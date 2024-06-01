Мантуан о голе «Ростову» с пенальти: «Клаудиньо сделал вид, что будет исполнять, в последний момент мы поменялись ролями – я избежал морального давления со стороны соперника»

Густаво Мантуан рассказал о пенальти в чемпионском матче РПЛ с «Ростовом» (2:1).

– Кто конкретно давал вам указание нанести удар, легко ли отдал мяч Клаудиньо, заранее ли вы решили, в какой угол будете пробивать, учитывая, что тренер вратарей « » Кафанов давал наставления Песьякову?

– Тренер обычно не говорит нам, кто конкретно должен исполнять пенальти, а доверяет нашим ощущениям, дает возможность нам самим принять решение в конкретном моменте. В той ситуации было три кандидата – я, Матео [Кассьерра] и Клаудиньо.

Мы посмотрели друг на друга – кто будет бить? Первым отозвался я: «Готов». Клаудиньо уточнил: «Ты уверен, максимально веришь в свои силы?». Ответил: «Да, я полностью уверен». Ну а дальше начался тот самый трюк с пенальти! (смеется).

– Какой именно?

– Клаудиньо взял мяч и встал рядом с одиннадцатиметровой отметкой. Он понимал, что соперники постараются максимально отвлечь бьющего разговорами, сбить настрой, нарушить концентрацию, поэтому он и сделал вид, что будет исполнять пенальти.

Я же в это время спокойно стоял в сторонке, настраивался, никто не обращал на меня внимания. И в самый последний момент, когда судья попросил освободить пространство и отодвинул соперников от мяча, мы с Клаудиньо поменялись ролями. Я взял мяч и хладнокровно исполнил удар.

– Иными словами, вы перехитрили ростовчан?

– Да, можно сказать и так, потому что Клаудиньо действительно дал мне возможность избежать морального давления со стороны игроков «Ростова».

– Действительно ли не было указания с тренерской скамейки «Зенита» поменять бьющего после того, как в процесс попытался вмешаться Кафанов? Во всяком случае, именно так звучит официальная, скажем так, версия.

– Нет, нет (улыбается). Это действительно обсуждали только я, Кассьерра и . Вообще именно кто-то из нас, если мы находимся на поле, с большей долей вероятности пробиваем пенальти – таково видение тренеров. Поэтому мы и решали между собой, – сказал полузащитник « ».