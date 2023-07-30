«Ред Булл» выиграл 13 Гран-при подряд, улучшив рекорд «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» завершил на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» восьмой подряд, десятой в сезоне и 45-й в карьере.

« » выиграл все 12 гонок 2022 года. Триумф стал 13-м подряд для команды – серия без проигрышей началась на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе прошлого сезона.

На Гран-при Венгрии «Ред Булл» побил рекорд «Ф-1», установленный в 1988 году, когда « » завоевал 11 побед подряд усилиями и Алена Проста.

Чемпионы мира одержали 22 победы в 23 последних Гран-при: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 19 раз, его напарник Серхио Перес – трижды.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

Ферстаппен выиграл 8 гонок «Ф-1» подряд. До рекорда Феттеля – одна победа

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