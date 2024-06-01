Клод Макелеле: «Челси» будет таким же сильным, какими были мы. Когда в клубе все меняется, нужно время» 

Теги Челси Клод Макелеле премьер-лига Англия Футбол

Клод Макелеле верит, что «Челси» обретет былую славу.

В прошедшем сезоне АПЛ «синие» заняли 6-е место.

«Челси» всегда будет «Челси». Но когда в клубе все меняется, нужно время. Игроки должны всегда понимать важность упорной работы. Именно это необходимо для того, чтобы вернуться, как это сделали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Уверен, «Челси» будет таким же сильным, какими были мы», – сказал экс-хавбек «Челси».

3 комментария
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Без таких как Макелеле точно не будет. Это практически идеальный Челси был с тактикой выжженной земли в центре с Клодом.
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Факт. Все Английские топы проходили долгую перестройку, кроме Челси. Теперь настал их черед. Владельцы по-прежнему совершают ошибки, но в целом команда полна талантливой и уже окрепшей молодежи. В следующем сезоне, максимум через один, эта банда начнет разрывать, уж слишком много в нынешнем Челси многообещающих игроков. Главное, чтобы с травмами такая же беда не продолжалась. В Челси всю их успешную историю тренеры менялись как перчатки, если бы при Абрамовиче уволили Почеттино никто бы глазом не повёл, посмотрим, очень интересно будет за ними наблюдать. Палмер, Кайседо, Гюсто, Джексон, Галлахер, Колвилл, Энцо, Мадуэке, Петрович, Чуквуэмека, многострадальный Лавиа… все эти футболисты могут вырасти в настоящих футбольных гигантов!
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Разница в том, что тогда владелец нанял лучшего тренера мира (на тот момент) и купил готовых звезд, а сейчас аладелец покупает непонятных молодых парней, а управлять ими ставит вообще неизвестного чувака из чемпионшипа, провалившегося до этого в Парме
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