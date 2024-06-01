Клод Макелеле: «Челси» будет таким же сильным, какими были мы. Когда в клубе все меняется, нужно время»
Клод Макелеле верит, что «Челси» обретет былую славу.
В прошедшем сезоне АПЛ «синие» заняли 6-е место.
«Челси» всегда будет «Челси». Но когда в клубе все меняется, нужно время. Игроки должны всегда понимать важность упорной работы. Именно это необходимо для того, чтобы вернуться, как это сделали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Уверен, «Челси» будет таким же сильным, какими были мы», – сказал экс-хавбек «Челси».