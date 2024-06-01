Слишкович о Тюкавине: «Очень интересный игрок, выиграл сразу 3 награды в сезоне. Будет еще лучше играть через несколько лет» 

Владимир Слишкович оценил перспективы Константина Тюкавина.

В минувшем сезоне Мир форвард « » был признан лучшим игроком и нападающим, а также он забил самый красивый гол.

«Из игроков РПЛ, кроме футболистов «Спартака», я могу выделить многих, которые мне нравятся, с кем бы я хотел поработать. Например, выиграл сразу три награды по завершении сезона. Он очень интересный игрок, молодой, он будет еще лучше играть через несколько лет.

Его я привел в пример, потому что его назвали лучшим футболистом РПЛ, а еще есть много других интересных игроков. Но не буду называть конкретно, потому что одного назову, а другого забуду», — сказал сказал экс-тренер «Спартака».