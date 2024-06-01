Слишкович о Тюкавине: «Очень интересный игрок, выиграл сразу 3 награды в сезоне. Будет еще лучше играть через несколько лет» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович оценил перспективы Константина Тюкавина.

В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард «Динамо» был признан лучшим игроком и нападающим, а также он забил самый красивый гол.

«Из игроков РПЛ, кроме футболистов «Спартака», я могу выделить многих, которые мне нравятся, с кем бы я хотел поработать. Например, Тюкавин выиграл сразу три награды по завершении сезона. Он очень интересный игрок, молодой, он будет еще лучше играть через несколько лет. 

Его я привел в пример, потому что его назвали лучшим футболистом РПЛ, а еще есть много других интересных игроков. Но не буду называть конкретно, потому что одного назову, а другого забуду», — сказал сказал экс-тренер «Спартака».

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