончались.
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Мадина Уйгурова
Ответ Максим Новиков
Это самый скучный сезон в истории?
с точки зрения борьбы за титул да. но с точки зрения прорыва Астона и Макларена, раскрытия Пиастри, супер деда Алонсо, противостояния Мерседеса и Феррари - вовсе нет
+2
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Егор Арефьев
Ответ Igor T.
Один из. При Шуми и Себе были похожие.
В них хотя бы иногда побеждали другие команды. А этот сезон просто 3,143дец какой-то.
+2
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Великий Алонсо
Ответ Максим Новиков
Это самый скучный сезон в истории?
Да. При Феттеле в РБ и Хэмилтоне в Мерседесе несколько лет назад также были скучные сезоны доминирования, но настолько тотального доминирования не было. Во времена Шумахера было доминирование, но сравнивать надёжность болидов 20 летней давности и нынешние нет смысла, также были дозаправки, интрига в любом случае была, болид Шумахера мог в любой момент сломаться. Сейчас болиды практически не ломаются, Ферстаппен просто фармит одну победу за другой как по рельсам.
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Paninaro
Ответ Максим Новиков
Это самый скучный сезон в истории?
Школьникам - фанатам газировочных - нравится. Лепят чушь про захватывающую борьбу в средней группе. Взрослым, адекватным людям - нет конечно.
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Numunu
Ответ Максим Новиков
Это самый скучный сезон в истории?
Нет, если болеете за Макса и да - при любом другом раскладе ))
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Егор Арефьев
Ответ Markoni
Гонки под названием F-1 успешно скончались.
Только 2021 год был. В остальном - унылые самовозы. Формула мертва и больше не возродится, я не верю.
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Paninaro
Ответ Егор Арефьев
Только 2021 год был. В остальном - унылые самовозы. Формула мертва и больше не возродится, я не верю.
21 маси в итоге изгадил. За что и был уволен, как профнепригодный.
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