Клод Макелеле: «Челси» будет таким же сильным, какими были мы. Когда в клубе все меняется, нужно время» 

Клод Макелеле верит, что «Челси» обретет былую славу.

В прошедшем сезоне «синие» заняли 6-е место.

«Челси» всегда будет «Челси». Но когда в клубе все меняется, нужно время. Игроки должны всегда понимать важность упорной работы. Именно это необходимо для того, чтобы вернуться, как это сделали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Уверен, «Челси» будет таким же сильным, какими были мы», – сказал экс-хавбек « ».